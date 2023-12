¿Qué es Hamas y por qué está luchando con Israel en Gaza? ¿Qué es Hamas y por qué está en conflicto con Israel en Gaza?

Los milicianos de Hamas lanzaron un ataque sin precedentes sobre Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando unos 240 rehenes.El ejército israelí respondió con ataques aéreos sobre Gaza, y lanzó una ofensiva terrestre. Según el gobierno dirigido por Hamas, más de 15,800 personas han muerto en Gaza.Los enfrentamientos se han reanudado tras el fin de una tregua de siete días, durante la cual Hamas liberó a más de 100 rehenes a cambio de 240 palestinos.¿Cuál es el objetivo de la operación militar de Israel en Gaza?Los aviones de guerra de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han estado llevando a cabo ataques en toda Gaza mientras sus tropas se movieron hacia el norte del territorio.El Primer Ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel tiene “un claro objetivo de destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamas”, así como liberar a los rehenes.También declaró que Israel tendría “la responsabilidad general de la seguridad” de la Franja de Gaza “por un período indefinido” después del conflicto. Israel más tarde dijo que no tiene planes de reocupar el territorio.Israel ha movilizado a 300,000 reservistas para la operación, para reforzar su fuerza de 160,000.¿Qué está sucediendo en Gaza?Las IDF dicen haber alcanzado miles de objetivos pertenecientes a Hamas, que Israel, Reino Unido, EE.UU. y otras potencias occidentales consideran una organización terrorista.También dicen haber destruido cientos de pozos de túneles construidos debajo de Gaza. Hamas ha afirmado que su red de túneles se extiende por 500 km (310 millas). Varios hospitales en el norte se vieron envueltos en intensos enfrentamientos, junto con el campo de refugiados de Jabalia. Desde el fin de la tregua, las tropas israelíes se han adentrado en el sur de Gaza y han tomado acciones “agresivas” contra Hamas y otros grupos armados alrededor de la ciudad de Khan Younis.Israel afirma haber matado a miles de combatientes de Hamas durante la guerra, incluyendo a muchos comandantes. Más de 390 soldados israelíes han muerto, la mayoría de ellos en el ataque del 7 de octubre. Las IDF dicen que 75 soldados israelíes han muerto en Gaza desde que comenzó el conflicto.¿Quiénes son los rehenes y cuántos han sido liberados?Durante los ataques del 7 de octubre, Hamas tomó cerca de 240 rehenes, que dijeron estar escondidos en “lugares seguros y túneles” dentro de Gaza.Israel dijo que más de 30 de los rehenes eran niños, y que al menos 10 tenían más de 60 años. También dijo que cerca de la mitad de los rehenes tenían pasaportes extranjeros de 25 países diferentes.Bajo un acuerdo negociado por Qatar, se inició una pausa en los enfrentamientos el viernes 24 de noviembre. Durante la tregua, se liberaron 105 rehenes, a cambio de 240 palestinos que habían estado detenidos en cárceles israelíes. 78 mujeres y niños israelíes, 23 rehenes tailandeses y una filipina, 3 israelo-rusos. Hamas liberó cuatro rehenes israelíes antes de que se hiciera el acuerdo de tregua, y otro rehén fue liberado por las fuerzas israelíes.Hamas ha dicho que otros grupos armados en Gaza tienen rehenes, incluyendo la Jihad Islámica Palestina, lo que podría complicar futuras liberaciones.¿Cuál es la situación humanitaria en Gaza?Las Naciones Unidas advirtieron que “un escenario aún más infernal está a punto de desplegarse” en la Franja de Gaza, y que sus operaciones humanitarias podrían no ser capaces de responder.Más de 36,000 personas han resultado heridas en Gaza desde el inicio de la guerra, según el gobierno dirigido por Hamas. Afirma que tres cuartos de ellos son niños y mujeres. Pocos de los hospitales de Gaza siguen operativos debido al daño causado por los ataques y la falta de electricidad y combustible.Netanyahu reconoció que Israel ha sido “poco exitoso” en minimizar las bajas civiles, pero insistió en que esto se debe a que Hamas utiliza a la población de Gaza como escudos humanos.Esto incluye a los cientos de miles de personas que huyeron de los enfrentamientos en el norte después de un ultimátum de Israel para que se trasladaran al sur de un río conocido como Wadi Gaza por su propia seguridad.El ejército israeli publicó un mapa con Gaza dividida en cuadrículas, mostrando áreas a las que la gente debería ir para estar segura.Pero el editor internacional de la BBC, Jeremy Bowen, dijo que el mapa es complicado, incluye información