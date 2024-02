¿Qué sigue para la elección parcial de Rochdale?

Cuando se convocó la elección parcial de Rochdale tras el fallecimiento del diputado de la ciudad, Sir Tony Lloyd, estaba claro que se avecinaban unas semanas moviditas.

Pero, ¿quién podría haber predicho las vueltas y sorpresas que hemos visto hasta ahora?

El alboroto por el candidato retirado de Labour, Azhar Ali, significa que todas las apuestas están fuera para el próximo capítulo de esta intrigante saga política.

Recuerden, once candidatos se habían alineado después de que cerraran las nominaciones.

Los partidos principales, así como el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña de George Galloway, el Partido Loony Raving Monster y un grupo de independientes locales se habían presentado para representar a la ciudad de Greater Manchester.

Siempre había sido una elección segura para Labour. Obtuvo 24,000 votos en las elecciones generales de 2019 y una cómoda mayoría de 9,500 sobre los Conservadores en segundo lugar.

De hecho, Labour obtuvo más votos en esa elección que todos los demás partidos juntos.

Después de una selección reñida, Labour tenía a su candidato en Azhar Ali y, con un plan de cinco puntos, el respaldo del alcalde Andy Burnham y un grupo de diputados locales a su lado, lanzó confiadamente su campaña.

Ese mismo día, el primer candidato abandonó la carrera, con el partido Verde retirando a su contendiente, Guy Otten, por publicaciones históricas en las redes sociales criticando a los palestinos y la religión islámica.

Se estaba hablando cada vez más del enfoque de Galloway en la considerable comunidad musulmana de la circunscripción.

En un evento de lanzamiento, le dijo a unas 200 personas que deberían abandonar Labour debido al apoyo del partido a Israel y la negativa a pedir un alto el fuego en Gaza.

Mientras tanto, el activismo puerta a puerta había comenzado, con las redes sociales llenas de fotos de candidatos entusiastas hablando con posibles votantes y compartiendo videos de campaña para llevar su mensaje a los votantes.

Shahid Pervez dijo que probablemente no votaría en la elección parcial del 29 de febrero.

Luego, la noticia de los comentarios de Mr. Ali sobre Israel se hizo pública el domingo por la mañana. Para el lunes por la noche, Labour efectivamente lo había desautorizado como su candidato. Para los otros candidatos, el juego se abrió.

Esperanza hay en todas las elecciones parciales en los mejores momentos, pero ahora hay una emoción genuina entre aquellos que siguen en la carrera acerca de a dónde irán esos potenciales 24,000 votos de Labour.

Algunos votantes de Labour ahora pueden decidir no molestarse en votar en absoluto, pero muchos otros podrían decidir emitir su voto en otro lugar.

Y otros están ignorando la encuesta por completo.

Shahid Pervez dijo: “Probablemente no votaré este año”.

James Thompson dijo: “Es terrible lo que está sucediendo en Gaza, pero [Mr. Ali] no debería haber dicho lo que dijo. Soy un hombre de Labour, siempre lo he sido, y lamento decir que probablemente no voy a votar”.

Otros votantes consultados por la BBC estaban más en conflicto. Glenys Hernon dijo que la falta de un candidato de Labour significaba que “tienes que votar por un independiente o no votar en absoluto”.

“No sé qué hacer”, agregó.

Al igual que Guy Otten, el nombre de Azhar Ali seguirá en la papeleta, por lo que algunos aún podrían optar por apoyarlo.

Glenys Hernon dijo que le dejaron insegura de cómo votar

Seguramente Labour habría esperado tener esta elección en el bolsillo para el día de las elecciones.

Ahora, incluso algunos independientes, en su primera interacción real con la política, comienzan a preguntarse: “¿Por qué no yo?”

Lo que sabemos es que un nuevo diputado será elegido el 29 de febrero.

Anticipar quién podría ser de repente se ha vuelto mucho más difícil. Y es probable que haya más vueltas y sorpresas antes de que los residentes de Rochdale vayan a las urnas.

James Thompson dijo que Mr. Ali no debería haber hecho los comentarios

