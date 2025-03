¿Qué ganará la carrera hacia los $5 billones: Acciones de Apple o Nvidia?

Aunque el mundo nunca ha visto una empresa de $5 billones, hay una carrera competitiva entre Apple (NASDAQ: AAPL) y Nvidia (NASDAQ: NVDA). Apple tiene una gran ventaja con su capitalización de mercado de $3.6 billones, pero Nvidia no se queda atrás con una capitalización de mercado de $3 billones. Aunque esas cifras pueden sonar cercanas, la brecha entre ambas es equivalente a alrededor de la valoración completa de Netflix, Home Depot o Johnson & Johnson.

¿Está la posición de liderazgo de Apple demasiado lejos para que Nvidia cierre la brecha? ¿O Nvidia está lista para superar a Apple en este hito?

Debido a su gran tamaño, todos están bastante familiarizados con los negocios de Apple y Nvidia. Apple es la principal marca de tecnología de consumo, con su ecosistema de productos liderado por el iPhone. Nvidia fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU), que están en gran demanda gracias a la carrera de inteligencia artificial (IA).

Ambos productos tienen un gran caso de uso, pero solo una empresa está creciendo a una tasa apreciable: Nvidia. Apple ha estado estancado en una rutina de crecimiento durante tres años, con sus ganancias por acción y sus ingresos apenas aumentando desde el inicio de 2022.

Mientras esta tendencia comienza a moverse hacia arriba, apenas es apreciable. Los analistas esperan un escaso crecimiento de ingresos del 4.6% para el año fiscal 2025, por lo que Apple es claramente un crecimiento lento. Sin embargo, a pesar de que sus ingresos y ganancias han crecido alrededor del 4% en los últimos tres años, las acciones de Apple han subido un 36%.

¿Cómo? Los inversores están dispuestos a pagar más que nunca por las acciones.

Ahora, las acciones de Apple tienen una valoración increíblemente cara de 38 veces las ganancias pasadas y 33 veces las ganancias futuras a pesar de tener muy poco crecimiento que mostrar. Esto contrasta fuertemente con Nvidia, que está creciendo rápidamente.

La principal posibilidad de que Nvidia alcance a Apple y la supere en llegar a la marca de los $5 billones se debe a su rápido crecimiento. A pesar de que muchos inversores se preocupaban de que el crecimiento de Nvidia se desacelerara, recientemente informó que sus ingresos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 (finalizado el 26 de enero) aumentaron un 78% año tras año, con las ganancias por acción (EPS) aumentando un 82%. Además, la dirección espera que los ingresos del primer trimestre sean de alrededor de $43 mil millones, lo que indica un crecimiento del 65%.

La dirección de Nvidia es conocida por emitir una guía conservadora para el próximo trimestre y efectivamente proyectó un crecimiento del 70% en el cuarto trimestre versus el 78% real. Por lo tanto, esta proyección del primer trimestre indica que el crecimiento de Nvidia apenas se está desacelerando.

La historia continúa

Esto es una señal alcista para los inversores y podría ser lo que siga impulsando a Nvidia hacia esa marca de los $5 billones. En cuanto a la valoración, a pesar de crecer sustancialmente más rápido que Apple, las acciones tienen una etiqueta de precio más baja.

Esto no tiene mucho sentido lógico, y creo que indica que las acciones de Nvidia están muy subvaluadas por su crecimiento. Es como si el mercado se hubiera cansado de que Nvidia publique un crecimiento ridículo trimestre tras trimestre y quisiera buscar la próxima gran cosa.

Entonces, ¿puede Nvidia superar a Apple en alcanzar la marca de los $5 billones? Yo diría que sí, siempre que mantenga su tasa de crecimiento. Mirando dos años fiscales por delante, obtenemos estas proyecciones de ingresos:

Si multiplicamos esos niveles de ingresos proyectados por sus márgenes de beneficio actuales, obtenemos la proyección de beneficios netos para ambas empresas. En dos años fiscales, Apple generará $115 mil millones en ganancias, mientras que Nvidia estará en $132 mil millones. Por lo tanto, si estas proyecciones se mantienen, no debería haber argumento de que Apple debería tener una valoración más alta que Nvidia en dos años.

Los ingresos de Apple tampoco tienen posibilidades de acelerar a niveles como los de Nvidia, lo que consolida que Nvidia debería superar a Apple en llegar a una capitalización de mercado de $5 billones siempre que su crecimiento se mantenga.

Keithen Drury tiene posiciones en Home Depot y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Home Depot, Netflix y Nvidia. The Motley Fool recomienda Johnson & Johnson. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Quién ganará la carrera hacia los $5 billones: Apple o Nvidia Stock? fue publicado originalmente por The Motley Fool