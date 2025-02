Qué esperar en los mercados esta semana.

El informe de ganancias programado de Nvidia el miércoles llega en medio de la incertidumbre sobre las perspectivas del gasto en inteligencia artificial.

Los inversores también estarán atentos a los resultados de Home Depot, Lowe’s, Salesforce y el fabricante de Jeep Stellantis.

Los funcionarios de la Reserva Federal estarán examinando el índice de precios del gasto en consumo personal, programado para su lanzamiento el viernes, ante la preocupación de que el progreso en la inflación se haya estancado.

También se espera esta semana actualizaciones sobre el mercado de vivienda, la confianza del consumidor, el balance comercial y el producto interno bruto.

Los datos de inflación y las ganancias corporativas destacan en el calendario económico semanal para inversores. El informe de Nvidia (NVDA), previsto para el miércoles, es el primero desde que la empresa tecnológica sufriera una caída tras el revuelo provocado por la startup de inteligencia artificial china DeepSeek. Los inversores también están siguiendo de cerca las actualizaciones de Salesforce (CRM), Lowe’s (LOW), Home Depot (HD) y Stellantis, el casa matriz de Chrysler (STLA).

El viernes, la publicación programada del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) proporcionará a los funcionarios de la Reserva Federal más datos sobre la evolución de la inflación en enero. Los observadores del mercado también esperan actualizaciones esperadas sobre el producto interno bruto (PIB) de EE. UU., el mercado de viviendas, la confianza del consumidor y el balance comercial de EE. UU.

Lunes, 24 de febrero

Martes, 25 de febrero

Índice de Precios de Casas de la FHFA (Cuarto trimestre de 2024)

Índice de precios de viviendas S&P Case-Shiller (diciembre)

Confianza del consumidor (febrero)

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, están programados para dar discursos

Se espera que Home Depot, Intuit (INTU), American Tower (AMT), Bank of Montreal (BMO), Workday (WDAY), Bank of Nova Scotia (BNS), Axon Enterprise (AXON) y Lucid Group (LCID) presenten sus informes de ganancias

Miércoles, 26 de febrero

Ventas de nuevas viviendas (enero)

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, está programado para dar un discurso

Nvidia, Salesforce, Lowe’s, TJX Cos. (TJX), Anheuser-Busch Inbev (BUD), Synopsys (SNPS), Snowflake (SNOW), Stellantis, Agilent Technologies (A), Ebay (EBAY) y Paramount Global (PARA) están programados para reportar ganancias

Jueves, 27 de febrero

Solicitudes iniciales de beneficios por desempleo (Semana que termina el 22 de febrero)

Órdenes de bienes duraderos (enero)

Producto Interno Bruto – segunda estimación (cuarto trimestre)

Ventas de viviendas pendientes (enero)

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, están programados para dar discursos

Se espera que Royal Bank of Canada (RY), Toronto Dominion Bank (TD), Dell Technologies (DELL), Autodesk (ADSK) y Warner Bros. Discovery (WBD) reporten ganancias

Viernes, 28 de febrero

Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (enero)

Balanza comercial avanzada (enero)

Inventarios mayoristas avanzados (enero)

Inventarios minoristas avanzados (enero)

Barómetro empresarial de Chicago (febrero)

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, está programado para dar un discurso

Los datos de inflación estarán en foco esta semana después de que los funcionarios de la Reserva Federal indicaran que el banco central está observando para que la inflación caiga antes de avanzar con nuevas reducciones de tasas de interés.

El viernes, la publicación programada del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para enero mostrará si la medida preferida de inflación de la Fed continúa acelerándose. El PCE subió, como se esperaba, en diciembre y la lectura de enero del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida separada de inflación, también mostró presiones de precios que aumentaban más de lo esperado.

También esta semana, la encuesta de confianza del consumidor del martes incluirá datos sobre las percepciones públicas de la inflación, que los funcionarios de la Fed observan como un determinante importante de los aumentos de precios.

Se espera que varios banqueros centrales den discursos esta semana, incluidos el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.

Se programan revisiones del PIB del cuarto trimestre para el jueves. La lectura inicial publicada el mes pasado mostró que la economía de EE. UU. creció a una tasa anual del 2.3%, ligeramente por debajo de las expectativas.

Los inversores también estarán observando los datos de vivienda esta semana, incluidos los datos de precios el martes, los resultados de ventas de viviendas nuevas el miércoles y las ventas de viviendas pendientes el jueves.

Una actualización sobre el balance comercial internacional de EE. UU. está programada para el viernes, justo cuando los inversores siguen de cerca las propuestas arancelarias del presidente Donald Trump.

El informe de ganancias de Nvidia, programado para el miércoles, llega cuando la empresa enfrenta presión de la startup china de inteligencia artificial DeepSeek, cuyo modelo de IA sorprendentemente eficiente ha planteado dudas sobre los niveles de gasto necesarios para desarrollar la tecnología. El beneficio de Nvidia se duplicó en el tercer trimestre debido a las fuertes ventas en su división de centros de datos.

Se espera que Salesforce también presente resultados el miércoles. El proveedor de software en la nube aumentó sus ingresos en un 8% y entregó ganancias mejores de lo esperado en el tercer trimestre al lanzar sus agentes de IA autónomos.

Otras empresas tecnológicas en el calendario de ganancias de esta semana incluyen la empresa de software Synopsys y la empresa de almacenamiento de datos en la nube Snowflake.

El informe de Dell Technologies está programado para el jueves. Los analistas son optimistas sobre que el fabricante de computadoras pueda aprovechar el auge de la IA, a pesar de los resultados decepcionantes en su actualización trimestral más reciente. La empresa ha estado en conversaciones sobre un acuerdo de servidores con xAI de Elon Musk.

Las tiendas de hardware también están en el calendario corporativo de esta semana, con el informe de Home Depot esperado para el martes. La tienda de mejoras para el hogar superó las estimaciones de los analistas para los ingresos y las ganancias en el trimestre anterior, y aumentó su perspectiva de ingresos para todo el año.

El informe de Lowe’s está programado para el día siguiente y llega después de que en diciembre pronosticara un regreso al crecimiento de las ventas en 2025 mientras la tienda minorista lucha con un mercado inmobiliario lento que ha afectado el gasto del consumidor.

Se espera que Stellantis, casa matriz de Chrysler, entregue ganancias esta semana después de que el fabricante de Jeep informara el mes pasado de una notable caída en los envíos trimestrales. El fabricante de vehículos eléctricos de lujo Lucid también está programado para publicar ganancias esta semana.

Warner Bros. Discovery planea publicar sus resultados trimestrales esta semana, luego de que la empresa de entretenimiento anunciara planes para dividir su negocio de televisión de sus estudios de streaming y películas. Se espera que Paramount Global también informe ganancias esta semana.

Varias bancos canadienses tienen programado presentar informes, incluidos Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank, Bank of Montreal y Bank of Nova Scotia.

Lea el artículo original en Investopedia