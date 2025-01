¿Qué es lo que la gente más lamenta al jubilarse?

Nadie quiere mirar hacia atrás con arrepentimiento. Pero para muchos jubilados, esa es la realidad.

No quiero ser negativo en este nuevo comienzo de año, pero es útil conocer los arrepentimientos de los jubilados, especialmente si te acercas a la jubilación tú mismo.

“A pesar de las mejoras en los hábitos de ahorro y la participación financiera, muchos jubilados lamentan algunas de las decisiones que tomaron temprano en la vida al prepararse para la jubilación”, dijo Suzanne Ricklin, vicepresidenta de soluciones de jubilación en Nationwide Financial, a Yahoo Finance. “Más de 8 de cada 10 trabajadores mayores de 45 años lamentan no haber tomado más en serio el ahorro para la jubilación cuando eran más jóvenes”.

Aquí están cinco de los mayores arrepentimientos de los jubilados:

Menos de 1 de cada 4 jubilados tienen mucha confianza en poder mantener un estilo de vida cómodo a lo largo de su jubilación, según un nuevo informe del centro de estudios de jubilación de Transamerica.

El ahorro mediano estimado de los hogares de los jubilados, excluyendo el patrimonio neto de la vivienda, en esta encuesta es de solo $71,000. El patrimonio neto mediano estimado de la vivienda de los jubilados es de $114,000. Pero 1 de cada 4 jubilados no tiene patrimonio neto de vivienda.

Más de dos tercios de los jubilados desearían haber ahorrado más y de manera consistente, y la mitad desearía no haber esperado tanto “para preocuparse por ahorrar e invertir para la jubilación”, según los investigadores.

“Muchos de los jubilados de hoy carecían de la conciencia, el conocimiento y el acceso a los recursos necesarios para prepararse con éxito para la jubilación”, dijo Catherine Collinson, CEO y presidenta del Instituto Transamerica, a Yahoo Finance.

“Sus carreras comenzaron hace 40, 50 o más años, mucho antes de la llegada de los planes 401(k) y del imperativo social para que las personas financien una parte más grande de sus ingresos de jubilación”, agregó.

Para muchas mujeres, la falta de ahorro se debe a un comienzo tardío. La investigación de Corebridge Financial encontró que más de 6 de cada 10 mujeres jubiladas desearían haber comenzado a ahorrar para la jubilación antes; solo alrededor de un cuarto de ellas comenzaron a ahorrar e invertir entre las edades de 18 y 29 años. Peor aún, alrededor de 4 de cada 10 mujeres jubiladas dijeron que no comenzaron a priorizar su planificación financiera y de jubilación hasta los 41 años o más tarde, y el 20% dijo que todavía no han comenzado.

“Todo esto destaca la importancia de ahorrar temprano en tus años de trabajo”, dijo Terri Fiedler, presidenta de servicios de jubilación de Corebridge Financial, a Yahoo Finance. “Esto quedó muy claro en nuestra encuesta. Sabiendo lo que saben ahora, esta fue la principal recomendación que las mujeres jubiladas darían a sus yo más jóvenes sobre la planificación para la jubilación”.

Uno de los mayores errores que cometen las personas en lo que respecta a la Seguridad Social es reclamar demasiado pronto a un beneficio mucho menor. Puedes mejorar tus posibilidades de no agotar tus ahorros retrasando la recepción de los beneficios de la Seguridad Social, lo que aumentará considerablemente tu cheque mensual durante décadas.

Pero muchas personas no lo hacen, o no pueden esperar. La edad mediana en la que los jubilados comenzaron a recibir beneficios es de 63 años, según el informe de Transamerica. Casi 3 de cada 10 jubilados comenzaron a recibir beneficios a los 62 años, que es la edad más temprana posible, lo que resulta en un beneficio mucho reducido. Solo una pequeña fracción, el 4%, de los jubilados esperaron hasta los 70 años.

Así es como funciona la matemática. Si tienes la flexibilidad de retrasar los beneficios, el aumento que obtienes al esperar es sustancial. Retrasar la recepción de tus beneficios desde tu edad de jubilación completa, es decir, 66 o 67 años, hasta los 70 años, te otorga créditos de jubilación diferida. Estos equivales aproximadamente a un aumento del 8% por año en tu beneficio por cada año hasta los 70 años, cuando los créditos dejan de acumularse.

Si bien claramente hay buenas razones personales para reclamar temprano, como problemas de salud o limitaciones financieras, el tirón psicológico suele ser lo que empuja a los jubilados a comenzar a recibir sus cheques antes que después.

Quizás el factor más importante sea la propiedad psicológica de los beneficios de la Seguridad Social, según Suzanne Shu, profesora de marketing en la Universidad de Cornell.

