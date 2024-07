¿Qué demonios ha pasado con el rumor mill de Apple?

No hay forma de evitarlo, esta columna definitivamente sonará como una antigua bestia mítica quejándose del terrible estado de las cosas en estos días. Sin embargo, si cubres algo durante el tiempo suficiente, es posible que te vuelvas cínico y el Macalope lleva escribiendo sobre Apple durante…

[Mira el calendario]

Oh, dios. ¿Es eso correcto?

Bueno, puedes seguir leyendo o simplemente apilar algunas ramas alrededor del Macalope para que los depredadores no lo alcancen y seguir con sus vidas.

Hablemos de rumores. Según Mark Gurman, Apple está trabajando en, y aquí el Macalope siente que debe señalar que esto es realmente lo que Gurman está informando, no uno de los sueños febriles del Macalope, inducidos por consumir alfalfa contaminada, un robot de mesa con Inteligencia Apple que puede seguir tu rostro por la habitación para las llamadas de FaceTime e incluso asentir cuando el interlocutor asiente.

Entonces. Ahora el Macalope puede revelar la verdadera razón por la que los ha convocado a todos aquí hoy. Porque quiere saber quién pidió esto.

Te estoy mirando a ti, Todd. Eres un raro.

¿Esto parece raro, verdad? Aun así, el Macalope no va a escribir una columna de “Apple ha perdido el rumbo” basada en un rumor como este. Honestamente, probablemente no escriba una basada en cualquier cosa nunca. Tim Cook podría perderse en la Amazonia y el Macalope probablemente miraría su punto desplazándose por Brasil en “Buscar a mis amigos” y diría “Mmm, vamos a seguir observando un rato. Creo que Tim puede con esto.”

Apple trabaja en muchas cosas que nunca se lanzan. De vez en cuando incluso anuncia cosas que no se lanzan (DEP AirPower, 2018-2019). Así que no sabemos con certeza si la empresa va a lanzar un robot de mesa que te hará contacto visual de manera agresiva, asentirá y será diez veces más espeluznante que esos ojos de Vision Pro. Y, hey, si lo hace, tal vez sea genial.

No suena genial. Suena raro como el demonio. Pero tal vez sea genial.

La parte triste para este observador peludo es que hemos entrado en una fase de desarrollo de productos tecnológicos en la que todo el mundo parece concebir es meter IA en un dispositivo y preguntarse “¿Esto es algo?” (Spoiler: no lo es.) Cuando incluso Goldman Sachs comienza a preguntarse si el emperador de la IA no tiene ropa, es posible que quieras considerar si podrías hacer algo más, algo que las personas reales quieran en lugar de otra forma de arruinar Internet y tercerizar trabajos a algo basado en material protegido por derechos de autor que has malinterpretado.

Cuando el Macalope comenzó en el negocio altamente lucrativo de la opinión en línea, había tres grandes rumores de Apple: una caja de set-top, un teléfono y una tableta. (Sí, fue hace tanto tiempo.) Estos eran dispositivos que ya sabías que querías (aunque el Apple TV no resultó ser tan exitoso como los otros dos).

El Macalope espera que el ciclo de hype de la IA pase, aunque probablemente tenga más impacto a largo plazo en usuarios generales que tecnologías anteriormente sobrevaloradas como las criptomonedas, NFT y el blockchain. Y la implementación lenta de Apple en la IA probablemente se pagará. Según Gurman, un Siri impulsado por Inteligencia Apple no llegará hasta iOS 18.4, lo que probablemente signifique a principios de 2025. Para entonces, probablemente será más claro qué tan utilizable es esta tecnología.

Si tomamos el Vision Pro y la Inteligencia Apple como los dos grandes productos de Apple de 2024, entonces es fácil entender por qué el Macalope podría no sentirse conmovido por las nuevas ofertas de la empresa. Ninguno de ellos realmente es para él. Y tampoco un robot de mesa.

Esta melancolía actual casi seguramente pasará. No es como si Apple no hubiera sido capaz de producir productos increíbles que el Macalope haya amado bajo Tim Cook. Tanto el Apple Watch como los Airpods han sido grandes éxitos que pasaron de ser un fracaso a estar en todas partes en solo unos pocos años. Estos son dispositivos tangibles que llenan vacíos en nuestras vidas que ni siquiera sabíamos que existían. El objetivo a largo plazo de Apple para el Vision Pro seguramente será hacer lo mismo, simplemente aún no ha llegado allí.

Pero, hey, si Apple quiere hacer feliz al Macalope mientras tanto, siempre puede lanzar un nuevo iPhone mini.