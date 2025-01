¿Qué provocó el desastre del incendio en un hotel de un resort de esquí turco?

Kazim Beceren dijo que los sistemas de seguridad contra incendios fueron diseñados con el objetivo de evacuar cada piso en tres minutos – y una instalación con más de 200 personas podría ser evacuada en 15 a 30 minutos bajo condiciones ideales. Cuando suena una alarma, se espera que la persona a cargo del panel de control de incendios revise la ubicación, según el jefe de la Fundación Turca de Protección y Educación contra Incendios. Si no hay indicación de una falsa alarma o si un segundo detector envía una advertencia, entonces normalmente se activan las alarmas de incendio en todo el edificio. En un sistema instalado correctamente, las personas son luego dirigidas por anuncios hacia las salidas de incendios más cercanas, con luces intermitentes para las personas con discapacidad auditiva o advertencias audibles para aquellas que están durmiendo. Dado que los incendios pueden propagarse muy rápidamente, los sistemas de rociadores se consideran muy importantes para intervenir en una etapa temprana. También es importante contar con una fuente de energía de respaldo. Según las regulaciones de protección contra incendios, los letreros que indican las salidas de emergencia y las luces que muestran los caminos hacia estas salidas deben funcionar de una a tres horas, incluso si hay un corte de energía. El sindicato de ingenieros y arquitectos en Bolu dijo en un comunicado que “un sistema automático de rociadores es obligatorio” en edificios de este tamaño. “Las fotos en el sitio web del hotel muestran que el sistema automático de rociadores, que se suponía que debía ser instalado en 2008, no fue instalado. Debido a este fallo, el fuego se propagó rápidamente y hubo víctimas.” BBC Turkish no ha podido confirmar de forma independiente las acusaciones sobre el revestimiento de madera en el edificio o el sistema de extinción de incendios del hotel.