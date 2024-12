Qué hacer primero con tu nuevo Mac

Tienes una nueva Mac? Si esta es la primera que has tenido, ¡felicidades! Tu nueva Mac es fácil de usar y más potente que nunca. Tan fácil como es usar la Mac, hacer algunas cosas puede que no sea obvio de inmediato (especialmente si vienes de Windows). Te debes asegurar de sacar el máximo provecho de tu nueva inversión.

Aquí hay 12 cosas que debes hacer de inmediato que te ayudarán a empezar por el camino de convertirte en un usuario avanzado de Mac. La mayoría de estas no te costarán absolutamente nada, excepto un poco de tiempo para configurar.

Si tienes una nueva Mac, es muy probable que ya uses un iPhone o un iPad. Al igual que esos otros dispositivos, tu Mac quiere que ingreses tu Cuenta de Apple y la contraseña de tu Cuenta de Apple. Ingresa tu Cuenta de Apple y la contraseña para conectarte a iCloud en tu Mac cuando la configures por primera vez o más tarde a través del ajuste del sistema de la Cuenta de Apple.

Al conectarte a iCloud con tu Cuenta de Apple, puedes acceder a todas tus fotos, contactos, calendarios y mucho más en todos tus dispositivos Apple sin tener que sincronizarlos físicamente. Una vez que todos tus dispositivos Apple estén vinculados de esta manera, también podrás aprovechar funciones como poder copiar y pegar entre dispositivos, usar un ratón y un teclado para controlar más de una Mac, y hacer compras en la Mac App Store.

Dependiendo de si eres un suscriptor de iCloud, también podrás sincronizar archivos en la nube, incluidos documentos y todo lo que guardes en tu Escritorio. Dado que puedes acceder a todo en iCloud en cualquier dispositivo Apple que poseas, no necesitarás tener tu Mac a mano para editar un documento de Pages en el que estés trabajando, por ejemplo. Averigua más sobre iCloud aquí: Cómo usar iCloud y qué es iCloud Private Relay. Para conocer cuánto cuesta iCloud, lee: Planes y precios de almacenamiento en iCloud.

Si aún no has creado una Cuenta de Apple, ahora es el momento de hacerlo. Piensa en tu Cuenta de Apple como tus llaves al reino. Para obtener ayuda, lee: Cómo crear un Apple ID.

Puedes acceder a tu Cuenta de Apple yendo a Configuración del sistema y haciendo clic en Cuenta de Apple en la parte superior.

El menú de Ayuda es tan obvio que la mayoría de nosotros lo pasamos por alto por completo. Pero lo hacemos bajo nuestro propio riesgo porque puede ser de gran ayuda. El menú de Ayuda está justo ahí en la barra de menú y es contextual: su contenido cambiará según la aplicación que esté abierta.

Haz clic en el menú de Ayuda para acceder a un campo de búsqueda, tabla de contenido, listas de atajos y otros consejos útiles e instrucciones paso a paso, a menudo con indicaciones visuales para mostrarle en qué menús hacer clic y qué elementos de menú seleccionar. Cada vez que te quedes atascado en una aplicación y no sepas qué hacer a continuación, haz clic en el menú de Ayuda para salir del aprieto.

El menú de Apple está en la esquina superior izquierda de la pantalla de tu Mac.

Al hacer clic en el ícono de Apple, tendrás acceso instantáneo a la Configuración del sistema de tu Mac, la Mac App Store y las aplicaciones y documentos que has abierto recientemente (ver Elementos recientes). También puedes utilizar el menú de Apple para reiniciar tu Mac y apagarla.

Si una aplicación se comporta mal y deja de funcionar, el menú de Apple también tiene una función especial que vale la pena conocer: Forzar Salida. Forzar salir cerrará inmediatamente una aplicación obstinada para que puedas reiniciar tu computadora y volver a tus actividades.

Construido directamente en macOS, Spotlight te ayuda a encontrar rápidamente cosas en tu computadora: documentos, aplicaciones, imágenes, contactos, mapas y archivos. Además, puede conectarse a internet para buscar lugares como Wikipedia, sitios de noticias, listados de películas y mucho más. Incluso puedes usar Spotlight para hacer cálculos, como convertir pies a metros o cualquier tipo de aritmética simple que prefieras confiarle a la computadora.

Spotlight vive en la barra de menú de tu Mac; es el ícono que parece una lupa y al hacer clic en él, se abre el campo de búsqueda de Spotlight. También puedes abrir Spotlight presionando Comando y Espacio al mismo tiempo.

Escribe cualquier cosa en el campo de búsqueda y Spotlight buscará en ello.

Una vez que le cojas el truco, usar Spotlight es la forma más rápida de abrir aplicaciones, encontrar documentos y hacer un montón de otras cosas en tu Mac de forma realmente rápida. Con el tiempo, ha ganado más y más funciones, incluida una búsqueda web e de imágenes robusta y acciones rápidas como temporizadores integrados.

