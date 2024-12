Qué es la asistencia para el pago inicial y cómo solicitarla

<p>Es un momento difícil para ser un comprador de vivienda. En un entorno de tasas de interés históricamente altas y precios de lista obstinados, el sueño de ser propietario de una vivienda es tan esquivo como siempre. Pero es aún más difícil comprar una casa cuando crees (incorrectamente) que necesitas absolutamente tener ahorrado el 20% para un pago inicial.</p> <p>En realidad, el pago inicial promedio para compradores de vivienda por primera vez fue solo del 8% en 2023, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esto se debe, en parte, a los programas de asistencia para el pago inicial (DPA, por sus siglas en inglés). Dichos programas pueden reducir drásticamente la cantidad que necesitas poner para tu pago inicial, a veces incluso a tan solo el 3% o incluso el 0% del precio de compra, dependiendo del tipo de préstamo hipotecario para el que califiques.</p> <p>Obtén más información: Guía de programas y préstamos para compradores de vivienda por primera vez.</p> <p>Hoy en día, hay más de 1,600 programas de DPA en los Estados Unidos y su trabajo ha sido fundamental para crear acceso a la propiedad para poblaciones que históricamente han tenido barreras altas, incluidos compradores de bajos ingresos, personas de color y compradores rurales. Dependiendo de tu situación, uno de estos programas podría brindarte una ayuda significativa. Te explicaremos lo que necesitas saber.</p> <h2 class="wp-block-heading">¿Qué es la asistencia para el pago inicial?</h2> <p>La asistencia para el pago inicial (DPA) es una asistencia formal que puede ayudarte a cubrir tus costos iniciales de compra de vivienda y/o reducir la cantidad que debes contribuir a la compra. La mayoría de los fondos de DPA se otorgan en función del ingreso y están disponibles a través de los estados, pero también es posible encontrarlos a través de tu condado o gobierno local o a través de agencias sin fines de lucro.</p> <p>Dependiendo del programa, la asistencia para la que califiques podría incluir préstamos (a veces condonables) o subvenciones para cubrir parte o la totalidad de tu pago inicial y costos de cierre. Esta asistencia suele estar disponible a poco o ningún costo para ti.</p> <h2 class="wp-block-heading">Los 4 principales tipos de asistencia para el pago inicial</h2> <p>Algunos programas de DPA se pueden combinar, lo que significa que puedes usar más de uno para ayudar a que tu compra sea asequible. Además, hay programas que se asocian con prestamistas para ofrecer condiciones especiales de préstamo. Por ejemplo, el prestamista puede ofrecer una tasa de interés APR baja o renunciar al requisito de pagar un seguro hipotecario privado (PMI). Aquí están los principales tipos de asistencia que debes buscar:</p> Préstamos <p>De lejos, el tipo más común de DPA son los préstamos, que también se pueden denominar segundas hipotecas.</p> <p>Aunque la idea de tener dos hipotecas podría ser intimidante, estos préstamos para el pago inicial no se parecen mucho a las hipotecas con las que estás familiarizado. A menudo tienen una tasa de interés del 0% sin pagos debidos durante 10 años o más. Tu préstamo también puede ser parcial o completamente condonable una vez que hayas vivido en la casa durante un período de tiempo establecido.</p> Subvenciones <p>Otra forma de asistencia para el pago inicial, aunque menos común, son las subvenciones, que son fondos que no tienen que devolverse. Dependiendo del programa, podrías ser elegible para subvenciones hasta una cantidad de dinero fija o un porcentaje establecido de tu pago inicial o precio de compra.</p> Emparejamiento de ahorros <p>Algunos programas emparejan una parte de tus ahorros para el pago inicial. Si depositas tus ahorros en una cuenta bancaria calificada, puedes obtener un emparejamiento por una parte específica de cada dólar que deposites o fondos de emparejamiento hasta una cantidad de dinero fija.</p> Créditos fiscales <p>El Certificado de Crédito Hipotecario (MCC, por sus siglas en inglés) es un crédito fiscal anual que puede hacer que la propiedad de una vivienda sea más asequible al reducir tu impuesto federal sobre la renta. Si calificas para un MCC, puede ser más fácil cumplir con los requisitos de asequibilidad de la hipoteca del prestamista. Eso se debe a que los prestamistas pueden tener en cuenta el MCC al calcular tus ingresos y gastos.</p> <h2 class="wp-block-heading">¿Cómo calificar para la asistencia para el pago inicial?