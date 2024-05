Qué Hacer si tu iPhone Está Atascado en la Pantalla Blanca: Consejos Clave

Imagina alcanzar tu iPhone para enviar un mensaje rápido o capturar un momento divertido, solo para ser recibido por una pantalla blanca cegadora. Sin iconos, sin pantalla de bloqueo, sin respuesta, solo un inquietante vacío blanco. Esta aterradora situación, a menudo llamada “White Screen of Death (WSOD)”, hace que tu dispositivo sea inutilizable. No puedes acceder a aplicaciones, datos, funcionalidades básicas o cualquier otra cosa. Y como el uso de tu teléfono depende de la pantalla, ver esta pantalla blanca en el iPhone puede ser muy frustrante.

La buena noticia es que, en muchos casos, no necesariamente significa un viaje a la tienda de Apple. En esta guía, compartiré contigo algunos consejos eficaces de solución de problemas para abordar este problema y hacer que tu iPhone vuelva a funcionar.

¿Qué causa el problema de la pantalla blanca en los iPhones?

Image from Apple Community

Lo primero, ¿qué causa realmente esta molesta pantalla blanca?

A diferencia de la pantalla azul de la muerte, que la gente encuentra en una PC, la WSOD del iPhone muestra pocas pistas sobre la causa. Sin embargo, obviamente, el problema podría estar acechando en el software o hardware.

En el lado del software, una actualización de la aplicación con errores puede introducir problemas de compatibilidad o abrumar los recursos del iPhone. Esto puede provocar un bloqueo y el temido vacío blanco. También podrían ser archivos de sistema corruptos o errores de software que interfieren con las operaciones normales, haciendo que tu iPhone se congela en una pantalla blanca.

El lado del hardware presenta todo un conjunto diferente de desafíos.

Una conexión suelta entre la placa base del iPhone y la pantalla puede interrumpir la señal y provocar una pantalla blanca. Esto puede ocurrir debido a una caída o incluso al desgaste normal. En algunos casos desafortunados, la pantalla en sí puede ser defectuosa debido a daños internos por una caída o exposición a líquidos, lo que resulta en un vacío blanco permanente. Peor aún, fallas críticas de hardware como una placa lógica dañada o un chip de memoria defectuoso podrían ser los verdaderos villanos detrás de la WSOD.

Cómo reiniciar el iPhone si está atascado en la pantalla blanca

1. Verificar Zoom con un toque de tres dedos

Antes de proceder con las otras correcciones, verifica si accidentalmente has activado la ampliación de pantalla. Esto no resolverá el problema en la mayoría de los casos, pero existe una ligera posibilidad de que no tengas una Pantalla Blanca de la Muerte.

Tiempo necesario: 2 minutos

La función de ampliación de pantalla te permite hacer zoom en una parte específica de la pantalla para verla de cerca, y es posible que estés haciendo zoom de forma excesiva en una área blanca. En este escenario, los toques normales no funcionarían porque todo está ampliado. Así es cómo hacerlo:

Intenta hacer doble clic en cualquier parte de la pantalla con tres dedos. Esto debería cambiar el nivel de zoom. Después de resolver el problema, puedes ajustar aún más la configuración de Zoom para que no vuelva a suceder. Ve a Configuración > Accesibilidad > Zoom.

Aquí puedes desactivar por completo Zoom o ajustar la configuración de ampliación según tu preferencia.

2. Reiniciar forzadamente tu iPhone

La segunda línea de defensa contra una pantalla blanca es un reinicio forzado. En el pasado, un reinicio forzado ha sido mi salvación en múltiples ocasiones. Es una técnica simple pero efectiva que vale la pena intentar primero cada vez que tu iPhone se comporte mal.

Este paso le da a tu iPhone un empujón fuerte, saltándose el proceso de apagado habitual y reiniciando todo desde cero. Es una forma rápida de despejar las fallas de software menores.

Dependiendo de tu modelo de iPhone, así es cómo realizar reinicios forzados.

iPhone 8 o modelos más nuevos (incluyendo iPhone X, 11, 12, 13)

Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen arriba.

Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen abajo.

