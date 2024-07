¿Qué está sucediendo dentro del cerebro de un octogenario?

“

Tras el debate presidencial de la semana pasada entre los candidatos de 78 y 81 años, y la impresión de que el presidente Joe Biden lucía “viejo y frágil”, con al menos un llamado público a pruebas cognitivas, gran parte de Estados Unidos ha tenido la edad en mente.

Pero, ¿qué efectos tiene realmente la edad en el cerebro? Fortune consultó con expertos en envejecimiento para tener una imagen más clara.

La corteza que se encoge

“El cerebro experimenta muchos cambios asociados con el envejecimiento, y uno de ellos es la disminución de lo que llamamos la capa exterior del cerebro, o la corteza”, explica Emily Rogalski, profesora de neurología en la Universidad de Chicago y directora de su Centro de Investigación y Cuidado del Envejecimiento Saludable y del Alzheimer.

La corteza, explica, es como la corteza de un árbol, y es la capa donde viven las células cerebrales. “Es muy importante para nuestro pensamiento y nuestra comunicación”, dice, y su encogimiento tiende a ocurrir en áreas relacionadas con la memoria, y tiende a estar correlacionado con cambios en la memoria, que está en su mejor rendimiento, creas o no, cuando tenemos alrededor de 20 o principios de los 30 años.

También son vulnerables las habilidades de atención y la función ejecutiva. “Y todas estas cosas están interrelacionadas de alguna manera, porque necesitas tener buena atención para recordar algo”, dice Rogalski. “Nuestras funciones cognitivas no están simplemente en pequeñas islas donde está la memoria y está la atención, y no hay interacción. Es un sistema complejo”.

La pérdida de memoria relacionada con la edad es normal

Una encuesta reciente de la Fundación de Investigación Cerebral McKnight, señala Patricia Boyle, profesora de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad Rush y neuropsicóloga del Centro de Enfermedad de Alzheimer Rush, encontró que el 87% de los estadounidenses están preocupados por experimentar una pérdida de memoria relacionada con la edad y un declive en la función cerebral a medida que envejecen.

“Pero, lo que muchos no saben es que la pérdida de memoria relacionada con la edad no siempre es un signo de un problema cognitivo grave”, dice Boyle a Fortune. “La mayoría de las personas no entienden que la pérdida de memoria relacionada con la edad suele estar asociada con olvidos leves y es una parte normal del envejecimiento del cerebro y no necesariamente un signo de un problema grave de memoria”.

Algunos signos de envejecimiento normal, dice, incluyen:

Tomar una mala decisión ocasionalmente

Olvidar un pago mensual

Perder la noción del tiempo

No poder encontrar las palabras adecuadas

Perder cosas por la casa

“A medida que envejecemos, es normal ver señales de envejecimiento cognitivo al igual que es normal ver las señales físicas de envejecimiento de tu cuerpo, como moverse más lento o tener más dolores y molestias”, dice Boyle.

La reducción del cerebro se acelera cuando se es mayor

El volumen del cerebro continúa disminuyendo a medida que envejecemos, incluyendo el lóbulo frontal y el hipocampo, las áreas responsables de las funciones cognitivas, con una tasa de encogimiento que aumenta alrededor de los 60 años.

“Con el envejecimiento, aumentamos nuestro riesgo de muchas enfermedades solo por hacernos mayores”, lo que tiene sentido, explica Rogalski, si se piensa en el desgaste y la creciente vulnerabilidad de nuestro cuerpo, y en el hecho de que, a diferencia de las caderas o las rodillas, no hay reemplazos cerebrales.

El envejecimiento trae la posibilidad de uno de dos tipos de pérdida atípica de la función cognitiva, señala el Dr. John Rowe, profesor de política de salud y envejecimiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia Mailman: la demencia y el deterioro cognitivo leve (MCI), “un cambio relacionado con la edad que ocurre entre el 12% y el 18% de las personas mayores de 65 años”, dice. “Y lo que se refleja en la vida cotidiana es que las personas se vuelven más olvidadizas, pierden cosas, se pierden citas, y esto puede tener un impacto en tu función diaria”. El MCI, agrega, progresa a la demencia en aproximadamente el 10% de las personas por año.