</h2> <p>Aproximadamente el 60% de todos los fondos de DPA están orientados a compradores de vivienda por primera vez, pero también hay ayuda disponible para compradores que ya han adquirido una vivienda previamente. Estos son los otros requisitos que usualmente debes cumplir:</p> Ingresos: El requisito más común para la asistencia está relacionado con los ingresos y muchos programas tienen un límite sobre cuánto puedes ganar en función del ingreso medio de tu área. Propiedad previa: Generalmente no puedes calificar para la asistencia para el pago inicial como comprador de vivienda por primera vez si has sido propietario de una vivienda en los últimos tres años. Contribución del comprador: Es posible que se te solicite contribuir con algo de tu propio dinero para cubrir una parte de la compra. Relación deuda-ingresos: La razón más común de rechazos es una alta relación deuda-ingresos, lo que significa que tus pagos mensuales de deuda (incluido el nuevo pago de la hipoteca) son demasiado altos en comparación con tus ingresos. Puntajes de crédito: Puede haber un requisito mínimo de puntaje de crédito de alrededor de 640, pero algunos programas tienen requisitos mucho más bajos. Empleador/afiliación: Algunos empleadores y organizaciones tribales ofrecen sus propios programas de DPA. También podrías calificar para un programa de DPA especial si eres maestro, socorrista o tienes una afiliación militar. Residencia: La vivienda que estás comprando debe ser tu residencia principal. <h2 class="wp-block-heading">Cómo obtener asistencia para el pago inicial</h2> <p>El orden de los pasos para solicitar asistencia para el pago inicial variará según el programa, pero aquí hay lo que generalmente puedes esperar:</p> Investiga tus opciones. Utiliza recursos como la herramienta de búsqueda de asistencia para el pago inicial de Fannie Mae para ayudarte a averiguar a qué podrías ser elegible. Solicita el programa. Es posible que necesites enviar una lista larga de documentos para confirmar tu elegibilidad, incluidos estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de cuentas de jubilación y copias de tus talones de pago. Educación para compradores de vivienda. Si corresponde, cumple con el requisito de asesoramiento o educación en vivienda para el programa. Hacer esto lo antes posible en el proceso te hará un comprador más informado. Encuentra un prestamista: Elije un prestamista que esté aprobado por el programa de DPA y solicita la preaprobación del préstamo. Incluso si la lista de prestamistas aprobados es corta, asegúrate de comparar múltiples ofertas y negociar los mejores términos disponibles. Busca una casa: Sigue el cronograma del programa y utiliza tu preaprobación del préstamo e información de DPA para buscar una casa que puedas pagar. Realiza tu compra: Trabaja con todas las partes involucradas (tu prestamista, el programa de DPA y tu agente de bienes raíces) para asegurarte de que los fondos de DPA se apliquen correctamente a tu compra en el cierre. <p>Obtén más información: Cómo comprar una casa, paso a paso.</p> <h2 class="wp-block-heading">¿Dónde puedes obtener asistencia para el pago inicial?</h2> <p>Puedes encontrar más de 2,000 programas de asistencia para compradores de vivienda en los Estados Unidos. Hay programas federales de DPA disponibles (excluyendo subvenciones) pero la mayoría de los programas son estatales y muchos estados tienen más de 50 programas diferentes. Según el Instituto Urbano, los siguientes estados tienen las densidades más altas y más bajas de programas de DPA disponibles a partir de 2023:</p> Los 10 estados con la mayor densidad de programas de DPA <p>Aquí están los estados con la mayoría de programas de DPA, según datos del Instituto Urbano:</p> California Florida Texas Maryland Nueva York Minnesota Colorado Massachusetts Pensilvania Wisconsin Los 10 estados con la menor densidad de programas de DPA <p>Aquí están los estados con la menor cantidad de programas de DPA, según datos del Instituto Urbano:</p> Wyoming Dakota del Norte Hawái Vermont Delaware Maine Misisipi Alaska Virginia del Oeste Arkansas <p>Para reducir tus opciones, visita el sitio web del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. para obtener un directorio de asistencia en vivienda por estado. Para programas adicionales, verifica lo que está disponible a nivel local a través de tu condado o una organización sin fines de lucro verificada, o lo que ofrece tu banco o cooperativa de crédito.</p> <h2 class="wp-block-heading">Conclusión</h2> <p>Si tus recursos son limitados, podría haber ayuda para ti. Gracias a los programas de asistencia para el pago inicial, no necesitas ser rico para comprar una casa. Es cierto que puede llevar algo de tiempo y esfuerzo encontrar un programa de asistencia que funcione para ti. Pero para algunos futuros compradores de vivienda, estos programas de préstamos pueden ser la mejor manera de convertir el sueño de ser propietario de una vivienda en una realidad.</p>