El Dock es esa barra de iconos que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de tu Mac. Los Docks en nuevas Macs estarán llenos de aplicaciones propias de Apple, como Safari, Correo, Contactos, Calendarios, y Notas, pero puedes personalizarlo a tu gusto.

Tu Dock es la parte más importante del Escritorio de tu Mac, así que tómate tu tiempo para ponerlo como quieras.

Puedes adaptar tu Dock para mostrarte solo las aplicaciones que te importan. ¿No usas Mapas o FaceTime? Arrástralos fuera del Dock hasta que aparezca la palabra Eliminar y suelta. ¿Usas Correo más que cualquier otra cosa? Muévelo a la izquierda o a la derecha. También puedes agregar aplicaciones, carpetas y archivos que necesites con frecuencia simplemente arrastrándolos y soltándolos en el Dock.

Para reducir aún más el espacio ocupado por el Dock, puedes cambiar el tamaño de los iconos. Para cambiar el tamaño del Dock, haz clic y arrastra en la barra que separa las aplicaciones de las carpetas y pilas. También puedes cambiar el tamaño de los iconos, la magnificación de los iconos al pasar el cursor sobre ellos, desactivar la animación de rebote, reposicionar el Dock en los bordes izquierdo, inferior o derecho de tu pantalla, y mucho más en la configuración del Escritorio y el Dock (macOS Ventura en adelante) o en la configuración del Dock y la barra de menú (macOS Monterey y anteriores).

Esta es tu Mac. Haz que luzca como quieres.

Cambia el fondo de pantalla: Haz clic derecho en el escritorio y selecciona Cambiar fondo de pantalla, o abre la Configuración del sistema y selecciona la opción de Fondo de pantalla. Puedes elegir entre las hermosas imágenes que proporciona Apple o elegir una de las tuyas.

Personaliza la interfaz: Abre Configuración del sistema y elige Apariencia. Puedes elegir cosas como colores de resaltado y si tu interfaz cambia a claro u oscuro dependiendo de la hora del día, y más.

Cambia el protector de pantalla: En Configuración del sistema > Protector de pantalla puedes elegir entre montones de protectores de pantalla, incluidas vistas hermosas de la Tierra desde la estación espacial, videos bajo el agua, y más.

Usa Pilas de escritorio: Si quieres mantener ordenado el escritorio de tu Mac, te recomendamos activar las Pilas de escritorio, que agruparán todos los archivos en tu Escritorio por categoría (puedes elegir si se ordenan por tipo, fecha o etiquetas). Para activar las Pilas, haz clic en el Escritorio y elige Vista > Usar Pilas en el menú. Ahora todo se agrupará en ‘Pilas’ apropiadas por categoría en tu Escritorio en lugar de que tu Escritorio se vea abarrotado por miles de capturas de pantalla y archivos.

La interfaz de usuario de Apple está configurada con menús sencillos como Archivo y Editar, y la mayoría de las aplicaciones también exponen sus funciones principales a través de esos menús. ¿Necesitas imprimir algo? Simplemente haz clic en el menú de Archivo y selecciona Imprimir.

Pero puedes ahorrarte mucho tiempo usando atajos de teclado para realizar tareas comúnmente utilizadas en su lugar. En lugar de hacer clic en el menú de Archivo y seleccionar Imprimir, por ejemplo, simplemente mantén presionada la tecla Comando y presiona P. (Si vienes de un PC, probablemente presionarás Comando donde solías presionar Control).

Cada aplicación en la Mac tiene sus propios atajos. Abrir la Ayuda de Mac y buscar “atajos de teclado” dará algunas referencias, también recomendamos este artículo: Estos útiles atajos de teclado de Mac te ayudarán a trabajar más rápido y de manera más inteligente.

Si tu nueva Mac incluye un trackpad, ya sea porque es una computadora portátil con un panel táctil incorporado o porque obtuviste un Magic Trackpad para acompañar tu nuevo escritorio, tómate un tiempo para aprender sobre los muchos gestos integrados en macOS, el sistema operativo de tu nueva Mac.

Una de las formas más sencillas de descubrir los diversos gestos disponibles está en la Configuración del sistema. Una vez allí, haz clic en Trackpad. Allí, encontrarás atajos de ratón por tres pestañas. Mueve el cursor sobre cualquiera de ellos y obtendrás una vista previa en video de cómo activar el gesto. Algunos pueden mejorar tu experiencia informática en la Mac; a mí, por ejemplo, me encanta el doble toque de tres dedos en cualquier palabra para ver su definición.

La Mac App Store es una forma conveniente y segura de descargar software para tu Mac, todo utilizando la misma Cuenta de Apple y contraseña que utilizas para Música y aplicaciones de iPhone. Hay miles de aplicaciones disponibles, incluyendo muchas que no te costarán ni un centavo.

