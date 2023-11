¿Qué es y cómo descargarlo?

Apple at Work es presentado por SimpleMDM: Echa un vistazo a SimpleMDM y descubre las infinitas posibilidades del potente API de SimpleMDM. Ya sea que desees automatizar tareas o integrar SimpleMDM en tu infraestructura existente, el API ofrece la flexibilidad que necesitas para tener acceso programático completo a tu cuenta y dispositivos.

Una de las herramientas que he tenido en mi lista para escribir durante algún tiempo es la Utilidad de Evaluación de Mac. Es una herramienta diseñada para administradores de IT de Apple para determinar la salud de su flota de macOS, especialmente durante las temporadas de actualización del sistema operativo. Sigue leyendo para descubrir qué puede hacer y cómo descargarla.

Una cosa que ha quedado dolorosamente clara en los últimos años es que macOS genera mucha información, pero organizar esa información de manera útil no siempre es fácil. La Utilidad de Evaluación de Mac de Apple es una herramienta gratuita diseñada para generar informes y ver qué está funcionando, qué está habilitado y qué se puede mejorar. Puede ayudar a determinar si tu red interna está lista para comunicarse con la larga lista de servidores de Apple para procesar datos de iCloud y verificar las actualizaciones de macOS.

¿Qué tipo de datos puede recopilar la Utilidad de Evaluación de Mac?

El subtítulo de esta sección es la parte clave para saber sobre esta aplicación. No puede realizar cambios en tu implementación de macOS, configuración de gestión de dispositivos ni nada en tu red. Piénsalo como una “guía” que te ayuda a escalar tu implementación. Si estás comenzando con una prueba beta de usuarios de Apple durante un programa de migración de Windows a Mac, esta aplicación es útil para ejecutarla una vez que ese grupo beta esté en funcionamiento. Aquí hay algunas muestras de información que puede recopilar:

¿Cómo fluye el tráfico de Bonjour?

¿Puede macOS conectarse a mi VPN?

¿Cómo se están conectando mis dispositivos a los servidores de Apple para iCloud y actualizaciones de macOS?

¿Mi sistema de gestión de dispositivos puede comunicarse con mi dispositivo?

¿Las aplicaciones en mis dispositivos son seguras?

¿Cómo se autentican mis usuarios en sus dispositivos?

¿Está habilitado FileVault?

Esta aplicación está diseñada para ayudarte a crear un plan de acción de “preparación” a medida que buscas pasar de 4 a 400 dispositivos. Especialmente con la comunicación de red a los servidores de Apple, esta aplicación puede ayudar a garantizar que todos los datos puedan fluir normalmente, ya sea que los empleados estén trabajando de forma remota o en la oficina.

¿Cómo puedes descargar la Utilidad de Evaluación de Mac?

Debido a que la aplicación está dirigida exclusivamente a profesionales de IT que buscan optimizar su flota de macOS, Apple no pone a disposición la Utilidad de Evaluación de Mac de forma gratuita. Es gratuita, pero requiere acceso a AppleSeed for IT, que a su vez requiere un Apple ID Administrado para acceder. No hay razón para no usarla varias veces al año para que Apple verifique la salud de tu flota en términos de configuraciones y comunicaciones.

Conclusión

Aplicaciones como esta son un gran avance por parte de Apple para encontrarse con los profesionales de IT donde están. Es una forma proactiva de que Apple guíe a los equipos de IT hacia el éxito con su flota, señalando cómo funcionan las cosas y dónde se puede mejorar. A medida que Apple se convierte en una parte cada vez más importante de cada entorno de IT, recopilar los datos correctos es un paso crucial para el éxito.

