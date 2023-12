Qué esperar de Apple en 2024: Vision Pro, modelos iPhone 16, iPad Pro renovado y más.

2024 está empezando con fuerza con el lanzamiento del Vision Pro, el primer producto nuevo importante de Apple desde el Apple Watch de 2015, y se esperan nuevos iPads, Macs, AirPods e iPhones a continuación. Hay algunos productos emocionantes en desarrollo, incluida una versión más grande del iPad Air, el primer iPad Pro OLED, iPhones actualizados, un Apple Watch con nuevas funciones de salud y más. En esta guía, hemos resaltado todo lo que sabemos sobre los nuevos productos que vendrán de Apple en 2024, basados en rumores actuales.

Apple está trabajando en una nueva versión de Apple TV 4K, pero no está claro cuándo se lanzará. Las características rumoreadas incluyen un procesador A16 más rápido y soporte para Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Más información sobre la próxima generación de Apple TV se puede encontrar en nuestra guía de Apple TV.

OLED iPad Pro (marzo de 2024)

Apple no actualizó la línea de iPad en 2023, pero 2024 será el año del iPad. Los modelos iPad Pro están listos para recibir pantallas OLED actualizadas por primera vez, por lo que las pantallas de iPad Pro serán tan impresionantes como las pantallas de iPhone. Esta será la primera vez que Apple use OLED para una pantalla tan grande, y la tecnología OLED aportará negros más profundos, tasas de actualización más rápidas, mejor contraste y eficiencia mejorada para menos consumo de batería. Las pantallas OLED son más delgadas, por lo que es probable que Apple esté planeando reducir el grosor del iPad Pro. Se espera que una actualización de diseño acompañe a la transición OLED, y los nuevos iPads vendrán en tamaños de 11.1 pulgadas y 13 pulgadas, un aumento con respecto a los tamaños actuales de 11 pulgadas y 12.9 pulgadas. El aumento de tamaño puede provenir de un cambio en el ancho del bisel, por lo que el tamaño físico podría seguir siendo aproximadamente el mismo. Los modelos iPad Pro adoptarán el chip M3 más rápido que se introdujo por primera vez en el MacBook Pro y el iMac. Basado en un proceso de 3 nanómetros, el M3 ofrece hasta un 21 por ciento más de velocidad de CPU en comparación con el M2, y un 15 por ciento más de velocidad de GPU. La GPU también utiliza una nueva arquitectura que optimiza la asignación y utilización de memoria para una mejora del rendimiento y la eficiencia, además de incluir trazado de rayos y sombreado de malla acelerados por hardware. Las mejoras en la GPU darán como resultado una mejor gráficos y capacidades de juego, además de que el iPad Pro será más eficiente en tareas como la edición de video. Otras posibles características incluyen hasta 4TB de almacenamiento, capacidades de carga MagSafe y un precio más alto debido a la tecnología de pantalla OLED. Más información sobre lo que esperamos del iPad Pro se puede encontrar en nuestra guía dedicada al iPad Pro OLED. Dos modelos de iPad Air (marzo de 2024) Para ofrecer a los consumidores más opciones a una variedad de precios, Apple está expandiendo la línea de iPad Air en 2024. Por primera vez, habrá dos modelos de iPad Air, al igual que hay dos modelos de iPad Pro. Los tamaños serán similares al iPad Pro, de 10.9 pulgadas y 12.9 pulgadas. Los modelos de iPad Air no tendrán pantallas OLED, ProMotion ni otras características de iPad de alta gama, pero serán más baratos que los modelos de iPad Pro. Dado que Apple actualizó el diseño del iPad Air en 2021, no esperamos una revisión importante en la apariencia del dispositivo, pero es posible que haya algunas mejoras para acomodar el nuevo tamaño de pantalla. iOS 18 (junio de 2024) Apple introduce nuevas actualizaciones de software de forma anual en su Conferencia Mundial de Desarrolladores, y este año esperamos iOS 18. iOS 18 promete ser una de las actualizaciones más interesantes que hemos tenido en años porque los rumores hasta ahora sugieren que vamos a ver a Apple incursionar en la inteligencia artificial generativa de manera importante. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se utilizarán de múltiples formas en iOS 18, con una variedad de nuevas integraciones de IA en aplicaciones. En Apple Music, por ejemplo, podríamos ver listas de reproducción generadas automáticamente, y en aplicaciones como Pages y Keynote, podríamos ver escritura asistida por IA y creación de diapositivas. Se espera que Siri obtenga características impulsadas por modelos de lenguaje más grandes (LLMs), que son la fuerza impulsora detrás de los chatbots como chatGPT. Siri incluirá una integración más profunda con la aplicación Shortcuts para automatizar tareas complejas, y habrá mejoras en las interacciones entre Siri y la aplicación Mensajes. Hablando de Mensajes, iOS 18 verá cómo Apple adopta los Servicios de Comunicación Enriquecida (RCS) como una alternativa a SMS/MMS. RCS se utilizará para conversaciones entre usuarios de iPhone y usuarios de Android, y mejorará la mensajería entre plataformas. Se admitirán fotos y videos de alta resolución, al igual que mensajes de audio, reacciones de emoji entre plataformas, confirmaciones de lectura, indicadores de escritura en tiempo real y más. Básicamente, enviar mensajes de texto con alguien en Android se sentirá mucho más como charlar con otro usuario de iPhone. Sin embargo, los burbujas azules y verdes no desaparecerán. Los chats de iMessage a iMessage serán azules, y los chats de Android a iMessage seguirán siendo verdes. Más información sobre qué esperar de la actualización iOS 18 se puede encontrar en nuestro resumen de iOS 18. macOS 15, watchOS 11 y tvOS 18 Además de iOS 18, también obtendremos nuevas versiones de macOS, watchOS y tvOS. No hemos escuchado mucho sobre estas actualizaciones, pero podemos esperar algunas de las mismas mejoras de IA. visionOS 2 Junto con el auricular Vision Pro, Apple presentará visionOS, el sistema operativo diseñado para ejecutarse en el dispositivo. Tiene una pantalla de inicio, una tienda de aplicaciones dedicada, entornos de realidad virtual y aplicaciones de Apple adaptadas a la pantalla Vision Pro. Si bien la primera iteración de visionOS saldrá junto con el auricular, es probable que visionOS 2 se presente oficialmente en junio. Apple TV (primera mitad de 2024) Apple está trabajando en una nueva versión del Apple TV 4K, pero todavía no está claro cuándo se lanzará. Las características rumoreadas incluyen un procesador A16 más rápido y soporte para Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Más información sobre la próxima generación de Apple TV se puede encontrar en nuestra guía de Apple TV. iPhone 16 (septiembre de 2024) Se espera que los modelos estándar del iPhone 16 se vean similar a los modelos del iPhone 15

Apple anunció el auricular Vision Pro en la WWDC de junio de 2023, pero finalmente casi está listo para ser lanzado. Apple presentó el Vision Pro temprano para dar tiempo a los desarrolladores para crear aplicaciones para el dispositivo, y desde entonces, Apple ha estado trabajando en la finalización del hardware y el sistema operativo visionOS. Los rumores más recientes han sugerido que Apple debutará el Vision Pro en febrero. En su lanzamiento, parece que el Vision Pro solo estará disponible en los Estados Unidos, y parece que Apple puede requerir que los clientes compren en la tienda o recojan pedidos en línea en una tienda para que los empleados de Apple proporcionen el Light Seal y la diadema tejida adecuados para un buen ajuste, además de los insertos de lentes recetados Zeiss para quienes los necesiten.