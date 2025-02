Qué saber esta semana

El S&P 500 (^GSPC) alcanzó un máximo histórico la semana pasada, ya que nuevos datos de inflación señalaron buenas noticias sobre los planes de recorte de tasas de la Reserva Federal.

Durante la semana, el Nasdaq Composite (^IXIC) subió más del 2.5%, mientras que el S&P 500 aumentó poco menos del 1.5%. El Dow Jones Industrial Average (^DJ) aumentó aproximadamente un 0.5%.

La temporada de presentación de resultados corporativos continuará, encabezada por informes trimestrales de Alibaba (BABA) y Walmart (WMT). En general, se espera que 46 compañías del S&P 500 anuncien resultados durante la semana de negociación acortada por las vacaciones.

La próxima semana traerá un flujo más tranquilo de noticias económicas. Las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal y las actualizaciones sobre la actividad en el sector manufacturero y de servicios, así como el sentimiento del consumidor, estarán en foco para los inversores.

Los mercados estarán cerrados el lunes por el Día de los Presidentes.

La semana pasada, dos nuevos datos de inflación para el mes de enero mostraron que los precios aumentaron más de lo esperado en Wall Street, pero los economistas encontraron noticias positivas para los mercados y la Reserva Federal dentro de los detalles.

Al evaluar las categorías tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como del Índice de Precios al Productor (IPP) que alimentan el índice de inflación preferido de la Fed, el Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), parece que los aumentos de precios probablemente se ralentizaron en el mes de enero.

Los economistas ahora esperan que el PCE “núcleo”, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, probablemente se sitúe en el 2.6% en enero, por debajo del 2.8% visto en diciembre. Esto deja a los mercados incluyendo uno o dos recortes de tasas de interés de la Fed en 2025, poco cambiado con respecto a la semana anterior, según datos de Bloomberg. Y, lo que es importante, muchos economistas siguen pensando que la Fed está más cerca de recortar las tasas de interés que de subirlas.

“Creemos que el umbral para subidas de las tasas de la Fed sigue siendo alto,” escribió el economista jefe de Estados Unidos de Morgan Stanley, Michael Gapen, en una nota a clientes el viernes. “La evolución de las expectativas de inflación y los efectos de segundo nivel de los aranceles sobre la inflación de servicios siguen siendo puntos clave de énfasis. Pero, por ahora, seguimos pensando que la distribución de los resultados de la política de la Fed se inclina hacia los recortes de tasas en lugar de los aumentos.”

Los inversores estarán atentos a las actas de la Fed de su reunión de enero, que se publicarán el miércoles a las 2 p.m. hora del este, para obtener más pistas sobre cómo está pensando el banco central sobre el camino a seguir para las tasas de interés.

El S&P 500 está cerca de un máximo histórico, y esta vez no se trata solo de un puñado de acciones tecnológicas. Sí, las acciones de Meta (META) han subido durante 20 días seguidos y su aumento de más del 25% este año ha contribuido al aumento del S&P 500. Pero Meta y Amazon (AMZN) son las únicas dos acciones tecnológicas del Magnífico Siete que han superado al S&P 500 hasta ahora en 2025. Mientras tanto, el número de empresas que superan el aumento del índice del 4% ha aumentado al inicio de 2025.

La historia continua

Al cierre del miércoles, el 48% del S&P 500 está superando al índice en 2025, en línea con la mediana de 25 años y por encima del 29% visto el año pasado. Como señaló el CEO de Richard Bernstein Advisors, Richard Bernstein, en el último Chartbook de Yahoo Finance, los dos últimos años habían marcado el menor número de acciones que superaban al índice en 25 años.

El estratega global jefe de Freedom Capital Markets, Jay Woods, le dijo a Yahoo Finance que el número de acciones que participan en el actual rally muestra fortaleza dentro del mercado alcista, pero no significa necesariamente que el índice de referencia en sí mismo vaya a subir más.

“Si obtenemos un mal informe de Nvidia en unas semanas [el 26 de febrero], podríamos ver que el mercado cae,” dijo Woods. “Pero aún veremos rotación, simplemente no en los nombres que están realmente acaparando titulares.”

Si bien muchas de las acciones del Magnífico Siete no han sido los líderes del mercado este año, la euforia por la inteligencia artificial parece estar viva y bien en los mercados. La empresa de software de IA Palantir (PLTR) es el mejor rendimiento del S&P 500 en 2025, con un aumento de más del 55%, seguido por Super Micro Computer (SMCI), que también ha subido más del 50%.

Movimientos agresivos en otras jugadas de IA el viernes subrayaron este tema, ya que los inversores rápidamente vendieron algunas acciones y compraron posiciones en otras después de que Nvidia revelara sus últimas tenencias de capital. El gigante de chips de IA se deshizo de posiciones en Serve Robotics (SERV) y SoundHound (SOUN). Ambas acciones cayeron en picado con la noticia.

Mientras tanto, las acciones de WeRide (WRD), una empresa china de conducción autónoma, vieron cómo su acción casi se duplicaba.

Los mercados están cerrados por el Día de los Presidentes.

Martes

Datos económicos: Manufactura Empire, febrero (-1 esperado, -12.6 anterior); índice del mercado de la vivienda NAHB, febrero, (47 esperado, 47 anterior)

Ganancias: Devon Energy (DVN), Oxy (OXY), Toll Brothers (TOL)

Miércoles

Datos económicos: Solicitudes de hipotecas MBA, semana que termina el 14 de febrero (2.3% anterior); inicio de viviendas mes a mes, enero (-7% esperado, +15.8% anterior); permisos de construcción mes a mes, enero preliminar (-2.3% esperado, -0.7% anterior); actas de la reunión de la FOMC, reunión de enero de la Fed

Ganancias: Carvana (CVNA), the Cheesecake Factory (CAKE), Etsy (ETSY), Garmin (GRMN), Toast (TOST), Wingstop (WING)

Datos económicos: Solicitudes de subsidio por desempleo iniciales, semana que termina el 15 de febrero, (213,000 anterior); perspectivas empresariales de Filadelfia Fed, febrero (25.4 esperado, 44.3 anterior); índice líder, enero (0% esperado, -0.1% anterior)

Ganancias: Alibaba Group (BABA), Walmart (WMT), Block (XYZ), Booking Holdings (BKNG), Rivian (RIVN), Shake Shack (SHAK), Unity (U), Texas Roadhouse (TXRH), Dropbox (DBX)

Datos económicos: S&P Global US manufacturero, febrero preliminar (51.2 anterior); S&P Global US servicios PMI, febrero preliminar (52.9 anterior); S&P Global US PMI compuesto, febrero preliminar (52.7 anterior); índice de sentimiento de la Universidad de Michigan, febrero final (68.7 anterior)

Ganancias: No se esperan lanzamientos de ganancias destacados.

Josh Schafer es un reportero de Yahoo Finance. Síguelo en X @_joshschafer.

Haz clic aquí para conocer las últimas noticias del mercado de valores y análisis en profundidad, incluyendo eventos que mueven las acciones

Lee las últimas noticias financieras y de negocios de Yahoo Finance