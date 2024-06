¿Qué es un Hackintosh? Ejecutar macOS en computadoras no Apple

¿Y si te dijera que hay una forma de ejecutar macOS sin pagar el infame Apple Tax? Un Hackintosh puede ser una computadora fabricada por casi cualquier fabricante, o una hecha a medida, en realidad. Es una gran opción si te gusta la interfaz de usuario fluida y conveniente de macOS pero no te gusta el hardware de Mac. Aquí tienes lo que necesitas saber para empezar.

Los Hackintosh Han Avanzado Mucho

Imagen source: Apple

La idea no es nueva: desde los días del Apple II, la gente ha estado intentando ejecutar el software de Apple en computadoras no Apple. Han tenido diversos niveles de éxito, pero hoy en día es relativamente fácil hacerlo.

Por supuesto, no será pan comido. Todavía necesitarás unas horas para completar el proceso, aunque ya no necesitarás habilidades avanzadas de programación o ingeniería informática.

¿Cómo Puede una Computadora No Apple Ejecutar macOS?

Cuando Apple se alejó de los procesadores PowerPC en 2005, Mac comenzó a usar procesadores similares a los de la mayoría de las computadoras. Debido a esto, el principal obstáculo de compatibilidad fue eliminado, y de hecho, no tardó mucho para que el público comenzara a experimentar.

Uno de los problemas que sigue presente es que macOS “habla con el hardware” de manera diferente a casi cualquier otro sistema operativo (SO). Ahí es donde entran en juego los programas llamados bootloaders.

Un bootloader traduce el lenguaje de macOS al hardware no Apple. De esta forma, tu computadora, con partes de diferentes fabricantes, puede ser capaz de ejecutar macOS.

Cómo Ejecutar macOS en una Computadora No Apple

En resumen, necesitas encontrar algunos detalles técnicos sobre tu computadora y configurar algunos archivos según estos detalles. Estos serán utilizados por el bootloader para hacer que las cosas funcionen sin problemas.

Lo anterior es una simplificación del proceso. Sin embargo, dado que los modelos de computadora varían ampliamente, las instrucciones detalladas harían que el artículo fuera muy extenso. Dicho esto, estas instrucciones ya existen. Dortania, un equipo de desarrolladores, ha creado una guía completa utilizando el bootloader OpenCore, aunque hay otras opciones, como Clover.

Quienes tienen computadoras hechas a medida no tienen más opción que seguir este tipo de guía. Si tu computadora es preconstruida, puedes probar suerte con carpetas EFI prehechas, en resumen, contienen los archivos y ajustes que necesitarás para ejecutar macOS. Si alguien con el mismo modelo exacto que el tuyo ha hecho un Hackintosh exitoso, es posible que hayan hecho pública su EFI en repositorios como GitHub.

Una palabra de precaución: las EFIs prehechas son una lotería. En primer lugar, necesitas encontrar a alguien que tenga el mismo modelo, una de las razones por las cuales la gente suele compartir todas las especificaciones de su computadora al publicar sus carpetas EFI.

Además, ten en cuenta que incluso si alguien ha publicado una EFI para tu computadora, pueden haber cometido errores durante el procedimiento de configuración, lo que puede tener consecuencias desastrosas.

¿Por Qué Alguien Querría un Hackintosh?

Hay muchas razones por las que alguien querría usar macOS incluso si no puede o no quiere comprar un Mac. En primer lugar, es posible que necesites ejecutar una aplicación que solo existe (o funciona considerablemente mejor) en macOS. En segundo lugar, es posible que quieras desarrollar aplicaciones de iOS y iPadOS, lo cual teóricamente se puede hacer usando Windows o Linux pero es problemático. En tercer lugar, es posible que simplemente te guste cómo se ve y se siente macOS y lo prefieras a otros sistemas operativos.

Algunas personas incluso pueden hacerlo por diversión o motivos educativos. Construir un Hackintosh es una gran oportunidad para aprender cómo funcionan algunos aspectos técnicos de tu máquina. Siendo yo mismo usuario de un Hackintosh, puedo dar fe de eso: aunque he usado Linux durante años, convertir mi Acer Nitro 5 en un Hackintosh me ha ayudado a entender muchas cosas que antes no sabía sobre las computadoras, y he trabajado una década en soporte técnico.

¿Cuáles Son los Pros y Contras de Usar un Hackintosh?

Hay muchas ventajas de usar un Hackintosh. Eso no significa que todo sea perfecto. Aquí tienes una lista (no exhaustiva) de los aspectos positivos y negativos de ejecutar macOS en una computadora no Apple.

Pros

Adiós al impuesto de Apple: Los Mac siempre han sido más caros que las PC con especificaciones comparables. Un Hackintosh te permite tener lo mejor de ambos mundos.

Una experiencia de usuario completamente nueva: Ya hayas usado macOS anteriormente o no, pasar a un sistema operativo diferente le da un aire fresco a la forma en que utilizas tu computadora.

Aprenderás mucho: Si te interesa la tecnología, hacer un Hackintosh es una experiencia realmente interesante. Y una gran cantidad de diversión friki.

Tendrás más opciones: Muchas aplicaciones son exclusivas de un SO. Todavía no he visto un sistema operativo con tantas opciones orientadas a la productividad como macOS.

Cons

Toma mucho tiempo: Probablemente necesitarás al menos unas pocas horas cuando estés creando tu carpeta EFI por primera vez. Y existe una posibilidad considerable de que no lo hagas todo bien la primera vez.

Es arriesgado: Es poco probable que rompas tu computadora de forma permanente al intentar transformarla en un Hackintosh. Sin embargo, es posible que temporalmente no puedas arrancarla con otros SO mientras intentas entender cómo solucionar cosas si algo sale mal. La regla general es: a menos que tengas experiencia, no intentes hacer un hackintosh en tu computadora principal.

Perderás el soporte: No solo de Apple (lo cual es obvio). He tenido algunas situaciones en las que una empresa o desarrollador dijo que no me ayudarían a encontrar la solución para un error o problema con su software porque usaba un Hackintosh.

Eventualmente, no podrás actualizar: Incluso si logras ejecutar la versión más reciente de macOS en tu Hackintosh (lo que no todo el mundo hace), cuando Apple deje de brindar soporte a los últimos Macs con Intel, los Hackintoshes prácticamente morirán.

Puede ser demasiado trabajo: Para ser justos, un Mac de nivel de entrada o usado ya no es tan caro en estos días como lo era en el pasado, en comparación con otros fabricantes. Por lo tanto, es posible que descubras que la molestia no vale la pena el dinero que ahorrarás.

En general, configurar un Hackintosh implica mucho trabajo. El esfuerzo podría valer la pena, sin embargo, si estás interesado en explorar cómo puedes crear un ecosistema fluido de dispositivos tanto de Apple como no Apple. Antes de continuar, considera leer más sobre la historia de macOS también.