¿Qué está en juego en el acuerdo de Ucrania con Trump?

Funcionarios en Ucrania y la administración de Trump dicen que están cerca de un acuerdo que daría a los Estados Unidos ingresos de los minerales y otros recursos naturales de Ucrania, incluyendo titanio, litio, petróleo, gas natural y elementos de tierras raras.

Un borrador del acuerdo visto por The New York Times describía la creación de un fondo controlado por Estados Unidos que recibiría ingresos de los recursos naturales de Ucrania. No ofrecía garantías de seguridad.

¿Cuáles son los recursos naturales de Ucrania? Ucrania, el país más grande íntegramente en Europa, controla más de 100 grandes depósitos de minerales críticos, según un estudio de la Escuela de Economía de Kiev, junto con modestas reservas de petróleo y gas natural.

Ucrania tiene depósitos de 20 de los 50 minerales que el Servicio Geológico de Estados Unidos lista como críticos para el desarrollo económico y la defensa de América, incluyendo:

El titanio se utiliza en la construcción, aviones, implantes ortopédicos y como aditivo en pinturas y cosméticos, incluido el protector solar, entre muchas otras cosas. Las minas de titanio en el centro de Ucrania representan aproximadamente el 6% de la producción mundial, según los medios ucranianos.

El litio es un elemento crucial en las baterías, incluidas las de los vehículos eléctricos, y en otros productos industriales, incluidos algunos medicamentos. Ucrania tiene un tercio de las reservas totales de Europa, aunque algunos sitios están en áreas en disputa por la guerra. Antes de la guerra con Rusia, funcionarios ucranianos sugirieron a Elon Musk que invirtiera en minas de litio ucranianas.

El uranio se utiliza en plantas de energía nuclear y armas nucleares. Ucrania tiene las mayores reservas de uranio en Europa.

Las tierras raras son un grupo de más de una docena de metales, mucho menos abundantes que el titanio o el litio, que se utilizan en muchos sectores de alta tecnología, incluidas las energías renovables, la electrónica y el sector aeroespacial. Ucrania tiene reservas sustanciales que en su mayoría están sin explotar, y no está claro cuán costoso sería extraerlas.

¿Qué quiere Trump? El Sr. Trump dice que quiere ingresos de los minerales como pago por la ayuda militar que Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania.

Ucrania podría ayudar a romper el monopolio chino en algunos metales de tierras raras necesarios para teléfonos móviles, otros electrónicos y posiblemente tecnologías futuras.

“Está claro que Europa, Japón y Estados Unidos dependen de China para los elementos de tierras raras”, dijo Serhiy Vyzhva, director del Instituto de Geología de la Universidad Nacional de Kiev Taras Shevchenko, en una entrevista.

Otros minerales, minerales y energía son menos estratégicos pero igualmente valiosos. Las reservas de petróleo y gas natural de Ucrania podrían ser una fuente de ingresos para el fondo controlado por Estados Unidos contemplado en el acuerdo.

¿Qué quiere Ucrania? Ucrania quiere el respaldo del Sr. Trump en la guerra y en el establecimiento de los términos de una eventual paz con Rusia. Cómo se extraerían realmente los minerales no se ha discutido extensamente con la administración de Trump, pero el desarrollo de esos recursos ha sido un objetivo a largo plazo para Ucrania.

“Nuestra base geológica es similar a la de Canadá y Sudáfrica, ambos con extensos recursos minerales”, dijo el Sr. Vyzhva, el geólogo ucraniano.

Las minas más productivas del país producen hierro, titanio, manganeso y circonio, dijo, agregando que Ucrania está “altamente interesada” en la inversión, pero su “principal enfoque sigue siendo poner fin a la guerra”.

¿Cuáles son los obstáculos para un acuerdo? Cuando el Sr. Zelensky el otoño pasado introdujo la idea de intercambiar recursos naturales por apoyo militar, dijo al Parlamento ucraniano que la riqueza mineral del país valía “billones” de dólares. Ese botín estaría disponible para “o Rusia y sus aliados o Ucrania y el mundo democrático” dependiendo de quién ganara la guerra, dijo.

Los recursos son valiosos, pero los expertos dicen que la estimación del Sr. Zelensky está exagerada. La burocracia engorrosa y la corrupción han limitado la inversión. Bajo una política de la era soviética, por ejemplo, la información sobre algunos yacimientos se clasifica como secretos de Estado, lo que impide incluso que los extranjeros los estudien, informó un periódico ucraniano de negocios.

Los ingresos del gobierno ucraniano el año pasado por regalías de recursos naturales fueron de $1.1 mil millones, mucho menos de los cientos de miles de millones de dólares que el Sr. Trump ha dicho que busca del acuerdo.

La Agencia Internacional de Energía informó en 2023 que el litio se produce ahora en cantidades suficientes en todo el mundo para satisfacer la demanda global.

Un depósito de litio y varios depósitos de tierras raras están en territorio ucraniano actualmente ocupado por Rusia. Algunos depósitos de gas natural en alta mar en el Mar Negro también son inaccesibles mientras continúa la lucha; algunas plataformas de perforación se han convertido en bases marinas disputadas tanto para los infantes de marina rusos como para los ucranianos.

Empresas petroleras estadounidenses y otras internacionales también han intentado hacer negocios en Ucrania antes.

Antes de la incursión militar de Rusia en el este de Ucrania en 2014, Ucrania llegó a acuerdos con Chevron y Shell para explorar gas de esquisto, que el país posee en abundancia, aunque no ha sido económicamente viable de extraer. El proyecto de Shell terminó con la incursión rusa, que ocupó áreas cerca del sitio de su proyecto en la región de Donetsk. El proyecto de Chevron fue cancelado debido a desafíos geológicos.