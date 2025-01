¿Qué es lo que nadie extraña de TikTok?

Pero nunca he agregado a un amigo en TikTok, enviado un mensaje directo o me he considerado a mí mismo como un “TikToker”. Y no creo que esté solo. Para la mayoría de las personas que conozco, TikTok no es un lugar para conectarse con otras personas. Es un lugar para perder el tiempo, para adormecerse, para desconectarse de la realidad y flotar en el feed. Esa cualidad pasiva y disociativa, si bien es excelente para el compromiso, también ha hecho que TikTok se sienta más reemplazable que otras redes más sociales. Si desaparece, simplemente encontraremos nuestra dosis en otro lugar.

También me convence la explicación dada en The Atlantic por Hana Kiros, quien dice que TikTok es una víctima de su propio éxito. La popularidad de TikTok, argumenta, ha llevado a muchas otras redes sociales a copiar sus características. Ahora, los usuarios que desean sumergirse en un agujero infinito de videos verticales cortos y entretenidos pueden ir a Instagram, YouTube, Snapchat o X, todas las cuales han introducido feeds al estilo de TikTok en los últimos años. Y en un mundo donde cada aplicación funciona como TikTok, tal vez TikTok mismo se sienta menos necesario.

Añadiré una posibilidad más optimista: tal vez estemos listos para un cambio.

Lo que representar pasar tiempo en TikTok, al menos para mí, es una especie de rendición cognitiva, una disposición a dejar de dirigir activamente mis pensamientos y sentimientos y dejar que el algoritmo de ByteDance me entretenga por un tiempo. Puede ser una experiencia agradable, y ocasionalmente eufórica. (Cada pocos días, mi esposa me atrapa riendo en mi teléfono y pregunta: “¿Qué es tan gracioso?” La respuesta, siempre, es TikTok.)

Pero a lo largo de los años, a medida que he pasado más tiempo en TikTok, también he notado cómo está empezando a reprogramar mi cerebro: borra mi enfoque, acorta mi atención, me hace menos interesado en medios que no están dirigidos específicamente a mi precisa variedad de receptores de dopamina. Otros han informado que TikTok se ha convertido en una adicción perjudicial para ellos, una aplicación que desean que el gobierno prohíba porque no pueden dejarla por sí mismos.

Probablemente sea iluso pensar que si se impone la prohibición, millones de usuarios adictos a las pantallas de TikTok comenzarán a leer “Ulises” y a dar largos paseos en su tiempo libre. Pero tal vez sea razonable ver los encogimientos de hombros que rodean la desaparición de TikTok y preguntarse si, después de años de darle nuestra atención a esa aplicación, estamos listos para invertirla en otro lugar.