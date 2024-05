¿Qué es Google Gemini y cómo funciona?

Gemini es un ecosistema de inteligencia artificial de Google, que incluye un chatbot que genera respuestas a las solicitudes de lenguaje natural proporcionadas por el usuario. En respuesta a una solicitud, Gemini puede obtener información de internet y presentar una respuesta. El gran modelo de lenguaje detrás de Gemini ofrece la respuesta en lenguaje natural, a diferencia de una búsqueda estándar en Google, donde un resultado consiste en un fragmento de información o una lista de enlaces. Google anunció Gemini (como Bard) en febrero de 2023 después de que OpenAI y Microsoft llamarán la atención por sistemas de chatbot de inteligencia artificial. Y en mayo de 2023, los avances en inteligencia artificial tuvieron un lugar destacado en el evento I/O de Google. El 8 de febrero de 2024, Google cambió el nombre de los productos de inteligencia artificial anteriormente llamados Bard a Gemini.

¿Para qué se usa Google Gemini? Google Gemini es el término general para un ecosistema de modelos y servicios de inteligencia artificial generativa, que incluyen consultas de lenguaje natural, asistentes, generación de contenido y redacción de código. El proceso de respuesta a la solicitud de Gemini puede ayudarte a obtener respuestas más rápido que una secuencia de búsqueda estándar en Google. Una búsqueda clásica en Google requiere que insertes una consulta de lenguaje natural o palabras clave, sigas enlaces, revises contenido y luego recopiles los resultados o repitas el proceso con una búsqueda refinada. ¡Mira estos consejos para mejorar la búsqueda de Google AI! Con Gemini, ingresas una solicitud, luego revisas la respuesta. Si la respuesta no es exactamente lo que quieres, tienes al menos tres opciones: Ver otros borradores para mostrar respuestas formateadas de forma alternativa. Regenerar la respuesta para que el sistema cree una nueva respuesta. Seguir con otra solicitud. Gemini puede manejar todo tipo de tareas, pero muchas de las usos más comunes están cubiertos por las categorías de capacidades detalladas a continuación. ¡Chequea estos consejos de búsqueda dictados por Google AI! Gemini es una asistencia de inteligencia artificial generativa impulsada por un gran modelo de lenguaje, Gemini puede resumir con destreza el texto. Por ejemplo, proporciona un enlace a una página web y pide a Gemini que resuma el contenido, por ejemplo: Por favor, resume ​​https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/. También puedes sugerir una longitud específica si deseas un grado particular de brevedad, como “Por favor, resume en 100 palabras.” Gemini puede comparar dos o más elementos. En muchos casos, cuando le pides a Gemini que compare cosas, el sistema mostrará algunos datos en una tabla. Por ejemplo, si le solicitas a Gemini: Compara un Pixel 7, Pixel 7a y Samsung Galaxy S23. Del mismo modo, puedes pedirle a Gemini que compare páginas web. Gemini puede servir como un motor de sugerencias para productos, servicios o actividades. Ingresa el título de libros, música o películas que te gustan, luego pide a Gemini que sugiera otros. Esto puede ser útil cuando estás investigando temas desconocidos. Por ejemplo, podrías intentar: ¡Estoy interesado en aprender la historia del aprendizaje automático. ¿Puedes recomendarme 10 libros útiles y altamente respetados sobre el tema? Cuando quieras aprender sobre un tema o un evento histórico, puedes pedirle a Gemini que te lo explique. Si lo prefieres, puedes sugerir un nivel deseado para guiar al sistema hacia una explicación que pueda ser más fácil de entender o más detallada. Para obtener una descripción general de la tecnología central que ayuda a que funcione Gemini, podrías preguntar: ¿Puedes explicar los conceptos básicos de cómo operan las redes neuronales? Explícamelo como si estuviera en mi primer año de universidad. Uno de los mejores usos de un chatbot es recopilar una larga lista de ideas. Pide a Gemini que “Genere ideas para…” seguido de cualquier tema que desees, como un nuevo proyecto, esfuerzo promocional o documento. Anima a Gemini a proporcionar ideas creativas, inusuales o innovadoras para obtener más variedad en las respuestas. Gemini también puede ayudarte a escribir. Al igual que con la mayoría de las solicitudes, proporciona tantos detalles sobre el tema, longitud, formato (publicación de blog, poema, ensayo, informe de libro, etc.) y estilo como sea posible. Si tienes un esquema aproximado de una publicación de blog, podrías incluir los puntos deseados en tu solicitud. Por ejemplo, podrías pedir: Utilizando los siguientes puntos como un esquema, ¿puedes redactar ejemplos y texto explicativo? “Gemini puede resumir. Gemini puede comparar. Gemini puede sugerir. Gemini puede explicar. Gemini puede generar ideas. Gemini puede redactar texto. Gemini puede codificar (y depurar). Gemini