Casi la mitad de los jubilados dijeron que la deuda fue un obstáculo que les impidió ahorrar para la jubilación, según el informe de Transamerica.

Y una vez jubilados, casi 7 de cada 10 informaron tener deudas pendientes en tarjetas de crédito, según una encuesta del Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados (EBRI). Eso es un aumento del 40% hace cuatro años.

Y un tercio dijo que sus gastos son mucho más altos de lo que pueden permitirse en 2024, casi el doble de los encuestados en 2020.

A veces, la decisión de jubilarse es un arrepentimiento. Aproximadamente un tercio de los jubilados lamentaron no haber trabajado más tiempo, según Olivia Mitchell, coautora de un documento publicado en el National Bureau of Economic Research.

Los beneficios financieros de trabajar más allá de la edad tradicional de jubilación son claros: más años de ganar y ahorrar, no necesitas recurrir a los ahorros de jubilación para que esos fondos puedan permanecer invertidos y crecer, y tener la capacidad de posponer la recepción de la Seguridad Social.

A veces la elección, sin embargo, se hace por ti. Más de la mitad de los encuestados por EBRI se jubilaron antes de lo esperado debido a razones fuera de su control, como problemas de salud o discapacidad, o cambios en su empresa, como reducciones de personal, cierres o reorganizaciones.

Casi 6 de cada 10 jubilados se jubilaron antes de lo planeado, según Transamerica. Solo 1 de cada 5 se jubiló temprano porque podían hacerlo financieramente.

Los jubilados generalmente lamentan no haberse preparado emocionalmente y no tener un plan para la transición a la jubilación y lo que sigue, dijo Preston Cherry, un planificador financiero certificado, a Yahoo Finance.

“Estos incluyen tener respuestas a preguntas como: ¿Qué voy a hacer a continuación? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a reaclimatar a mis pasatiempos y conocerme a mí mismo?”, dijo.

“Lamentan que les haya llevado tanto tiempo darse permiso para jubilarse, y luego desenchufarse de una identidad a la que pueden estar acostumbrados, ya sea su negocio o trabajo corporativo”.

En general, los jubilados son felices, tienen relaciones cercanas con familiares y amigos, disfrutan de la vida, tienen una visión positiva del envejecimiento, tienen un fuerte sentido de propósito y una vida social activa.

De hecho, más de 4 de cada 10 jubilados han experimentado mejoras en su disfrute de la vida y felicidad desde que salieron de la fuerza laboral, según datos de Transamerica. Además, muchos están pasando más tiempo del esperado con familiares y amigos y persiguiendo pasatiempos.

Más de la mitad de las mujeres jubiladas califican su salud financiera como buena o muy buena, en comparación con solo el 38% de las que no están jubiladas, según la investigación de Corebridge.

“Una cosa que destacó en los datos es el hecho de que las mujeres jubiladas son más propensas a describir positivamente su salud financiera que aquellas que todavía están en edad laboral”, dijo Fielder. “Es sorprendente que muchas mujeres que se han jubilado parecen sentirse más seguras sobre sus finanzas que las mujeres que todavía están ganando un salario”.

El camino por delante es diferente para todos nosotros, por lo que crear una vida sin arrepentimientos no es una tarea genérica.

“La jubilación es altamente personal”, dijo Collinson. “Las personas se jubilan a diferentes edades y por diferentes razones”.

¿Tienes alguna pregunta sobre la jubilación? ¿Finanzas personales? ¿Algo relacionado con la carrera? Haz clic aquí para enviarle una nota a Kerry Hannon.

¿Qué tal esta intención para 2025: “Los jubilados con arrepentimientos financieros deberían crear un plan financiero por escrito”, dijo Collinson.

Considera los gastos de vida, el pago de deudas, los ahorros y las inversiones. Luego, mira cómo se divide tu asignación de activos entre bonos, efectivo y acciones para que esté equilibrado con tu tolerancia al riesgo, edad y objetivos. Revisa las fuentes de ingresos de jubilación garantizados, las necesidades de atención médica, las protecciones de seguros, los impuestos y la posible necesidad de atención a largo plazo.

Y no olvides la inflación. “Muchos jubilados se vieron sorprendidos en estos últimos años”, dijo. “Con suerte, la inflación está nuevamente bajo control, pero siempre representará un riesgo potencial para los jubilados y su poder adquisitivo”.

Solo el 19% de los jubilados tienen un plan escrito, agregó. “Pero solo porque ya estás jubilado no significa que no puedas hacer algo de planificación para la jubilación para saber dónde te encuentras y darte un impulso”.

Kerry Hannon es columnista senior en Yahoo Finance. Es estratega de carrera y jubilación, y autora de 14 libros, incluidos “In Control at 50+: How to Succeed in The New World of Work” y “Never Too Old To Get Rich”. Síguela en Bluesky.

