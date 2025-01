¿Qué se necesitaría para que Estados Unidos deporte a 11 millones de inmigrantes?

“

En medio del torbellino de actividad en los primeros días del segundo mandato de Donald Trump, un tema ha destacado: los planes para implementar su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

En una ráfaga de anuncios, Trump ya ha declarado una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que permite una mayor presencia militar en las áreas fronterizas, y ha implementado una pausa indefinida en el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos, cortando el acceso al asilo.

“Comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de criminales a los lugares de los que vinieron”, declaró Trump en su discurso de inauguración. “Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”.

La frontera, dijo más tarde, era su “tema principal”.

Dado que hay aproximadamente 11 millones de personas en Estados Unidos sin estatus legal permanente, una verdadera deportación masiva tendría un impacto desgarrador en la sociedad estadounidense, su economía y su sentido de sí misma como nación.

La deportación a la escala de Trump también enfrentaría enormes obstáculos financieros, legales y logísticos en cada paso del proceso: identificación, detención y expulsión. El gobierno federal actualmente carece de los sistemas, las instalaciones y, en algunos casos, la autoridad legal para llevar a cabo las operaciones que Trump ha descrito.

Según el American Immigration Council, un grupo sin fines de lucro pro-inmigración, llevaría más de 10 años y costaría casi 1 billón de dólares.

“No es como si simplemente presionarías un interruptor e inmediatamente comenzarías a arrestar a la gente y a enviarla a la frontera”, dice John Torres, ex director interino de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama. ICE y su agencia hermana, Aduanas y Protección Fronteriza, tienen la tarea de sacar a los migrantes no autorizados de Estados Unidos: ICE del interior del país y CBP en la frontera.

La infraestructura de deportación ya está peligrosamente estirada. En el año fiscal 2024, bajo la administración de Joe Biden, ICE, encargado de las expulsiones con órdenes judiciales, deportó a 271,484 inmigrantes no autorizados, la cifra más alta de los últimos 10 años. El pico bajo el primer mandato de Trump fue de 267,000 en el año fiscal 2019.

“La idea de 1 a 2 millones [de deportaciones] al año es… aspiracional. Es probablemente irrealista, dadas los recursos disponibles para hacerlo”, dice Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, una agencia predecesora de ICE, que ahora está en el instituto de investigación de políticas migratorias Migration Policy Institute. “Es poco probable que los números sean dramáticamente mayores [de los que son ahora], al menos por un tiempo”.

Apoyantes republicanos en un evento de campaña en Carolina del Norte el año pasado sostienen carteles pidiendo la deportación de inmigrantes ilegales © Alex Brandon/APDefensores de la inmigración en una manifestación en Sacramento, California, el mes pasado, protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos después de la victoria de Trump en las elecciones © Haven Daley/AP

La administración Trump ha demostrado estar dispuesta a tomar medidas drásticas para lograr alguna versión de su objetivo, por ejemplo amenazando con usar una ley de guerra arcaica que permite al gobierno federal detener y deportar a ciudadanos de naciones enemigas, y abriendo camino para que empresas privadas de prisiones añadan capacidad para decenas de miles de detenidos a toda prisa.

A pesar de estas medidas extremas, sin embargo, algunos expertos y ex funcionarios de inmigración dijeron al Financial Times que la ambición de Trump simplemente no se podría lograr.

“En mi opinión, va a ser imposible para ellos lograr el objetivo que se han fijado —que es realmente deshacerse de todos los inmigrantes ilegales en Estados Unidos”, dice David Bier, director de estudios de inmigración en el instituto de investigación Cato.

El primer obstáculo para el equipo de Trump es detener a muchas de las personas que dicen querer deportar.

Trump y su zar de inmigración, Tom Homan, dicen que están priorizando la deportación de migrantes indocumentados con antecedentes criminales. Ir tras personas que han sido condenadas por crímenes es probablemente una forma más políticamente aceptable de aumentar las deportaciones.

ICE dice que, hasta julio del año pasado, había 662,566 no ciudadanos con condenas criminales o cargos pendientes, aproximadamente 15,000 de los cuales ya han sido detenidos por la agencia. Unas 148,000 han sido condenadas o acusadas de asalto, asesinato, secuestro o agresión sexual.

“Están tratando de manipular la reacción pública diciendo que solo están yendo tras ciertos objetivos. La realidad va a ser muy diferente”

Pero un problema es que la definición de “criminal” en esta lista es amplia —más de 128,000 personas están en ella por infracciones de tráfico.

“A ICE se le da muy bien trabajar con listas”, dice John Sandweg, director interino de ICE durante la administración de Obama. Los agentes saben a quiénes buscan y podrían tener información de ubicación, dice.

