Qué saber sobre los ejecutivos de negocios que estaban con Mike Lynch en su yate

El mundo corporativo se estremeció esta semana después de que un superyate que transportaba al magnate británico del software Mike Lynch, su familia, asociados y otros se hundiera el lunes durante una tormenta violenta en la costa de Sicilia. De las 22 personas a bordo del yate, 15 fueron rescatadas y se recuperaron siete cadáveres, incluido el del Sr. Lynch, confirmó un funcionario en la ciudad italiana de Palermo. Los cuerpos de otras dos figuras empresariales prominentes, Christopher J. Morvillo, un destacado abogado defensor de cuello blanco, y Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, se encontraban entre los recuperados. Otros que estaban desaparecidos pero cuyos cuerpos han sido recuperados ahora son Hannah Lynch, la hija de 18 años del Sr. Lynch; la esposa de Morvillo, Neda Morvillo; y la esposa de Bloomer, Judy Bloomer. El cuerpo del cocinero del barco, Recaldo Thomas, fue recuperado el lunes. Christopher J. Morvillo en Nueva York en 2011.Crédito…Scott Eells / BloombergChristopher Morvillo. El Sr. Morvillo, de 59 años, era socio de Clifford Chance, la firma de abogados internacional. Era descendiente de una prominente familia de litigantes de Nueva York: su padre, Robert, fue un destacado fiscal federal en Nueva York convertido en un destacado abogado defensor de cuello blanco, cuyos clientes incluían a Martha Stewart. Sus hermanos y tíos también ejercen la abogacía. El Sr. Morvillo siguió los pasos de su padre, primero convirtiéndose en fiscal federal en Nueva York, cuyos casos incluyeron varios relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la exitosa condena de Lynne Stewart, una abogada conocida por representar a terroristas. En 2005, comenzó a trabajar para la firma de su padre, ahora conocida como Morvillo Abramowitz Grand Iason & Anello, donde trabajó junto a sus hermanos. Morvillo dejó la firma en 2011 para unirse a Clifford Chance como socio. Un año después, comenzó a representar al Sr. Lynch, quien había sido acusado de engañar a Hewlett-Packard después de adquirir su empresa de software, Autonomy. Así comenzó su larga asociación con el Sr. Lynch, ya que las acusaciones contra el ejecutivo británico llevaron a una batalla legal de casi 13 años en dos continentes. Lynch fue acusado de fraude por fiscales en San Francisco, encontrado responsable en una demanda presentada por HP en Gran Bretaña y extraditado a Estados Unidos el año pasado, antes de su juicio criminal allí. “Ha cubierto un tercio de mi carrera”, dijo Morvillo al podcast “For the Defense” en un episodio que se emitió este mes, refiriéndose al caso. “Ha sido una presencia constante en mi vida”. Lynch fue absuelto por un jurado federal en junio. En una publicación en LinkedIn publicada poco después, Morvillo celebró el veredicto, concluyendo el mensaje con “Y vivieron felices para siempre….” Clifford Chance dijo en un comunicado el jueves: “Estamos desolados por el trágico fallecimiento de nuestro socio, Christopher Morvillo, y su esposa, Neda.” Presidente británico de Morgan Stanley International Jonathan Bloomer y su esposa, Judy Bloomer, en una imagen sin fecha publicada por Brunswick Group Advisory el jueves.Crédito…Agence France-Presse — Getty ImagesJonathan Bloomer. Bloomer, de 70 años, era un ejecutivo de servicios financieros británico que, a lo largo de las décadas, se convirtió en una figura del sector de seguros de Londres. Tras comenzar en la firma de contabilidad ya desaparecida Arthur Andersen, donde se convirtió en socio, Bloomer se unió al asegurador Prudential (sin relación con el proveedor de seguros estadounidense Prudential Financial) como director financiero. Bloomer se convirtió en director ejecutivo en 2000. Renunció cinco años después, después de haber sido criticado por inversores por recortar el dividendo del asegurador, hacer una oferta fallida por un rival y recaudar dinero después de decir que tal movimiento era innecesario. Bloomer asumió otros roles comerciales prominentes, incluido el de presidente de varias compañías británicas. También se unió al consejo de Autonomy, donde presidió el comité de auditoría. Ese papel luego llevó a testificar en el juicio penal contra Lynch este año, donde le dijo al jurado que el ejecutivo de tecnología no jugó un papel en las operaciones diarias de la empresa. En 2018, Bloomer se convirtió en presidente de Morgan Stanley International, el brazo europeo del banco de Wall Street, y el año pasado fue nombrado presidente de Hiscox, un asegurador británico. “Estamos profundamente entristecidos por esta trágica noticia”, dijo Ted Pick, director ejecutivo de Morgan Stanley, en un comunicado el jueves. “El liderazgo y la experiencia de Jonathan ayudaron a la firma a gestionar un período de cambio complejo para nuestros negocios internacionales”.