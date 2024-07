¿Qué sigue para ‘La Compañía de Todo’?

Hace 38 minutos

Por Tom Singleton, reportero de tecnología

Tres décadas después de su inicio, es difícil comprender la escala de Amazon. Considera su enorme almacén en Dartford, en las afueras de Londres. Tiene millones de artículos en stock, con cientos de miles de ellos comprados todos los días, y la compañía afirma que se tarda dos horas desde que se hace un pedido hasta que se recoge, empaca y envía. Ahora, imagina esa escena y multiplícala por 175. Ese es el número de “centros de cumplimiento”, como a Amazon le gusta llamarlos, que tiene alrededor del mundo. Incluso si piensas que puedes visualizar ese interminable flujo de paquetes cruzando el mundo, debes recordar algo más: eso es solo una fracción de lo que hace Amazon.

Es también un importante servicio de transmisión y empresa de medios (Amazon Prime Video); un líder del mercado en sistemas de cámaras para el hogar (Ring) y altavoces inteligentes (Alexa) y tabletas y lectores electrónicos (Kindle); aloja y soporta vastas extensiones de internet (Amazon Web Services); y mucho más.

“Durante mucho tiempo se le ha llamado ‘La Tienda de Todo’, pero creo que, en este punto, Amazon es más bien ‘La Empresa de Todo'”, me dice Amanda Mull de Bloomberg.

“Es tan grande y tan omnipresente y toca tantas partes distintas de la vida, que después de un tiempo, la gente asume la existencia de Amazon en todas las áreas de la vida diaria como un hecho”, dice ella.

O, como la propia compañía bromeó una vez, prácticamente la única forma en que podrías pasar un día sin enriquecer a Amazon de alguna manera era “viviendo en una cueva”.

Amazon ha utilizado el deporte para hacer crecer su negocio de transmisión

Entonces, la historia de Amazon, desde que fue fundada por Jeff Bezos en 1994, ha sido la de un crecimiento explosivo y continuo. También ha habido muchas críticas en el camino, sobre las condiciones laborales “severas” y cuántos impuestos paga.

Pero la pregunta principal al entrar en su cuarta década parece ser: una vez que eres La Empresa de Todo, ¿qué haces a continuación? O como lo expresa Sucharita Kodali, quien analiza Amazon para la firma de investigación Forrester: “¿Qué diablos queda por hacer?” “Una opción es intentar unir los hilos entre los negocios existentes: la gran cantidad de datos de compras que Amazon tiene para sus miembros Prime podría ayudar a vender anuncios en su servicio de transmisión, que – como sus rivales – se está volviendo cada vez más hacia los comerciales para generar ingresos.

Pero eso solo llega hasta cierto punto. ¿Qué beneficios puede brindar Kuiper, su división de satélites, a Whole Foods, su cadena de supermercados?

Hasta cierto punto, dice Sucharita Kodali, la respuesta es “seguir intentando” nuevos emprendimientos comerciales, y no preocuparse si fracasan.

Precisamente esta semana Amazon canceló una línea de robots comerciales después de solo nueve meses: la Sra. Kodali dice que es solo uno de un “cementerio completo de malas ideas” que la compañía intentó y descartó para encontrar las exitosas.

Pero, dice ella, Amazon también podría tener que enfocarse en algo más: la creciente atención de los reguladores, haciendo preguntas difíciles como ¿qué hace con nuestros datos, qué impacto ambiental tiene y es simplemente demasiado grande?

Todos estos problemas podrían provocar intervenciones “de la misma forma en que retrocedimos en los monopolios que se convirtieron en monstruos en principios del siglo XX”, dice la Sra. Kodali.

Para Juozas Kaziukėnas, fundador de la firma de inteligencia de comercio electrónico Marketplace Pulse, su tamaño plantea otro problema: los lugares donde viven sus clientes occidentales simplemente no pueden aceptar mucho más. “Nuestras ciudades no fueron construidas para muchas más entregas”, dice a la BBC.

Esto hace que economías emergentes como India, México y Brasil sean importantes. Pero, sugiere el Sr. Kaziukėnas, allí Amazon no solo necesita entrar en el mercado, sino en cierto modo crearlo.

“Es una locura y tal vez no debería ser así, pero esa es una conversación para otro día”, dice él.

Shein y Temu son dos de las marcas de China que están compitiendo con Amazon

Amanda Mull señala otra prioridad para Amazon en los años venideros: frenar la competencia de rivales chinos como Temu y Shein.

Amazon, dice, ha “creado los hábitos de consumo” de los consumidores occidentales al actuar como intermediario confiable entre ellos y los fabricantes chinos, y sumando a eso devoluciones fáciles y entregas ultrarrápidas.

Pero si eliminas ese último elemento del trato, puedes bajar los precios, como han hecho los minoristas chinos.

“Ellos han dicho ‘bueno, si esperas una semana o 10 días por algo que simplemente estás comprando por capricho, podemos dártelo por casi nada'”, dice la Sra. Mull, una proposición que atrae a mucha gente, especialmente durante una crisis de costos de vida.

Juozas Kaziukėnas no está tan seguro – sugiriendo que los nuevos minoristas seguirán siendo “de nicho”, y se necesitará algo mucho más fundamental para desafiar la posición de Amazon.

“Mientras ir de compras signifique ir a una barra de búsqueda, Amazon ha clavado eso”, dice él.

Hace treinta años, una empresa incipiente detectó tendencias emergentes en torno al uso de internet y se dio cuenta de cómo podría trastornar primero el comercio minorista y luego mucho más.

El Sr. Kaziukėnas dice que para que eso vuelva a suceder se necesitará un salto de imaginación similar, tal vez en torno a la inteligencia artificial.

“La única amenaza para Amazon es algo que no se parezca a Amazon”, dice él.