Algunos adultos mayores tienen un rendimiento a niveles altos

Rogalski destaca que una parte importante de mirar el envejecimiento es no solo centrarse en las cosas que salen mal, sino en las nuevas oportunidades. “Un gran desafío con el envejecimiento es en realidad el estigma asociado con el envejecimiento y las expectativas que ponemos en las personas a medida que envejecen, de que no hay una trayectoria más que descendente, y que quitamos actividades y responsabilidades que las personas pueden hacer”.

Y ese es un problema en algunas nuevas instalaciones de vida asistida de lujo, dice, que ofrecen servicios desde servicio de habitaciones hasta doblar la ropa. “Resulta que muchas de estas actividades diarias que hacemos, como lavar los platos o simplemente moverse, en realidad son muy buenas para mantener esos músculos fuertes”. De manera similar, es importante mantener nuestro cerebro comprometido y activo, lo que puede adoptar muchas formas. “Puede provenir de mantenernos socialmente conectados. Puede provenir de aprender algo nuevo. Pero queremos pensar en ejercitar nuestro cerebro y usar nuestro cuerpo, incluido pensar en formas de practicar nuestras habilidades motoras finas… y si nos quitan esas cosas y las hacen por nosotros, no necesariamente nos estamos haciendo un favor”.

Aun así, enfatiza Rowe, “hay una tremenda variabilidad. Y lo que estamos viendo es una proporción cada vez mayor de la población mayor que está rindiendo a niveles muy altos y que son una especie de ‘súper envejecidos'”.

Llegan los súper envejecidos…

Rogalski, a través de su investigación como parte de la iniciativa de investigación multidisciplinaria en curso SuperAging Research Initiative, está analizando evidencia desde perspectivas biológicas, familiares y de estilo de vida para aprender qué hace que ciertas personas apenas envejezcan, al menos cognitivamente.

“Lo que hemos visto es que los súper envejecidos, biológicamente, parecen ser diferentes. Sus cerebros realmente se ven más como los de personas de 50 a 60 años que como los de personas de 80 años”, dice, añadiendo que su tasa de encogimiento es más lenta que la de los adultos mayores promedio de 80 años.

“Por lo tanto, parecen estar resistiendo el adelgazamiento de la capa exterior del cerebro, o la corteza, y cuando lo medimos usando herramientas muy precisas, vemos que los cerebros de los súper envejecidos en realidad no muestran ningún encogimiento en comparación con los de 50 a 60 años”, dice. De hecho, hay una región del cerebro llamada corteza cingulada anterior (ACC), que tiene un papel en la motivación, la toma de decisiones y las señales emocionales y situacionales, que es más gruesa en los súper envejecidos que en los de 50 a 60 años. También han descubierto una abundancia de una neurona llamada neuronas de von Economo, lo que ayuda a los científicos a tener un “camino biológico” para comprender a los súper envejecidos.

Hace años, Rowe le dice a Fortune, dirigió una red de investigación que estudiaba el “envejecimiento exitoso” en la Universidad de Harvard. En un estudio, siguió a un grupo de personas de 75 años durante seis años, probándolas física y cognitivamente durante ese período. “Al final, el 25% no había cambiado, el 50% empeoró mucho y los otros se mantuvieron más o menos en el medio”, dice Rowe, señalando que aquellos que lo hicieron mejor, los súper envejecidos, compartían ciertas características de estilo de vida, incluido no estar solos, logros educativos y seguridad financiera.

Subraya cómo, si reunieras a un grupo de adultos de 80 años hoy para evaluar sus habilidades cognitivas, obtendrías resultados mixtos: probablemente un par con demencia, uno o dos súper envejecidos y otros que están en medio. Eso no solo se debe a que los cerebros de las personas cambian a diferentes ritmos, sino también a las diferencias en estilos de vida, genética y otros factores.

En resumen, dice Rowe, que señala que él mismo tiene 80 años, “No creo que podamos hablar de un promedio con una validez significativa cuando estamos tratando de reducir eso a una decisión sobre una persona. No creo que podamos atribuir un promedio de un adulto mayor a un individuo”.

