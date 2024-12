¿Qué ETF superará en rendimiento en 2025?

A medida que avanza el año 2024, las acciones de crecimiento una vez más han superado fácilmente a las acciones de valor. Si parece que las acciones de crecimiento suelen superar a las de valor, estarías en lo cierto al mirar hacia atrás en los últimos 10 años.

Esto se puede ver en los rendimientos del Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) en comparación con el rendimiento del Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV). El ETF de Crecimiento sigue el Índice CRSP US Large Cap Growth, que es esencialmente el lado de crecimiento del S&P 500, mientras que el ETF de Valor busca replicar el Índice CRSP US Large Cap Value, que es básicamente el lado de valor del S&P 500.

En la última década, el ETF de Crecimiento ha superado fácilmente a su contraparte de Valor, con un rendimiento anual promedio del 15,6% hasta finales de noviembre. En comparación, el ETF de Valor ha tenido un rendimiento anual promedio de casi el 10,8% en ese mismo período. En términos acumulativos, eso es un retorno del 326% frente a un retorno del 178% – una gran diferencia.

Mientras tanto, no son solo un par de años grandes los que han ayudado a llevar al ETF de Crecimiento a superar al ETF de Valor. El ETF ha superado al ETF de Valor en ocho de los últimos 10 años. Los únicos años durante ese período en los que el ETF de Valor superó fueron durante el mercado bajista de 2022, cuando el ETF de Crecimiento cayó un 33,1% y en 2016.

Dada la dominancia del Vanguard Growth ETF en la última década, sería fácil descartar al ETF de Valor. Sin embargo, las inversiones de crecimiento y valor tienden a pasar por ciclos.

Si bien las acciones de crecimiento han tenido un mejor rendimiento desde 2008, las acciones de valor superaron entre 2001 y 2008 después de la explosión de la burbuja punto com. Las acciones de valor también superaron entre 1984 y 1991. El laureado con el Premio Nobel Eugene Fama y el profesor de Dartmouth Kenneth French compilaron datos que muestran que en períodos de 15 años, las acciones de valor superaron a las de crecimiento el 93% del tiempo entre 1927 y 2019.

El próximo año podría ser un entorno favorable para las acciones de valor. A menudo son más cíclicas en su naturaleza y también pueden ser más sensibles a las tasas de interés, ya que tienden a tener más deuda. Si la Reserva Federal continúa bajando las tasas el próximo año y la economía en general se recupera, podría ser un escenario muy favorable para estas acciones.

Mientras tanto, las empresas de crecimiento se han convertido en las más grandes y dominantes del mundo. Siete de las diez mejores acciones en el S&P 500 actualmente se clasifican como acciones de crecimiento, y se puede argumentar que Broadcom, que se clasifica como una acción de valor, también debería ser una acción de crecimiento. Mientras tanto, estas siete principales empresas de crecimiento están mirando hacia una oportunidad generacional potencial con la tecnología de inteligencia artificial (IA).

Image source: Getty Images.

Si bien ciertamente se pueden hacer comparaciones entre el auge de las punto com y la locura actual de la IA, hay diferencias clave. La gran diferencia es que la tecnología de IA está siendo impulsada por empresas tecnológicas altamente rentables, con mucho efectivo, que han establecido negocios sólidos fuera de la IA en una variedad de campos. En cambio, el auge de las punto com impulsó muchos negocios no rentables y en última instancia insostenibles.

Un argumento a favor del valor es que el ETF de Crecimiento de Vanguard se ha vuelto demasiado concentrado en la parte superior. Apple, Nvidia y Microsoft ahora representan casi el 32% de la cartera del ETF. Cómo les vaya a estas tres acciones impulsará en gran medida el rendimiento del ETF.

Apple podría ser la acción más importante a tener en cuenta, ya que la valoración de la empresa ha subido a un ratio precio / ganancias (P/E) en ttm de 42 con apenas crecimiento de ingresos en los últimos años. Si bien la empresa está viendo un cambio hacia ingresos de servicios de mayor margen bruto, la acción podría ser vulnerable si no ve un ciclo de actualización de iPhone impulsado por IA en 2025.

Dicho esto, en general, sigo prefiriendo el ETF de Crecimiento de Vanguard en 2025. Creo que la IA todavía está en sus primeras etapas, y el software de IA podría ser el próximo gran tema. Esto podría ayudar a impulsar varias acciones de crecimiento. Mientras tanto, muchas de las principales acciones de crecimiento en el ETF de Crecimiento siguen teniendo precios atractivos según su crecimiento esperado en 2025. Si el auge de la IA continúa, espero que el crecimiento vuelva a salir adelante en 2025.

Geoffrey Seiler no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds – Vanguard Growth ETF y Vanguard Index Funds – Vanguard Value ETF. Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 $405 en Microsoft. Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Vanguard Growth ETF vs. Vanguard Value ETF: ¿Cuál ETF superará en 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool