Qué nos dice una imagen sobre el poder de Trump en el Congreso

Ambos Norman y Self informaron a los periodistas después de la votación que habían hablado con Trump durante el día. Norman dijo que conversó con Trump dos veces el viernes. La primera vez durante una llamada telefónica de varios minutos cuando la republicana Nancy Mace le pasó su teléfono y el presidente electo estaba al otro lado. La segunda vez fue una llamada más larga, de 15 minutos, que incluyó a Norman, Johnson y Self, dijo, sin confirmar el momento exacto. “Trump tenía toda la razón cuando me dijo que Mike es el único que tiene el factor de simpatía”, dijo Norman. Continuó describiendo a Trump como “entusiasta” sobre la trifecta republicana en Washington, control de la Cámara, el Senado y la presidencia. “Le dije, ‘Señor Presidente, estoy de acuerdo contigo, solo espero que Mike tenga lo necesario para lograrlo'”, dijo Norman. Self también dijo que habló con Trump varias veces el viernes. “Tuvimos una discusión sobre todo el proceso”, dijo sobre su conversación con el presidente electo. En última instancia, se evitó la vergüenza, incluso si Trump parecía estar más enfocado en otras cosas públicamente. En medio de la votación, mientras se llamaban a los nombres de los miembros de la Cámara en orden alfabético, el presidente electo se quejaba en las redes sociales sobre la posibilidad de que las banderas de Estados Unidos estuvieran a media asta durante su inauguración del 20 de enero, como parte del proceso de luto tradicional tras la muerte del ex presidente Jimmy Carter. Los procedimientos de la tarde del viernes subrayaron lo tenue que será la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en los próximos meses. Además de los tres votos republicanos iniciales en contra de Johnson, otros cinco conservadores de línea dura, que se han opuesto a los compromisos que Johnson ha hecho con los demócratas en el pasado, retrasaron la emisión de sus votos durante la primera llamada inicial. Aunque finalmente cedieron, fue un claro aviso al presidente de la Cámara. Después de la votación final, la Casa de la Libertad de la Cámara, algunos de los cuales fueron objetos temporales, emitieron una declaración explicando que respaldaron a Johnson debido a su apoyo a Trump. “Lo hicimos a pesar de nuestras sinceras reservas sobre el historial del presidente de la Cámara en los últimos 15 meses”, escribieron. Por ahora, el partido tiene una ventaja de 219 a 215 sobre los demócratas, pero eso podría reducirse en dos si la congresista Elise Stefanik de Nueva York y Michael Waltz de Florida ocupan los puestos administrativos que Trump les ha ofrecido. Pasarán meses hasta que las elecciones especiales determinen sus reemplazos. Esto significa que Trump tendrá que mantener unido a todo su grupo de miembros republicanos de la Cámara si quiere aprobar piezas clave de su agenda legislativa al principio de su presidencia, incluidas reformas de inmigración, nuevos aranceles y recortes de impuestos y gastos. Como demostró el viernes, esto podría ser una tarea difícil. Información adicional de Rachel Looker.