¿Qué probablemente moverá el mercado en la próxima sesión de trading?

Esto es lo que los productores de CNBC TV estaban observando durante la recuperación y lo que está en el radar para la próxima sesión.

Índice de inflación en los EEUUDos días clave de datos comienzan el martes a las 8:30 a.m. ET con el índice de precios al productor, que analiza la inflación desde el lado del mayorista. Los economistas predicen que el número subió un 0.2% en julio respecto al mes anterior.El miércoles obtendremos el IPC, el índice de precios al consumidor, también a las 8:30 a.m. ET. El S&P 500 ha bajado más del 5% desde su máximo el 16 de julio. El Nasdaq 100 está aproximadamente un 10% por debajo del máximo del 10 de julio. El Promedio Industrial Dow Jones ha caído aproximadamente un 5% desde su máximo del 18 de julio.OroHome DepotLa gigante de la mejora del hogar (y más) reporta los números trimestrales antes de la apertura. La acción está estable desde el último informe hace tres meses. Home Depot está un 13% por debajo del máximo de marzo.Cuadro de accionesÍndice de acciones de Home Depot

Acciones de Home Depot en lo que va del año.

BoeingLa fabricante de aviones informa sobre los pedidos y entregas de julio mañana por la mañana. La acción ha bajado aproximadamente un 10% desde el último informe hace un mes. Boeing está un 38.6% por debajo de su máximo de 52 semanas en diciembre.Resurgimiento de NvidiaSeema Mody informará sobre el reciente movimiento de Nvidia. La acción subió un 4.1% hoy y ha subido un 8.5% en cinco sesiones. Nvidia sigue estando un 22.5% por debajo del máximo de 52 semanas que alcanzó el 20 de junio.Ícono de gráfico de accionesCuadro de acciones de Nvidia

Acciones de Nvidia en los últimos tres meses.

Los otros seis de los ‘Magníficos Siete’Meta está un 5% por debajo de su máximo del 8 de julio.Apple está un 8.3% por debajo de su máximo del 15 de julio. Microsoft está un 13% por debajo de su máximo del 5 de julio. Alphabet está un 15.3% por debajo de su máximo del 10 de julio. Amazon está un 17% por debajo de su máximo del 8 de julio. Tesla está un 29% por debajo de su máximo del 15 de septiembre.Tesla vs. ChinaLa reportera de CNBC, Eunice Yoon, quien informa desde China, analizará a los competidores chinos de Tesla mañana.Todos los grandes están a la baja en agosto, en el último mes y en tres meses.Li Auto ha bajado un 27% en tres meses; la acción está un 58% por debajo de su máximo del 27 de febrero. Xpeng ha bajado un 25% en un mes, y está un 67% por debajo de su máximo del 1 de septiembre.BYD ha bajado un 13% en un mes, 17% por debajo de su máximo en 52 semanas. Zeekr ha bajado un 26% en un mes, y ha caído un 55% desde su máximo del 13 de mayo. Nio ha bajado un 26% en tres meses, y ha caído un 71% desde su máximo en 52 semanas hace casi un año. Presentaciones 13F CNBC revisará las acciones que los mayores gestores de fondos del país están comprando y vendiendo. Las presentaciones 13F ante la Comisión de Valores y Bolsa, que hacen estas revelaciones, comienzan mañana. Una presentación a la que muchos prestan atención es la de Berkshire Hathaway de Warren Buffett. BRK.A ha subido un 19% hasta ahora en 2024 y un 4% en tres meses.Ícono de gráfico de accionesCuadro de acciones de Berkshire Hathaway

Acciones de Berkshire Hathaway en los últimos tres meses.