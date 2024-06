Qué significa el legado del ANC para el pasado y futuro de Sudáfrica.

Mavuso Msimang leyo la escritura en la pared el año pasado y ahora los personas de Sudáfrica han confirmado lo que él vio. El veterano del Partido del Congreso Nacional Africano (ANC) renunció del partido en diciembre después de 66 años, citando corrupción endémica, y advirtiendo que el ANC estaba en el “verge de perder poder”. El partido ha perdido la posición de poder político sin rival que ha mantenido desde el fin del apartheid hace 30 años, con una fuerte caída de apoyo. Mientras los sudafricanos digieren un momento clave en su historia, están mirando hacia atrás en lo que esto significa para el ex movimiento de liberación, y hacia adelante en lo que esto significa para el futuro del país. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ya es hora de que tengamos un cambio”, dice Lerato Setsiba, un estudiante de informática en la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo. “Pero creo que la mayoría de la gente en este momento, estamos bastante asustados… no sabemos qué va a pasar.” “Mr. Msimang posted the escritura in the wall last year and now el pueblo of South Africa have confirmed what he saw.”