Sin embargo, Sandweg dice que lleva tiempo encontrar y detener a alguien que esté prófugo después de cometer delitos graves, algo que consume “trabajo policial tradicional” como “cultivar relaciones con informantes en las comunidades inmigrantes”. Como resultado, a menudo es más fácil para los funcionarios de inmigración deportar a personas acusadas de delitos menores.

El enfoque en expulsar a inmigrantes indocumentados con condenas o cargos criminales no es nuevo. Pero la administración Trump dice que está fortaleciendo la respuesta federal para aprovechar los departamentos de defensa, estado y justicia. El Pentágono dijo el miércoles que desplegaría alrededor de 1,500 tropas en servicio activo, además de helicópteros, en la frontera entre Estados Unidos y México, un aumento del 60% en las fuerzas terrestres allí.

Homan también ha dicho que habrá más arrestos “colaterales”, en los que los inmigrantes que no son objeto de arresto son capturados durante acciones de cumplimiento de la ley.

Lucas Guttentag, profesor en la Facultad de Derecho de Stanford, dice que “grandes cantidades de personas que no encajan en ese perfil [de criminales] serán atrapadas” en cualquier campaña de deportación masiva. Agrega: “Eso se camuflará, porque están tratando de manipular la reacción pública diciendo que solo están yendo tras objetivos particulares. La realidad va a ser muy diferente”.

Cualquier impulso para ampliar los arrestos también requerirá cooperación de las agencias locales de aplicación de la ley.

Bajo la constitución, el gobierno federal no tiene autoridad sobre los cuerpos de aplicación de la ley estatales. En su lugar, ha establecido los llamados acuerdos 287(g) —programas voluntarios que permiten a ICE delegar la aplicación de la ley de inmigración a agencias estatales y locales.

En una de las órdenes ejecutivas firmadas el pasado lunes, Trump ordenó al gobierno perseguir tales acuerdos “en la máxima medida permitida por la ley”.

La administración parece estar construyendo hacia una lucha política con las llamadas jurisdicciones de “santuario”, que se niegan a cooperar con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración.

During his first term, Trump sought to deny federal funding to localities adopting “sanctuary” policies, efforts that were blocked by US courts. The president has resurfaced this strategy, asking the attorney-general and the secretary of homeland security to “ensure” that such jurisdictions, “which seek to interfere with the lawful exercise of federal law enforcement operations, do not receive access to federal funds”.

The Department of Justice has directed staff to investigate state and local officials who fail to comply with “immigration-related commands” for potential prosecutions, in what many observers view as a thinly veiled threat.

On Capitol Hill last week, both houses of Congress passed the Laken Riley Act with bipartisan votes. Named after a nursing student who was killed last year by an unauthorised immigrant, the bill broadens the number of offences that require mandatory detention of undocumented immigrants until they are deported to include theft, burglary, larceny or shoplifting. Trump is expected to sign the bill into law swiftly, which would make it the first legislative win of his second presidency.

Tom Homan, Trump’s border tsar, speaks alongside Governor Greg Abbott in Texas. Homan insists the White House will accelerate migrant arrests, even if there is political opposition © Eric Gay/AP

Trump has also focused on broadening the power of arrest. He has rescinded guidance set by former president Joe Biden that barred ICE agents from making arrests at or near “sensitive locations” such as places of worship and schools — a move that legal experts warn might dent students’ attendance for fear of immigration enforcement actions.

“The Trump administration has already been successful in instilling fear in immigrant communities and making it more difficult . . . to do simple things like take their children to school, access medical care, pray in houses of worship,” says Elora Mukherjee, professor at Columbia Law School.

This raises the question about the political reaction to a large increase in arrests. During Trump’s first term, he faced a public relations catastrophe over the separation of migrant children from their parents. The risk for the White House is that distressing images of mass arrests make the rounds in the news and on social media, including people who are pillars of their communities, prompting a bipartisan backlash.

Sandweg says that when in the ICE director chair, “you get calls from Republican members of Congress [asking], ‘Why are you deporting this guy? . . . I’m getting these calls from the pastor and from the congregants.’”

Even if the administration is successful in detaining many more undocumented migrants, it would face the problem of having to house them. Tens of thousands of people will need to be held for months while they await trial in immigration courts.

ICE has capacity — measured in number of beds — to detain 41,500 people at any given time. Homan has indicated he will need “at least 100,000 beds” to carry out the administration’s aims.

Some content could not load. Check your internet connection or browser settings.

“It’s an extraordinarily important piece of this puzzle, and dealing with capacity issues in detention will be a challenge,” says Bier at the Cato Institute.