Inmediatamente presiona y mantén presionado el botón lateral (el botón de la derecha). No lo sueltes incluso si aparece la opción de deslizar para apagar.

Mantén presionado el botón lateral hasta que veas el logotipo de Apple.

iPhone 7 o iPhone 7 Plus

Presiona y mantén presionados simultáneamente el botón lateral y el botón de volumen abajo.

Manténlos presionados hasta que aparezca el logotipo de Apple.

3. Usa el Modo de Recuperación

Vale, si un reinicio duro no funcionó, intenta ponerlo en modo de recuperación y luego restaurarlo con tu computadora. Pero aquí está la cosa: las cosas funcionan un poco diferente dependiendo de qué tipo de Mac tengas.

Para Macs que ejecutan Catalina o anterior, utilizarás iTunes. Para Macs más nuevos con macOS Big Sur o posterior, deberás usar Finder. Los sistemas Windows seguirán usando iTunes.

Sin importar en qué sistema estés, el primer paso es el mismo. Toma tu cable de iPhone, conéctalo a tu computadora y abre Finder (Catalina o posterior) o iTunes (todo lo demás). Una vez abierto, encuentra tu iPhone en la barra lateral y selecciónalo.

Así es como cambian las cosas dependiendo de tu modelo de iPhone.

iPhone 8 y más nuevos

Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen arriba, luego el botón de volumen abajo. Ahora, mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca la pantalla de Recuperación en tu iPhone.

iPhone 7 y 7 Plus

Mantén presionados simultáneamente el botón de volumen abajo y el botón lateral hasta que veas la página de Restaurar.

iPhone 6S y anteriores

Mantén presionados el botón de Inicio y el botón lateral/hasta superior hasta que aparezca la pantalla de Recuperación.

Una vez que veas la pantalla de Recuperación en tu iPhone, verás dos opciones en la pantalla de tu computadora: Restaurar y Actualizar. Queremos evitar una restauración completa si es posible, así que elige Actualizar. Esto reinstalará el sistema iOS sin borrar tus datos, esperemos que solucionando el problema de la pantalla blanca.

4. Intenta el Modo de Actualización de Firmware de Disco (DFU)

El modo DFU es aún más hardcore que el modo de recuperación. Básicamente enciende el iPhone pero evita que se inicie el iOS. Esto te permite hacer cambios al software principal en sí, lo cual puede ser un salvavidas en situaciones difíciles. Sin embargo, el modo DFU es más difícil y requiere un timing más preciso, así que ten cuidado. Así es cómo entrar en el modo DFU:

Conecta tu iPhone a una computadora usando tu cable de lightning.

Abre Finder (en Mac) o iTunes (en Windows).

Encuentra tu iPhone en el programa y selecciónalo.

Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen arriba.

Presiona y suelta rápidamente el botón de volumen abajo.

Presiona el botón lateral hasta que la pantalla se vuelva negra.

Mientras sigues presionando el botón lateral, presiona y mantén presionado el botón de volumen abajo durante cinco segundos.

Después de cinco segundos, suelta el botón lateral, pero SIGUE MANTENIENDO presionado el botón de volumen abajo por otros 10 segundos.

Si lo hiciste a tiempo, tu computadora debería detectar tu iPhone en modo DFU. En Finder o iTunes, verás un aviso para Restaurar. Esto borrará por completo tu iPhone e instalará una copia nueva de iOS. Es un gran paso, pero esperemos que haga que tu iPhone vuelva a la vida y destierre la pantalla blanca para siempre.

5. Contacta con el Soporte Técnico de Apple

A veces, una restauración de software podría no ser suficiente, lo que indica que una falla de hardware podría ser la culpable. El Soporte Técnico de Apple puede ayudar a determinar la causa raíz y guiarte a través de las opciones de reparación adecuadas. Puedes contactar con ellos a través de su sitio web, por teléfono o visitando una tienda de Apple. Su equipo comprende profundamente el hardware y software del iPhone y tiene las herramientas necesarias para realizar diagnósticos más avanzados.

Recuerda describir el problema de la pantalla blanca que estás experimentando en tu iPhone, junto con cualquier paso de solución de problemas que ya hayas intentado. Cuanta más información, mejor.