La Mac App Store es mucho más importante que solo una forma de descargar excelentes aplicaciones nuevas para tu Mac. También es cómo Apple distribuye actualizaciones esenciales de aplicaciones. Para mantener tu Mac funcionando en óptimas condiciones y tener todo lo más seguro posible, descarga las actualizaciones cuando veas notificaciones de la Mac App Store o configura aplicaciones para que se actualicen automáticamente, al igual que en tu iPhone.

En una nueva Mac, está ahí mismo en tu Dock: el círculo azul con una A estilizada dentro. La Mac App Store ofrece miles de aplicaciones, y descargar e instalar esas aplicaciones es sencillo. Muchas aplicaciones son gratuitas; otras requieren un pago, que va desde $1 hasta un par de cientos de dólares. Aunque puedes, y lo harás probablemente, encontrar muchas aplicaciones fuera de los acogedores límites de la Mac App Store, navegar por ella es una excelente manera de descubrir aplicaciones interesantes, leer reseñas y tener una idea del mercado de software de Mac.

En las Mac con chips M, incluso puedes instalar aplicaciones de iPhone y iPad. Cuando estás buscando, simplemente cambia a la pestaña de Aplicaciones de iPhone y iPad para descargar aplicaciones de iOS directamente en tu escritorio.

Configurar una copia de seguridad es aburrido, no es divertido, y no implica jugar con ninguna aplicación o chucherías geniales. Pero tu yo futuro te lo agradecerá, y con razón: tener una buena solución de copia de seguridad ahora significa que no perderás datos irreemplazables más adelante. Hemos cubierto numerosas formas de hacer una copia de seguridad de tu Mac con un mínimo de molestias. Elige al menos una y ¡ponla en marcha! Confía en mí.

Probablemente la solución más simple es usar la propia solución de copia de seguridad de Apple, Time Machine, que es parte del sistema operativo de la Mac. Todo lo que necesitas es un dispositivo de almacenamiento externo separado que puedes comprar por una inversión relativamente pequeña (ver: Mejor SSD externo para Mac o mejores discos duros externos si quieres algo un poco más barato/grande). Time Machine facilita la recuperación de problemas importantes porque mantiene una instantánea de tu Mac y facilita la migración a una nueva Mac cuando llegue el momento de reemplazar o actualizar tu sistema.

El “tiempo” en Time Machine es una línea de tiempo que puedes revisar, restaurando archivos o cambios en archivos que se hicieron en los puntos donde Time Machine guardó sus copias de seguridad. Time Machine realiza copias de seguridad de tu Mac cada hora, todos los días, semanalmente y mensualmente, por lo que siempre podrás recuperar hasta ese momento en el tiempo. Siempre y cuando ese disco esté conectado, tu Mac estará respaldada.

Para configurar Time Machine, sigue estos pasos:

1. Conecta un disco externo.

2. Abre Configuración del sistema y ve a General.

3. Encuentra Time Machine en la columna de la derecha.

4. Haz clic en Opciones para configurar la frecuencia de la copia de seguridad.

¿Sigues accediendo a tu correo electrónico usando un navegador web, yendo al sitio web de Gmail o Microsoft para ver qué mensajes nuevos tienes? Hay una mejor manera: Apple te proporciona una aplicación de Correo que puede conectarse a casi todos los servicios de correo electrónico. Usar la aplicación de Correo es mucho más conveniente, especialmente si revisas varias cuentas de correo electrónico, y está bien integrada con otras aplicaciones principales de macOS, como Contactos, Calendarios y Mapas.

Encontrarás la aplicación de Correo en el Dock de las nuevas máquinas. Haz clic para abrirla y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta.

Con tantos de nosotros trabajando desde casa en estos días, las impresoras son una gran cosa en muchas de nuestras casas.

En el pasado, tenías que descargar e instalar controladores y software, pero la Mac hace que sea mucho más fácil configurarlos.

Todo lo que necesitas hacer es conectar tu impresora a uno de los puertos USB-C de tu Mac o conectarte a una red Wi-Fi.

1. Abre Configuración del sistema.

2. Haz clic en Impresoras y Escáneres.

3. Haz clic en el botón Agregar Impresora, Escáner o Fax.

4. Si tu Mac reconoce el dispositivo (y debería), lo configurará según sea necesario y descargará los controladores aplicables de los servidores de Apple.

Video chatear puede que ya no se sienta como el futuro, pero sigue siendo un placer. Ningún software hace que sea más fácil comenzar (o recibir) una videollamada que FaceTime, que está integrado en macOS.

Encuentra FaceTime en tu carpeta de Aplicaciones, o usa Spotlight para buscar FaceTime escribiendo las primeras letras del nombre de la aplicación.

Ahora todo lo que necesitas es la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de otro usuario de FaceTime.

Lee más sobre cómo usar FaceTime en una Mac en nuestra guía.

En macOS Sequoia 15.2, Apple Intelligence comenzó a destacarse con algunos nuevos trucos, incluida la integración de Image Playground e ChatGPT. Y eso se suma a las características introducidas con macOS 15.1, que incluyen Herramientas de Escritura y una aplicación de Fotos más inteligente.