The American Immigration Council reckons that, if the administration is to deport all the 11mn undocumented people living in the country, ICE will need to build 216 new facilities every year for more than a decade, each with a capacity of 500 people.

Housing detainees will fall largely to private prisons, which accounted for as much as 90 per cent of detentions in 2023, according to the American Civil Liberties Union.

The market values of the country’s two biggest private prison companies have surged since the election: GEO Group’s stock has doubled, while CoreCivic’s has risen more than 50 per cent.

The for-profit prison industry was a strong backer of Trump’s campaign, after he vowed to scrap a 2021 Biden order that began phasing out DoJ contracts with for-profit prisons — which he also did on his first day in office.

CoreCivic, which supplies about 10,000 beds, says it could almost quadruple this capacity in about 180 days.

“We could go tomorrow and incrementally staff up,” says chief executive Damon Hininger. “We’re having those conversations with ICE on how we could be helpful if they do raise the level of capacity.”

But expanding capacity comes at a high cost. The AIC estimates the government, if it were to deport all undocumented people, would need to spend $66bn a year just on building and operating detention facilities.

La marina de México construye un refugio temporal en el estado de Tamaulipas, antes de un aumento previsto en las deportaciones de Estados Unidos. El Pentágono ha dicho que desplegará más de 1,000 soldados en la frontera © Quetzalli Blanco/AFP/Getty Images

Nuevas instalaciones de detención costarían alrededor de $36 millones cada una para construir y otros $48 millones al año para personal y operar. “Los costos a largo plazo de una operación masiva de deportación, aunque difíciles de medir, serían sin lugar a dudas enormes”, concluyó la AIC en un informe reciente.

Los republicanos han prometido asignar hasta $100 mil millones para la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley por un tiempo no especificado. Pero incluso si logran que eso pase por el Congreso, a corto plazo las autoridades lucharán por reunir los recursos necesarios —aunque se involucre a otras agencias de aplicación de la ley.

“No hay forma… de que tengan el personal, el dinero, los recursos y la autoridad legal para cambiar y comenzar a hacer cumplimiento de la ley de inmigración y detención de inmigrantes”, dice Jason Houser, ex jefe de personal de ICE.

El desafío logístico final para la administración es deportar a las personas que han sido detenidas.

Las personas con órdenes de deportación pendientes pueden ser removidas inmediatamente. “Pero eso es un número relativamente pequeño”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración jubilado de la Facultad de Derecho de Cornell. “La mayoría de las personas detenidas serán puestas en procedimientos de deportación en los tribunales de inmigración”.

Eso coloca el resto de la carga en tribunales de inmigración subfinanciados y sobrecargados, lo que podría ser un obstáculo significativo para los planes de Trump. La acumulación de casos de los tribunales ha aumentado de 656,000 en el año fiscal 2017 a 3.6 millones al final del año fiscal 2024, según el MPI.

Las ciudades santuario van a obtener exactamente lo que no quieren —más agentes en las comunidades, más personas arrestadas, más arrestos colaterales

Trump busca bypassar los tribunales de inmigración por completo. El Departamento de Seguridad Nacional emitió el martes una nueva regla que amplió el alcance de la “remoción acelerada”, bajo la cual los inmigrantes indocumentados que no puedan probar que han estado en el país por más de dos años son deportados sin revisión judicial. Trump persiguió una medida similar durante su primer presidencia.

La práctica anteriormente se aplicaba a personas detenidas dentro de alrededor de 115 millas de las fronteras internacionales del país. Ahora, puede usarse en todo Estados Unidos.

“El efecto de este cambio será mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública —mientras se reducen los costos del gobierno— al facilitar determinaciones de inmigración rápidas”, dijo el DHS.

La administración Trump también podría enfrentar oposición de algunos de los países a los que quiere deportar a los migrantes. Colombia anunció el domingo que rechazó la entrada a vuelos militares estadounidenses que transportaban migrantes, diciendo que los individuos debían ser transportados en aviones civiles y tratados con “dignidad y respeto”. Trump respondió de inmediato imponiendo aranceles del 25% a las importaciones de Colombia.

Las políticas de inmigración de Trump enfrentarán una ola de desafíos legales, con algunos estados demócratas y grupos de derechos civiles ya demandando a su administración.

La ACLU y otros grupos demandaron el miércoles para bloquear la regla del DHS que amplía la “remoción acelerada”.

“La administración Trump quiere usar esta política ilegal para alimentar su agenda de deportaciones masivas y dividir a las comunidades”, dijo Anand Balakrishnan, abogado de la ACLU que lidera el caso. “Ampliar la remoción acelerada le daría a Trump un código de trucos para circunvalar el debido proceso y la constitución”. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentario