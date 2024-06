¿Qué está pasando con las acciones de Snowflake el jueves?

Databricks ha anunciado la liberación de su plataforma Unity Catalog de tres años de antigüedad durante su cumbre anual de Datos e IA.

La plataforma anteriormente propietaria ahora estará disponible bajo una licencia Apache 2.0, lo que permite a otras empresas utilizar y modificar la arquitectura y el código subyacente sin incurrir en costos.

El Unity Catalog también incluirá una especificación OpenAPI, servidor y clientes, lo que permitirá a las empresas acceder y gestionar sus activos de datos e IA sin estar atados a un proveedor.

Este movimiento significativo de Databricks permite a las organizaciones utilizar el Unity Catalog con sus herramientas preferidas, incluyendo un vasto ecosistema de motores de consulta compatibles con Delta Lake y Apache Iceberg, informa VentureBeat.

Esto ocurre poco después de que el competidor de Databricks, Snowflake Inc (NYSE: SNOW), introdujera su implementación de catálogo abierto, Polaris Catalog, que será liberado como código abierto en los próximos 90 días. Las acciones de Snowflake están operando a la baja el jueves.

Las APIs abiertas del Unity Catalog aseguran la compatibilidad con las principales plataformas en la nube como Microsoft Azure, AWS, GCP y Salesforce y motores de cómputo como Apache Spark, Presto, Trino y otros.

Snowflake está enfrentando escrutinio después de violaciones de datos que afectaron a importantes clientes como Santander Bank y Ticketmaster.

La subsidiaria de ciberseguridad de Alphabet Inc (NASDAQ GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Mandiant, identificó una campaña de amenazas dirigida a las instancias de la base de datos de clientes de Snowflake para robar datos y extorsionar a las víctimas.

Acción del precio: las acciones de SNOW estaban operando a la baja en un 2.23% a $127.43 en la última revisión del jueves.

