Qué significa el acuerdo de Prince Harry para él y la Familia Real Británica

El acuerdo de última hora del príncipe Harry con los tabloides de Rupert Murdoch fue portada en algunos periódicos de Londres el jueves, aunque conspicuamente, no en ninguno propiedad del Sr. Murdoch. El Sol, que admitió actividad ilegal por parte de investigadores privados que contrató hace más de una década para averiguar información personal sobre Harry, no llegó a la noticia hasta la página 6. The Times de Londres, el diario de Mr. Murdoch, lo cubrió al final de la página 12, junto a un informe sobre la mala vista de la actriz Judi Dench. El Daily Mail, cuyo editor, Associated Newspapers, también está siendo demandado por Harry por hackear su teléfono celular e invadir su privacidad, informó la noticia en una página interior, al igual que The Daily Mirror, cuyo editor, Mirror Group Newspapers, perdió una demanda por hackeo de teléfono contra Harry en 2023. Tales son las duras realidades de ir a la guerra con los tabloides británicos, como lo hizo Harry esencialmente en 2019, cuando presentó la primera de múltiples demandas contra tres poderosos editores: Associated Newspapers, Mirror Group y News Group Newspapers de Mr. Murdoch. Se espera que el caso del Daily Mail vaya a juicio el próximo año. Incluso periódicos que no están en litigio con Harry, como el conservador Daily Telegraph, trataron el acuerdo con desdén. El Telegraph, en un artículo de portada, dijo “Harry retrocede después de un pago de ocho cifras”, añadiendo “Su búsqueda de derribar parte del imperio de Murdoch ha terminado en un chisporroteo en lugar de un estruendo.” Los críticos de la cobertura de prensa dijeron que minimizaba la importancia de lo que Harry había logrado. Crucialmente, eso incluía la primera admisión de News Group Newspapers de que había ocurrido actividad ilegal, no sólo en News of the World, un tabloide que Mr. Murdoch cerró en 2011, sino también en The Sun, su buque insignia tabloide británico. News Group enfatizó que su admisión se aplicaba a investigadores privados, no a editores o reporteros de The Sun. Pero el periódico fue editado durante varios de estos años por Rebekah Brooks, quien actualmente es la directora ejecutiva de News UK. El coplaintiff de Harry, Tom Watson, ex vicepresidente del Partido Laborista, dijo que entregará un expediente detallando pruebas de conducta criminal a la policía. El abogado de Harry, David Sherborne, instó a la policía y al Parlamento a investigar no sólo la actividad ilegal en The Sun, sino también pruebas de perjurio y encubrimiento por parte de ejecutivos actuales y anteriores de News. “Si estás interesado en una prensa responsable, lo de Harry fue realmente un acto en interés público, a un considerable costo para él mismo”, dijo Peter Hunt, ex corresponsal real de la BBC. “Les ha obligado a aceptar algo que se han negado a aceptar durante años.” “Lo desalentador para él es que el público no lo aprecia”, añadió el Sr. Hunt. “Gran parte de su comprensión de lo que Harry está haciendo es a través del prisma de una prensa que es implacablemente hostil hacia él.” La cobertura de prensa de Harry y su esposa, Meghan, se volvió ininterrumpidamente negativa después de que anunciaron planes de abandonar Gran Bretaña en 2020. Ha tenido un fuerte impacto en su popularidad: En una encuesta realizada por la firma de sondeos YouGov a finales del año pasado en Gran Bretaña, la calificación de aprobación de Harry era del 32 por ciento, frente al 74 por ciento de su hermano, William. La calificación de aprobación de Meghan era del 19 por ciento, mínimo histórico para un miembro prominente de la realeza. “La difamación del príncipe Harry y su esposa por grandes partes de Fleet Street ha sido realmente terrible de ver”, dijo Alan Rusbridger, ex editor de The Guardian, a Channel 4 el miércoles, refiriéndose al tradicional distrito de Londres para la publicación de periódicos. “Parece ser una táctica casi deliberada para destruir la credibilidad de alguien que les representa una amenaza.” En este caso, Harry pudo haber profundizado su predicamento al subrayar la necesidad de un juicio. Hablando en la cumbre de DealBook del New York Times el mes pasado, explicó que bajo la ley inglesa, los demandantes que rechazan acuerdos que son mayores que lo que se les otorga por parte del tribunal son responsables de los costos legales de ambas partes. News Group Newspapers ya había gastado más de mil millones de dólares en la resolución de 1,300 demandas por hackeo de teléfonos, dejando solo a Harry y al Sr. Watson decididos a llevar sus reclamaciones a los tribunales. “Han llegado a un acuerdo porque tuvieron que hacerlo”, dijo Harry. “Por lo tanto, una de las principales razones para llevar esto hasta el final es la responsabilidad, porque soy la última persona que realmente puede lograr eso.” Sin embargo, momentos antes de que comenzara el juicio, Harry aceptó un acuerdo por valor de al menos 10 millones de libras esterlinas. Como Piers Morgan, un presentador y crítico vocal del príncipe, publicó en las redes sociales, “Así que el ‘cruzado moral’ príncipe Harry tomó el dinero.” Harry no ha dicho qué planea hacer con el dinero. Sus facturas legales serán formidables, aunque Daniel Taylor, abogado de medios, dijo que generalmente estas son cubiertas por la parte que ofrece el acuerdo en un pago separado. No ha comentado más allá de una declaración que fue leída por él a través de Mr. Sherborne. En un aspecto, sin embargo, la decisión de Harry de llegar a un acuerdo podría aliviar las tensiones con su familia. Dijo el año pasado que su campaña contra los tabloides fue una causa central de la brecha con su hermano, William, y su padre, Rey Carlos III. Harry afirmó que tenían un “acuerdo secreto” con News Group en virtud del cual acordaron no presentar o llegar a acuerdos legales para evitar tener que testificar sobre detalles potencialmente embarazosos de sus mensajes de voz interceptados. William, señaló su hermano en un documento judicial, llegó a un acuerdo con News Group por una “gran suma de dinero” en 2020. El Palacio de Buckingham y el Palacio de Kensington, donde William tiene su oficina, se negaron a comentar sobre el acuerdo. Al unirse a su hermano en aceptar un acuerdo, Harry evitará otro espectáculo embarazoso para la familia real. Pero el Sr. Hunt y otros observadores reales advirtieron que concluir que esto solo sanará una brecha que incluye cuestiones dolorosas como el trato de la familia hacia Meghan y la publicación de trapos sucios en sus memorias, “Spare”. “El daño es tan profundo que un solo caso no será suficiente para resolverlo”, dijo el Sr. Hunt. “Las fisuras son amplias.”