puede buscar.” Las respuestas generadas por Gemini fueron razonables y tal vez solo necesitarían un poco de edición y corrección para ser utilizables. Google facilita mover el texto de Gemini a otro lugar. Selecciona el botón de exportación de respuesta para mover el contenido a un nuevo Documento de Google o Gmail. Alternativamente, selecciona el botón Más (los tres puntos verticales), luego elige Copiar para colocar el texto de la respuesta en el portapapeles del sistema para pegarlo en cualquier aplicación de tu elección. (Usar Gemini en Gmail o Docs requiere el plan premium de Google One AI.) Dado que Gemini puede acceder al contenido de internet, muchas búsquedas de palabras clave convencionales también funcionarán en Gemini. Pregunta sobre temas de actualidad, pronósticos del clima o prácticamente cualquier cadena de búsqueda de palabras clave estándar. Sin embargo, Gemini proporcionará respuestas principalmente en texto convencional, a veces complementado con imágenes, mientras que la búsqueda en Google puede mostrar contenido en formatos personalizados (por ejemplo, los pronósticos del clima a menudo muestran un gráfico). Cuando busques un conjunto de enlaces, cambia de Gemini a una búsqueda estándar en Google. A partir de septiembre de 2023, las personas que inician sesión en Gemini con cuentas personales de Google pueden habilitar opcionalmente extensiones. Estas extensiones permiten a Gemini extraer datos de otros servicios de Google, incluidos Google Flights, Hotels, Maps, Workspace (Gmail, Docs y Drive) y YouTube. A partir del 1 de febrero, la tecnología de generación de imágenes Imagen 2 de Google era interoperable con Gemini, lo que permite a los usuarios crear imágenes en Search (SGE), Ads, Duet AI en Workspace y Vertex AI. Al mismo tiempo, el 1 de febrero, Google anunció ImageFX, una herramienta de generación de imágenes distinta basada en Imagen 2. Su interfaz de solicitud funciona en base a un nuevo tipo de solicitud, “chips expresivos”. Google dijo que los chips expresivos “te permiten experimentar rápidamente con dimensiones adyacentes de tu creación e ideas”. ImageFX está disponible en el Laboratorio de Pruebas de IA de Google en el idioma inglés para usuarios en EE. UU., Kenia, Nueva Zelanda y Australia. Las imágenes creadas con Imagen 2 están marcadas con la marca de agua SynthID y metadatos IPTC. Gemini puede equivocarse. Selecciona la opción Verificar respuesta para tomar el texto generado, buscarlo en Google y luego resaltar las fuentes de apoyo en verde claro y aquellas que no se encuentren en naranja claro. Nunca confíes únicamente en el contenido proporcionado en las respuestas de Gemini sin verificarlo. Cuando Gemini proporciona una respuesta inexacta, engañosa o inapropiada, selecciona el icono de pulgar hacia abajo para indicar al sistema que brindó una mala respuesta. ¿Cuáles son las limitaciones de Gemini? Incluso la característica Verificarlo con Google puede cometer errores. Como chatbot de inteligencia artificial generativa, Gemini proporciona contenido que puede parecer preciso, pero siempre debe considerarse cuidadosamente, revisarse minuciosamente y verificarse antes de usarlo. Además, Gemini tiene una ventana de contexto limitada, lo que significa que puede “olvidar” contenido en una conversación larga. ¿Cuándo se lanzó Google Gemini? En el lanzamiento en marzo de 2023, Google limitó el acceso a Gemini (conocido como Bard en ese momento) a través de una lista de espera para personas con cuentas personales de Google. A principios de mayo de 2023, Google eliminó la lista de espera y puso Gemini a disposición de más personas. ¿Cómo puedes obtener acceso a Google Gemini? Para acceder a Gemini, ve a https://gemini.google.com en un navegador web e inicia sesión con una cuenta de Google. Si tu cuenta es administrada por un administrador de Google Workspace, como una cuenta de trabajo o escuela, el administrador puede ajustar la configuración para permitir u evitar el acceso a Gemini. Consulta con tu administrador si tienes alguna pregunta. Si eres un administrador de Google Workspace y deseas revisar o ajustar la configuración que afecta la disponibilidad de Gemini para las personas en tu organización, accede a la consola de administración | Aplicaciones | Servicios de Google adicionales | Aplicaciones de acceso temprano, luego modifica el estado del servicio y los permisos de acceso a datos fundamentales según sea necesario. A partir del 8 de febrero, Gemini está disponible para dispositivos móviles en Android y en la aplicación de Google en iOS. El 21 de febrero, Google agregó dos nuevas opciones para acceder a Gemini: Gemini para Workspace, una suscripción para Google Workspace que agrega un chatbot de lenguaje natural; y Gemini Enterprise, que agrega traducción de idiomas y pronto podrá proporcionar notas de reuniones automatizadas. Gemini está incorporado en Chromebook Plus laptops, accesible a través de actualizaciones y nuevas