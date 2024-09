Qué hace el mercado de valores históricamente después del primer recorte de tasas de la Fed.

“

Con la expectativa de que la Reserva Federal realice su primer recorte de tasas de interés en cuatro años el miércoles, es momento de analizar cómo se desempeñaron las acciones al inicio de ciclos anteriores de flexibilización. Las expectativas son altas para que el sólido rendimiento del mercado este año continúe después de que la Fed recorte las tasas. El S & P 500 alcanzó un máximo histórico el martes, lo que elevó su ganancia en lo que va del año a más del 18%. Pero cómo se desempeñará a partir de ahora depende en gran medida de la economía, muestran los datos históricos. En total, a lo largo de todos los ciclos, el rendimiento del S & P 500 después del primer recorte fue en su mayoría positivo, pero con algunos grandes errores cuando la economía se desaceleró. En general, el índice amplio estuvo en alza el 70% del tiempo a los tres y seis meses, y el 80% del tiempo al cabo de un año, según Canaccord Genuity, que revisó los últimos 10 ciclos de flexibilización desde 1970. El S & P 500 promedió una ganancia del 5.5% en los primeros tres meses después de un recorte inicial, un 10.6% seis meses después, y un 11.3% un año después. Pero si se excluyen los momentos en que una recesión siguió y se calcula solo utilizando los escenarios de aterrizaje suave —que es el consenso en esta ocasión— el rendimiento es aún mejor. (Un escenario de recesión fue definido por Canaccord como aquel en el que la economía ya estaba en un declive o entró en uno dentro de los 12 meses del primer recorte). En los años en que el S & P 500 no experimentó una recesión durante o poco después de la primera reducción —como en 1984, 1989, 1995 y 1998— el referente estuvo en alza el 100% del tiempo a los tres, seis y 12 meses. En promedio, el índice amplio saltó un 10.2% tres meses más tarde, un 14.7% seis meses después y un 18.6% un año después. .SPX YTD mountain S & P 500, ytd Otros bancos de inversión han señalado esta discrepancia, con Bank of America Securities también resaltando el patrón en una nota reciente. “Un ciclo de flexibilización en sí mismo no es necesariamente positivo. De hecho, [el S & P 500] registró rendimientos más débiles después de los primeros recortes de tasas en promedio, pero con una divergencia distinta basada en la economía,” escribió la analista Ohsung Kwon de la firma el lunes. El S & P 500 “subió solo el 20% del tiempo en 100 días de negociación después de los primeros recortes cuando hubo una recesión en los seis meses, pero el 100% del tiempo cuando no hubo recesión (+8% en promedio),” dijo. Por sector, Canaccord Genuity señaló que los tres sectores que promediaron los mejores rendimientos un año después fueron servicios de comunicación, tecnología de la información y cuidado de la salud. Los sectores con peor rendimiento 12 meses después de un recorte de tasas fueron materiales, servicios públicos y bienes de consumo.

