Qué esperar del iPhone 17 Slim

La línea de iPhone de Apple para 2025 podría agregar una nueva dimensión con el iPhone 17 Slim. Aquí está lo que se rumorea que está en camino.

Se espera que la generación del iPhone 17 se lance en septiembre, como es habitual en los lanzamientos de los dispositivos insignia de Apple. Sin embargo, la colección de 2025 podría hacer un gran cambio en la alineación, con la sustitución de uno de los modelos.

Según múltiples rumores, el iPhone 17 Plus podría ser eliminado de la línea, debido a su falta de popularidad en comparación con los otros modelos. En su lugar, Apple podría introducir algo completamente nuevo.

Las expectativas actuales son que podría ser el iPhone 17 Slim o iPhone 17 Air, una versión del iPhone que pretende ser más delgada que los demás en la gama.

A continuación se muestra una recopilación de los rumores y especulaciones sobre el próximo teléfono inteligente con diseño delgado y qué se puede esperar de él si se lanza más adelante en 2025.

El iPhone 17 Slim será realmente delgado

Como su nombre indica, el iPhone 17 Slim será mucho más delgado que el iPhone convencional. El iPhone SE es el más delgado de la gama de Apple con 0.29 pulgadas, con el iPhone 16 con 0.31 pulgadas.

En cuanto a lo delgado que podría llegar a ser, una guía obvia es el iPad Pro con M4. El dispositivo móvil más delgado del catálogo de Apple tiene un grosor minúsculo de 0.20 pulgadas.

Retrocediendo a mayo de 2024, un informe insistió en que un iPhone delgado se lanzaría en 2025, como parte de la gama de iPhone. El dispositivo, con nombre en clave D23, representaba un rediseño importante para el iPhone, con cambios aparentemente tan innovadores como la introducción del iPhone X.

Sin embargo, ese informe no dijo qué tan grueso podría ser, aparte de tener un chasis más delgado.

Dos meses después, Ming-Chi Kuo habló sobre el asunto. Sin embargo, aparte de insistir en que tendrá un marco de aleación de titanio-aluminio para mayor resistencia, Kuo tampoco ofreció información sobre lo delgado que podría llegar a ser.

Un rumor de octubre agregó que el grosor del iPhone Slim estaba limitado por la batería. Aparentemente, había una necesidad de utilizar nuevos sustratos para hacer la batería más delgada, lo que aparentemente limitó al iPhone 17 Slim a un grosor mínimo de 6 mm.

Para noviembre, el analista Jeff Pu afirmó que el iPhone 17 Slim mediría solo 6 mm (0.23 pulgadas) de grosor, reforzando el rumor sobre la batería.

Kuo ofreció en otro informe en enero que el grosor podría ser aún más pequeño, solo 5.5 mm. Sin embargo, eso podría ser solo para la parte más delgada del dispositivo, en lugar de un grosor promedio o en su punto más grueso.

El iPhone 17 Slim podría tener una pantalla más pequeña que el Plus

Si bien el iPhone 17 Slim casi con seguridad será más delgado que el supuesto modelo Plus, no necesariamente será más grande.

La lista de especificaciones rumoreadas anteriormente por Kuo mencionaba que tendría una pantalla de 6.6 pulgadas. Esta sería más pequeña que la pantalla de 6.7 pulgadas del iPhone 16 Plus.

Un informe de abril de 2024 de Ross Young de DSCC también mencionó que el modelo Plus en 2025 podría tener una pequeña reducción en tamaño de pantalla. No está del todo fuera de la realidad que el informe de Young sea sobre la pantalla del Slim como reemplazo del Plus.

El informe de octubre de Pu también mencionó el uso de una pantalla de 6.6 pulgadas, lo que se correlaciona con la proclamación de Kuo.

En cuanto a otras especificaciones de la pantalla, Kuo insistió en que tendría una resolución de 2,740 por 1,260, lo que estaría cerca de la resolución de 2,760 por 1,290 del iPhone 16 Plus.

También hubo afirmaciones de que el Slim podría heredar el sistema de pantalla ProMotion de 120Hz de los modelos Pro. Esto se planteó como un rumor tan reciente como el 30 de diciembre.

Si bien sería una adición atractiva para el iPhone 17 Slim, especialmente si va a ser un modelo destacado, todavía hay dudas sobre si realmente sucederá. Para que Apple agregue ProMotion al modelo, significaría que los modelos Pro perderían uno de los grandes puntos de venta de la línea.

El iPhone 17 Slim probablemente sea solo eSIM

Crear un teléfono inteligente muy delgado puede plantear algunos desafíos de ingeniería considerable, que los socios de ensamblaje y los miembros de la cadena de suministro tienen que resolver.

