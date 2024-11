¿Qué sigue para los hermanos Menéndez y su búsqueda de libertad?

El caso ha despertado un gran interés y llevó al tribunal a anunciar que realizarían una lotería para determinar qué miembros del público pueden asistir a la audiencia del lunes. Solo hay 16 asientos disponibles. El condado es el hogar de más de 10 millones de personas. Si su solicitud de resentencia falla, están buscando otros caminos que podrían llevar a su liberación, incluyendo: Clemencia: el abogado defensor de los hermanos Menéndez, Mark Geragos, presentó una solicitud de clemencia al gobernador Gavin Newsom, abriendo un segundo camino potencial hacia la libertad. Clemencia podría significar una reducción de la sentencia o incluso un indulto, pero no anularía las condenas de los hermanos. Pero el gobernador ha dicho que cualquier decisión que tome se basará en lo que determine el fiscal del distrito recién electo después de revisar el caso en su totalidad. Habeas Corpus: El último camino hacia la libertad de los hermanos Menéndez depende de una petición de habeas corpus presentada el año pasado, que busca revisar nuevas pruebas que no se presentaron en el juicio. Alega que sus condenas y sentencias de prisión son inconstitucionales a la luz de, lo que ellos afirman, son pruebas recién descubiertas de que los hermanos fueron víctimas de abuso sexual infantil por parte de su padre, José Menéndez. Esto incluye acusaciones del ex miembro de Menudo Roy Rosselló, quien afirmó en la serie documental de 2023 Menendez + Menudo: Boys Betrayed que fue violado por el ejecutivo musical José Menéndez. Otra prueba es una carta que Erik Menéndez escribió a su primo ocho meses antes de los asesinatos detallando presuntos abusos, lo que respalda el testimonio de su primo en el juicio. Utilizando las nuevas pruebas, la petición busca anular sus condenas por asesinato en primer grado en busca de un cargo menor como homicidio involuntario, lo que podría resultar en una liberación anticipada de la prisión.