contradictoria y requiere un teléfono inteligente para su acceso. La ciudad ha albergado a cientos de miles de residentes que se mudaron para escapar de los enfrentamientos en el norte. Muchas personas desplazadas se refugian en lugares como los hospitales de la ciudad. ¿Cuánta ayuda humanitaria ha entrado en Gaza?Después del ataque del 7 de octubre, Israel cerró sus cruces fronterizos con Gaza, impidiendo que las habituales provisiones de alimentos, agua, combustible y medicinas entraran en el territorio. Israel obstaculizó todos los envíos de combustible hasta finales de noviembre, argumentando que podría ser robado por Hamas y utilizado para fines militares.Sin electricidad o combustible para generadores, los hospitales, las bombas de agua y las plantas desalinizadoras, los servicios de saneamiento y desechos, y las panaderías no han podido funcionar.Israel permitió que 1,399 camiones de suministros humanitarios ingresaran a través del cruce fronterizo de Rafah de Egipto entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre, en comparación con un promedio mensual de 10,000 antes de la guerra, según la ONU.Durante la tregua, cientos de camiones que transportaban ayuda y combustible pudieron entrar a Gaza a través del cruce de Rafah, la única vía de entrada y salida que funciona. Pero ha sido muy difícil llevar bienes al norte. Cientos de personas con pasaportes extranjeros, incluyendo algunos ciudadanos británicos y estadounidenses, y palestinos gravemente heridos y enfermos también han sido autorizados a salir, pero muchos permanecen. La apertura de Rafah está estrictamente controlada por Egipto. ¿Qué sucedió durante el ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel?El 7 de octubre, cientos de milicianos de Hamas cruzaron desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, rompiendo la fuertemente vigilada valla perimetral, desembarcando por mar y usando parapentes. Los milicianos mataron a unas 1,200 personas, la mayoría civiles, en una serie de incursiones contra puestos militares, kibbutzim y un festival de música, y tomaron rehenes de regreso a Gaza. Las estimaciones iniciales situaban el número de muertos en más de 1.400.El ataque se produjo en un momento de tensión creciente entre israelíes y palestinos: 2023 ha sido el año más mortífero registrado para los palestinos que viven en Cisjordania ocupada por Israel. ¿Qué es Hamas y qué quiere?Hamas es un grupo palestino que ha gobernado Gaza desde 2007. El nombre es un acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiya, que significa Movimiento de Resistencia Islámica.Se propone destruir a Israel y reemplazarlo con un estado islámico. Su ala militar, las Brigadas de Al-Qassam, se cree que tiene alrededor de 30,000 miembros. Hamas ha luchado varias guerras con Israel desde que tomó el poder, disparando miles de cohetes hacia Israel y llevando a cabo otros ataques mortales. En respuesta, Israel ha atacado repetidamente a Hamas con ataques aéreos, enviando tropas en 2008 y 2014. Hamas – y en algunos casos las Brigadas de Al-Qassam – ha sido designado como grupo terrorista por Israel, EE.UU., la UE y el Reino Unido, así como otras potencias. Irán apoya al grupo, proporcionando financiamiento, armas y entrenamiento.¿Dónde está la Franja de Gaza y cuán grande es?La Franja de Gaza es un territorio de 41 km (25 millas) de longitud y 10 km de ancho, ubicado entre Israel, Egipto y el Mar Mediterráneo. Israel retiró sus tropas y a unos 7,000 colonos del territorio en 2005.Hogar de 2.2 millones de personas, la estrecha franja es una de las áreas más densamente pobladas del mundo. Un poco más de tres cuartas partes de la población de Gaza – alrededor de 1.7 millones de personas – son refugiados registrados o descendientes de refugiados, según la ONU. Antes del último conflicto, más de 500,000 personas vivían en ocho campos de refugiados ubicados en toda la Franja. Israel controla el espacio aéreo sobre Gaza y su costa, y limita estrictamente el movimiento de personas y bienes. ¿Qué es Palestina?Cisjordania y Gaza son conocidos como los territorios palestinos. Junto con Jerusalén Este e Israel, formaban parte de una tierra conocida como Palestina desde la época romana hasta mediados del siglo XX.En 1948, parte de Palestina se convirtió en Israel, que fue reconocido por las Naciones Unidas al año siguiente. Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) y Gaza son reconocidos como Palestina por muchos países y organismos, aunque no tienen estatus de miembro en la ONU. Aquellos que no reconocen el derecho de Israel a existir aún se refieren a todo el…