Qué está mal en la política de movilidad social: la perspectiva desde Blackpool

El escritor, presidente de la Comisión de Movilidad Social del Reino Unido, es el director general y ejecutivo de Blackpool and the Fylde College

Ben tiene 20 años y vive en un albergue para personas sin hogar en Blackpool. Lo conocí por primera vez cuando me uní a Blackpool and the Fylde College el verano pasado. Me contó cómo le pidieron que se fuera de la casa familiar, terminando en un refugio temporal, rodeado de adultos con graves problemas de drogas y alcohol. Había completado un curso en el colegio antes de que su vida se descarrilara; ahora estaba ansioso por volver a encarrilarse y regresar a sus estudios. Su ambición era conseguir un piso y un trabajo decente, y tener una familia “correcta”.

Esta historia es desafortunadamente demasiado frecuente y es una buena ilustración de lo que la política convencional de movilidad social hace mal. Si Ben hubiera tenido más éxito académico, una serie de organizaciones benéficas habrían estado encantadas de tenerlo en sus programas, ofreciéndole capacitación, ayuda con solicitudes universitarias, entrevistas y visitas, con una red de “campeones” de apoyo y cualquier cosa que su entorno no proporcionara.

Pero él no encaja en ese perfil. Y en marcado contraste con las iniciativas de “ampliación de la participación”, que fomentan la entrada a la universidad, el apoyo a personas como Ben es escaso y desordenado. El gobierno los llama “Neets” (ni empleados, ni en educación ni en formación) y este grupo de casi 1 millón, eso es uno de cada ocho jóvenes de 16 a 24 años, está creciendo.

No hay una red evidente de organizaciones benéficas que defiendan a los Neets y las intervenciones públicas están fragmentadas. La responsabilidad de identificar y apoyar a los Neets de 16 a 19 años en su acceso a la educación y formación corresponde a las autoridades locales, que tienen poca capacidad para diseñar o implementar intervenciones. Mientras tanto, los jóvenes de 19 a 24 años están bajo la responsabilidad del Departamento de Trabajo y Pensiones, una agencia completamente diferente con un “servicio” limitado que los dirige al trabajo o a la formación. Está muy lejos de lo que estos jóvenes necesitan para comenzar una vida laboral.

En todo el país habrá numerosos esfuerzos valientes para ayudar. Pero tales iniciativas no cuentan con los recursos de las organizaciones benéficas de movilidad social para estudiantes desfavorecidos que tienen habilidades académicas. Incluso si los tuvieran, no hay una forma fácil de abordar desafíos como la desintegración de familias y comunidades.

La era postindustrial ha traído un cambio social generalizado, al que las ciudades han sabido responder mejor que los pueblos. La antigua noción de “comunidad” no se aplica para muchos.

En Blackpool, hay una sólida economía turística y signos alentadores de regeneración. Pero también tiene el legado de antiguas casas de huéspedes; las viviendas de ocupación múltiple y de alquiler privado de baja calidad están subvencionadas por nuestro sistema de bienestar disfuncional. Dejar a su familia sumió a Ben en este mundo oscuro: para un joven, una serie de riesgos relacionados con el alcohol, las drogas y el crimen pueden socavar su potencial para lograr el éxito.

Por lo tanto, las barreras de movilidad social en el Reino Unido son mucho más complejas y difíciles de lo que el debate convencional sugiere. En nuestro reciente informe, “Generación Innovación”, pedimos que las políticas para promover la movilidad social se alineen con los desafíos reales, comenzando por las disparidades geográficas. La educación siempre es importante y no solo para desarrollar habilidades. Las universidades traducen la investigación en aplicaciones empresariales y en nuevos ecosistemas que apoyan el emprendimiento en todo el país, lo que mejora las oportunidades de vida locales. Pero no son suficientes por sí solas; la familia y la comunidad tienen una influencia tan grande en la formación de los resultados individuales. Este es un tema importante, pero que realmente mejoraría las oportunidades para la mayoría.

Si Ben fuera el único que necesitara ayuda, entonces la nuestra podría ser suficiente. Encontramos un empleador amable dispuesto a darle una oportunidad. Ahora depende de él seguir presentándose y comprender la importancia de este escalón. Pero los empleadores de mentalidad abierta solo pueden hacer su parte en un entorno de apoyo.

