¿Qué es la libertad financiera?

La libertad financiera es un término que se menciona con frecuencia en conversaciones sobre finanzas personales, sin embargo, su verdadero significado varía de una persona a otra. Para algunos, la libertad financiera es la capacidad de vivir sin preocuparse por los gastos diarios, mientras que para otros, representa el objetivo a largo plazo de no depender de un salario fijo. Sea cual sea tu definición, lograr la libertad financiera implica tomar decisiones financieras inteligentes, ahorrar consistentemente e invertir estratégicamente. Aunque la libertad financiera puede parecer algo lejano, con la planificación adecuada, podrías sorprenderte de lo alcanzable que puede ser. Un asesor financiero puede ayudarte a ti y a tu familia a seguir el camino hacia la libertad financiera, sea lo que sea que signifique para ti.

El significado de la libertad financiera varía de una persona a otra, pero generalmente implica llegar a un punto en el que el dinero no sea una fuente constante de estrés. Para algunos, ser financieramente libre significa tener la flexibilidad para tomar decisiones que enriquezcan tu vida, en lugar de decisiones impulsadas puramente por la necesidad financiera. Aunque hay cierta variabilidad en cómo las personas piensan sobre la libertad financiera, aquí hay cuatro temas comunes:

Contar con un fondo de emergencia: Esta red de seguridad garantiza que gastos inesperados, como una emergencia médica, reparaciones en el hogar o la pérdida de empleo, no puedan desviar tus metas financieras a largo plazo. Típicamente, tus ahorros de emergencia deben cubrir de tres a seis meses de gastos esenciales de vida. Pero quizás decidas que necesitas más dependiendo de tu situación.

Alcanzar la independencia financiera: Ser financieramente independiente significa que tus ingresos pasivos superan tus gastos de vida. Cuando tus inversiones generan suficientes ingresos para mantener tu estilo de vida, ya no necesitas depender de un trabajo para cubrir tus necesidades financieras.

Manejar la deuda de manera responsable: Las deudas con altas tasas de interés, como los saldos de tarjetas de crédito, pueden ser un obstáculo significativo para la libertad financiera. Pagar la deuda o mantenerla en niveles manejables te puede brindar la capacidad de ahorrar e invertir de manera más agresiva, acercándote a la libertad financiera.

Vivir por debajo de tus posibilidades: No es necesario privarte, pero ser intencional sobre tus gastos y priorizar el ahorro e inversiones tiene un gran impacto. Al evitar la inflación del estilo de vida, donde aumentos en los ingresos llevan a mayores gastos fijos y variables, puedes enfocarte en construir riqueza en lugar de vivir de cheque en cheque.

La libertad financiera no sucede de la noche a la mañana. Ya sea que desees vivir sin deudas, viajar por el mundo o tener la casa de tus sueños, necesitas establecer metas para definir qué significa la libertad financiera y el éxito para ti. Aquí hay cuatro consejos comunes para comenzar:

Establece metas “SMART”. Para alcanzar la libertad financiera, necesitas metas que sean “SMART” – específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo. En lugar de metas vagas como “ahorrar más dinero”, apunta a algo concreto como “ahorrar $20,000 para un pago inicial en dos años”.

Divide las metas grandes. Algunos sueños pueden tomar décadas en lograrse. Dividirlos en hitos más manejables puede hacer que el viaje sea menos abrumador.

Establece metas con diferentes plazos. Si fijas todas tus metas para la edad de jubilación, será difícil mantener la motivación en tus décadas más jóvenes. Fija metas con diferentes plazos para mantener el impulso. Por ejemplo, podrías estar trabajando para ahorrar para una boda el próximo año, una casa en cinco años y la jubilación en algunas décadas.

Revisa tus metas regularmente. Las circunstancias de la vida cambian, y tu plan debe evolucionar con ellas. Revisa regularmente tu progreso financiero para asegurarte de mantenerte en el camino correcto. Ya sea que necesites ajustar tus objetivos de ahorro o redistribuir inversiones, mantener la flexibilidad es importante para el éxito de tus metas.

Mientras que la deuda puede servir como una herramienta para lograr ciertos objetivos financieros, como comprar una casa o financiar la educación, gestionarla de manera incorrecta puede llevar a un estrés financiero significativo. Comprender cómo manejar la deuda de una manera que respalde tus metas a largo plazo es una parte esencial para alcanzar la libertad financiera. Estas tres estrategias comunes pueden ayudarte a manejar la deuda mientras trabajas hacia la libertad financiera:

Comprender los diferentes tipos de deuda. No toda la deuda se crea igual. La “buena deuda”, como las hipotecas o préstamos estudiantiles, suele considerarse una inversión en tu futuro. Estas deudas generalmente vienen con tasas de interés más bajas y tienen el potencial de mejorar tu posición financiera con el tiempo. La “mala deuda”, por otro lado, incluye tarjetas de crédito con altas tasas de interés o préstamos personales obtenidos para compras no esenciales. Identificar qué tipos de deuda están obstaculizando tu libertad financiera puede ayudarte a crear un plan efectivo para abordar tu deuda en el futuro.

Desarrollar una estrategia de pago. El método de bola de nieve de la deuda, donde te concentras en pagar las deudas más pequeñas primero, y el método de avalancha de deuda, que prioriza pagar la deuda con intereses altos, son estrategias populares. Pagar primero la deuda con altas tasas de interés puede ahorrarte dinero a largo plazo, mientras que eliminar deudas más pequeñas rápidamente puede aumentar tu moral y mantenerte motivado.

Usar un presupuesto para evitar deudas futuras. En general, cuanto menos deuda asumas, más fácil será lograr la libertad financiera. Para evitar asumir deudas, crea y mantente en un presupuesto realista. Prioriza los gastos esenciales como vivienda, servicios y alimentos, y aparta dinero para el pago de deudas. Evita usar tarjetas de crédito para cubrir compras innecesarias. En otras palabras, vive dentro de tus posibilidades para ayudar a prevenir la acumulación de nuevas deudas.

La libertad financiera es la capacidad de vivir la vida según tus propios términos sin preocuparte por las obligaciones financieras. También puede significar tener suficientes ahorros, inversiones o fuentes de ingresos para mantener tu estilo de vida sin depender de un salario. Alcanzar la libertad financiera no es necesariamente fácil, pero puede ofrecer la tranquilidad para enfocarte en metas personales, en lugar del estrés financiero. Sin importar tu definición de libertad financiera, necesitarás metas específicas y una perspectiva saludable sobre la deuda para llegar allí.

Un asesor financiero puede ayudarte a alcanzar la libertad financiera al crear una estrategia de inversión personalizada que haga crecer tu patrimonio y maneje el riesgo. Encontrar un asesor financiero no tiene por qué ser difícil. La herramienta gratuita de SmartAsset te empareja con asesores financieros verificados que sirven en tu área, y puedes tener una llamada introductoria gratuita con los asesores para decidir cuál es el adecuado para ti. Si estás listo para encontrar un asesor que pueda ayudarte a alcanzar tus metas financieras, comienza ahora.

Si deseas aumentar tus ahorros de manera consistente, considera establecer transferencias automáticas de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros. Este enfoque podría ayudarte a hacer del ahorro una parte rutinaria de tu vida financiera.

Crédito de la foto: ©iStock.com/Jacob Wackerhausen, ©iStock.com/skynesher, ©iStock.com/Hispanolistic

El artículo What Is Financial Freedom? apareció primero en SmartReads de SmartAsset.