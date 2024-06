¿Qué hay detrás de las muertes en la peregrinación del Hajj de este año en Arabia Saudita?

Hace 6 minutos

Cientos de personas se cree que han muerto durante la peregrinación de Hajj en Arabia Saudita, la mayoría de ellas debido al calor extremo a medida que las temperaturas superaron los 51 ° C (123 ° F).

La agencia de noticias AFP citó a un diplomático árabe diciendo que 658 egipcios habían muerto. Indonesia dijo que más de 200 de sus nacionales habían muerto. India dijo que 98 personas se sabía que habían muerto.

Pakistán, Malasia, Jordania, Irán, Senegal, Sudán y la región autónoma del Kurdistán iraquí también han confirmado muertes. Estados Unidos cree que un número de estadounidenses murieron, informó el Wall Street Journal. Amigos y familiares han estado buscando a los desaparecidos en los hospitales y publicando mensajes en línea.

Las secuelas de la cantidad de muertes han ido en aumento. El sábado, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, retiró las licencias a 16 compañías de turismo y remitió a sus gerentes a fiscales por permitir peregrinaciones ilegales a La Meca.

El viernes, Jordania dijo que había detenido a varios agentes de viajes que facilitaron el viaje no oficial de peregrinos musulmanes a La Meca. Mientras tanto, el presidente tunecino, Kais Saied, despidió al ministro de asuntos religiosos después de que los medios locales informaran de que 49 tunecinos habían muerto, muchos de ellos eran peregrinos no registrados.

Hajj es la peregrinación anual que hacen los musulmanes a la ciudad santa de La Meca. Todos los musulmanes que sean financieramente y físicamente capaces deben completar la peregrinación al menos una vez en su vida. Alrededor de 1,8 millones de personas han participado este año, según Arabia Saudita.

Más de la mitad de los fallecidos eran peregrinos no registrados y se unieron al Hajj a través de canales irregulares, lo que les impidió acceder a instalaciones de refrigeración como tiendas y autobuses con aire acondicionado, informa AFP.

Arabia Saudita ha aumentado las medidas de seguridad en el Hajj en los últimos años, pero sigue enfrentando críticas por no hacer lo suficiente, especialmente para los peregrinos no registrados. Todavía no ha comentado públicamente sobre las muertes.

Sin embargo, AFP citó a un alto funcionario saudí diciendo que 577 personas murieron en los dos días más concurridos del Hajj, el sábado, cuando los peregrinos rezaron al sol en el Monte Arafat, y el domingo durante el ritual de “apedreo del diablo” en Mina.

“Aquí hay algunos de los factores que contribuyen a las muertes”.