funciones, a partir del 28 de mayo. Con él, puedes editar fotos, redactar contenido escrito, crear fondos de pantalla y más. ¿Qué nuevas y próximas funciones tiene Google Gemini? El 14 de mayo, Google expandió la ventana de contexto de Gemini a 1 millón de tokens con Gemini 1.5 en Gemini Advanced. En los próximos meses, Google planea lanzar Live, una capacidad de asistencia de voz interrumpible y natural en Gemini Advanced. También próximamente se incluirá la capacidad de Gemini para extraer información de Gmail para ayudar a diseñar planes de viaje u otros itinerarios, y Gemas, agentes de inteligencia artificial personalizados para tareas específicas. ¿En qué países e idiomas está disponible Google Gemini? Gemini está disponible en más de 230 países y territorios, incluidos los 27 países de la Unión Europea (por ejemplo, Alemania, Francia, Italia y España), así como Brasil. Gemini está disponible en más de 40 idiomas. Y, según las páginas de soporte de Google, Gemini admite no solo siete de los idiomas más hablados (inglés, chino (simplificado/tradicional), hindi, español, árabe, bengalí y francés), sino también japonés, coreano, bahasa indonesia, búlgaro, croata, checo, danés, holandés, estonio, persa, finlandés, alemán, gujarati, griego, hebreo, húngaro, italiano, kannada, letón, lituano, malayalam, marathi, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, suajili, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano, urdu y vietnamita. ¿Puedo gestionar mi historial de actividad en Gemini? Sí, Google te da control sobre tu historial de actividad en Gemini, al igual que lo hace con tu historial de búsqueda y navegación. Para ajustar la configuración, selecciona el icono de Actividad (un reloj rodeado por una flecha que señala en sentido contrario a las agujas del reloj y una línea) en la parte superior derecha. Luego puedes elegir si el historial de actividad está activado o desactivado. Si está activado, puedes optar por eliminar automáticamente la actividad después de tres, 18 o 36 meses o no hacerlo. Además, puedes acceder a tu historial de actividad, lo cual puede ser útil si deseas revisar o volver a ejecutar una solicitud anterior. ¿Google Gemini está disponible de forma gratuita? Sí, Google Gemini está disponible de forma gratuita. Google Gemini también está libre de publicidad. Existe un nivel superior llamado Gemini Advanced, que permite el acceso al LLM Ultra 1.0 más grande. Gemini Advanced forma parte del plan premium de Google One AI de $19.99 Gemini Business cuesta $20 por usuario al mes además de una suscripción a Google Workspace. Se requiere un compromiso de un año. Gemini Enterprise cuesta $30 por usuario al mes. Se requiere un compromiso de un año. ¿Es seguro usar Google Gemini? Google requiere que tengas 18 años o más para usar Gemini. Un administrador debe elegir específicamente permitir el acceso a Gemini a las cuentas conectadas a una organización de Google Workspace. Incluso si se permite, debes asegurarte de que el uso de Gemini cumpla con las políticas de tu organización. Google toma medidas para hacer que Gemini sea útil y servicial, pero también señala prominentemente que el sistema “puede mostrar información inexacta u ofensiva que no representa las opiniones de Google”. Para preservar la privacidad, no compartas información personal o privada con Gemini en tus solicitudes. ¿Google Gemini está usando PaLM 2? A partir del 6 de diciembre, los servicios de Gemini se ejecutan en un LLM propietario de Google también llamado Gemini. El modelo de Gemini fue desarrollado por Google DeepMind y viene en tres tamaños, Ultra, Pro y Nano. Gemini utiliza PaLM 2 en idiomas distintos al inglés. El 6 de diciembre, el director de producto de Google, Jack Krawczyk, dijo que Google estaba trabajando en una “indicación más clara en bard de qué modelo te está atendiendo”. ¿Cómo obtiene Google Gemini su información? Gemini es un gran modelo de lenguaje creado por Google a partir de vastos conjuntos de datos; Google también diseñó Gemini para poder acceder a Internet. Esta combinación de capacidades permite que Gemini desarrolle respuestas en lenguaje natural que incluyan datos relevantes actuales en respuesta a una solicitud. ¿Cuáles son las alternativas a Google Gemini? La capacidad de acceder a contenido actual de Internet es un diferenciador clave entre Google Gemini y muchos otros sistemas de chatbot de IA. Muchos sistemas de chatbot de modelos de lenguaje grandes fueron entrenados con datos antiguos y carecen de acceso a información sobre eventos actuales. Esta incapacidad para navegar por Internet limita la utilidad de muchos de estos sistemas. Cuatro alternativas a Gemini que pueden acceder a contenido actual de Internet y que vale la pena explorar son: Otra alternativa a Gemini que carece de acceso a contenido actual de Internet es: Claude: Disponible de forma gratuita con una cuenta, con funciones opcionales de Claude Pro disponibles por $20 por mes.