Qué pasó en el ataque de Hamas en Be’eri, Israel

La masacre en Be’eri no fue un simple estallido de violencia, acabando en un instante aterrador. Fue un alboroto prolongado, en el que docenas de terroristas deambularon libremente por un pueblo pastoral, matando metódicamente y con crueldad. Una investigación de diez semanas del New York Times sobre lo ocurrido en Be’eri, basada en entrevistas con decenas de supervivientes y testigos, así como en videos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas telefónicas, reveló una pesadilla que duró desde justo después del amanecer hasta bien entrado el día siguiente. © The New York Times Hamas y sus aliados dirigieron su ataque a las partes occidentales del pueblo, el área más próxima a Gaza. Saquearon casa por casa de esos vecindarios, incendiando sistemáticamente decenas de viviendas, matando a muchos de los que encontraron dentro y secuestrando a otros. En el centro del pueblo, los atacantes asesinaron a la mayoría de las personas que se escondían dentro de una clínica médica sitiada. En el flanco este de Be’eri, otro grupo de atacantes reunió a 14 rehenes dentro de una casa saqueada y los utilizó como escudos humanos durante un enfrentamiento con las fuerzas israelíes; algunos de los rehenes murieron en el tiroteo, durante una respuesta militar retrasada y caótica. Latin America Spanish TranslationResidentes fueron baleados en sus dormitorios, en la acera y bajo los árboles, donde yacían como muñecos en un montón. Otros quedaron atrapados en edificios en llamas, sus cuerpos encontrados carbonizados más allá del reconocimiento. La víctima más anciana tenía 88 años, y la más joven tenía menos de un año. Si bien había un método para el asalto, también había un componente aleatorio. Algunos residentes que se escondieron en baños o arbustos sobrevivieron, mientras que muchos que se refugiaron en habitaciones seguras murieron. Cónyuges perdieron a sus parejas de toda la vida. Padres perdieron hijos e hijos perdieron padres. Hadar Bachar, una tranquila joven de 13 años que había planeado pasar el día en un festival del pueblo, estaba decidida a salvar a su padre después de que fuera herido. Desde la habitación segura, realizó una videollamada al servicio de ambulancia, que grabó y compartió más tarde con la familia. Para mostrar las heridas de su padre al despachador, Hadar recorrió la habitación. Una captura de pantalla de la llamada entre Hadar y el servicio de ambulancia mostrando a su padre herido. La familia Bachar Su padre, Avida Bachar, un granjero de 50 años, yacía en el sofá, inconsciente pero vivo. Sus pantalones estaban ensangrentados por balas y esquirlas de granadas. Con la esperanza de detener la hemorragia, el despachador intentó decirle a Hadar cómo hacer un torniquete con un pedazo de tela. “De ninguna manera puedo”, dijo. “Ni siquiera puedo levantarme”. Ella, también, sangraba por las esquirlas de una granada. 06:56 a.m.: comienza una matanza Los pistoleros de Hamas se acercan a la puerta del kibbutz. Nota: El reloj de la cámara de vigilancia está configurado una hora atrás. Imágenes de videovigilancia del kibbutz, vía el ejército israelí Las imágenes de vigilancia muestran los primeros militantes de Hamas emergiendo del bosque en el borde de Be’eri poco después del amanecer. Eran dos, vestidos de uniforme de combate y llevando rifles de asalto. Se acercaron con cautela a la entrada del pueblo, uno llevaba un pañuelo verde de Hamas y el otro una gorra al revés. Muchos residentes ya estaban despiertos, siendo sacudidos del sueño unos 25 minutos antes por una ráfaga inusualmente intensa de cohetes desde Gaza. La mayoría de los cohetes habían sido interceptados por el sistema de defensa aérea de Israel y algunos lugareños retomaron sus rutinas de sábado. Un hombre estaba trotando. Varios cargaron sus autos con bicicletas, listos para un día en el campo. Un equipo de chefs había empezado a preparar el desayuno en el comedor. Nirit Hunwald, enfermera, prep…