Esto fue aparentemente evidente cuando el modelo pasó a la fase de Introducción de Nuevos Productos de fabricación en diciembre. Una fase en la que los socios de ensamblaje verifican el diseño de Apple y determinan cómo producirlo en masa.

Obviamente, con diseños delgados vienen compromisos, y en informes de noviembre, eso aparentemente significa algunos problemas de conectividad.

Se afirmaba que el cuerpo era demasiado delgado para meter una ranura para tarjeta SIM en el lateral.

Esto no sonaría necesariamente como un problema en los Estados Unidos, que ya ha pasado a utilizar eSIM. Sin embargo, en países como China que dependen más de las tarjetas SIM físicas y tienen preocupaciones regulatorias sobre el uso de eSIM, puede convertirse en un problema.

Un compromiso de conectividad relacionado podría ser la conectividad 5G. Informes afirmaron que Apple pasaría a usar su propio módem en lugar de un modelo de Qualcomm.

Esto sería beneficioso para Apple, pero con afirmaciones de que las velocidades máximas no eran tan altas para el nuevo módem, y con menos fiabilidad celular, Apple tuvo que reducir sus ambiciones. Esto supuestamente incluía eliminar mmWave del módem.

Aún así admitirá 5G, pero en las bandas sub-6GHz, no en las de alta velocidad y ancho de banda.

Los cambios en la comunicación inalámbrica pueden no limitarse solo a 5G. En octubre, Kuo pronosticó que Apple reducirá su dependencia de Broadcom para los chips de Wi-Fi, a favor de sus propios diseños.

Esa transición comenzaría en la segunda mitad de 2025, coincidiendo con la generación del iPhone 17, incluido el Slim.

La controversia sobre la protuberancia de la cámara del iPhone 17 Slim

Ser extremadamente delgado puede no ser el único cambio visible en el iPhone 17 Slim. También podría haber una alteración importante en el exterior, que puede afectar cuán grueso puede ser el dispositivo en general.

La protuberancia de la cámara en la parte posterior es una parte que sobresale en el iPhone, principalmente debido a los grandes volúmenes requeridos para el módulo de la cámara en sí. Incluso si Apple reduce el cuerpo principal, los módulos aún ocuparán mucho espacio.

En una posible solución, una afirmación inicial de la lista de especificaciones de Kuo es que Apple podría reducir la protuberancia eliminando algunas cámaras. Es posible que Apple logre superar la necesidad de liberar espacio simplemente usando una sola cámara Wide en lugar de múltiples sensores.

Esto no parece tan extraño como plan. Apple ya simula un sensor de cámara telefoto en el iPhone 16 simplemente recortando la cámara principal de alta resolución, dando a los usuarios “tres” cámaras en lugar de dos.

No sería descabellado creer que Apple podría ir un paso más allá con el Slim, pasando a un solo sensor físico pero dos cámaras.

El número limitado de cámaras también fue mencionado por TheElec en noviembre, insistiendo en que el impresionante Slim no tendría un conjunto de triple cámara estilo Pro, y sería más probable que tuviera el conjunto dual de los modelos no Pro.

En diciembre, los rumores sobre las cámaras traseras se volvieron un tanto extraños, con afirmaciones de que Apple iba a cambiar de una protuberancia de cámara cuadrada o pequeña a favor de una barra de cámara. Extendida a lo ancho de la parte posterior del iPhone 17 Slim, la protuberancia pondría las cámaras en una fila en la parte superior.

Junto con una afirmación de Weibo en ese momento, otro filtrador ofreció una imagen que supuestamente representaba un marco de chasis de iPhone que respaldaba el rumor. Sin embargo, era imposible determinar si era una imagen real o una falsificación deliberada.

Menos de una semana después, otra filtración de Weibo afirmó que el rediseño no sería tan importante. Todavía habría un diseño triangular para las tres cámaras, no la barra horizontal.

Esto debería haber zanjado el asunto, pero otra filtración en enero revivió los rumores sobre la barra.

Una imagen obtenida de “Internet público” y compartida por un filtrador y un video de BilliBilli mostraba lo que parecía ser la parte trasera de un iPhone, con una sección en la parte superior que se asemejaba a la barra de la cámara, completa con orificios para cámaras.

Nuevamente, no había forma de determinar si era real o falso. Pero, dado que es un componente que también cubre el espacio donde iría la cámara frontal para Face ID, se convirtió en un rumor bastante dudoso de creer.

En un frente ligeramente más creíble, la nota de agosto de Pu sobre el iPhone 17 insistió en que la cámara TrueDepth se actualizaría a una versión de 24 megapíxeles. Esto parece mucho más plausible y también mucho más probable que se incluya en el Slim.