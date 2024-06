Qué beber este verano: vino rosado y vino tinto

“

Para llegar a estas 35 recomendaciones de vinos, así como a los 37 vinos blancos recomendados la semana pasada, seleccioné y probé lo que consideré como las 214 recomendaciones más probables de los 482 vinos presentados a los críticos de vinos esta primavera por los minoristas del Reino Unido mencionados.

Se reconoce ampliamente en la actualidad que la producción y el transporte de botellas de vidrio contribuyen en mayor medida a las emisiones de carbono del vino, y los fabricantes han respondido produciendo botellas mucho más atractivas y livianas.

Tesco, el supermercado más grande de Gran Bretaña, responsable de al menos una cuarta parte de todo el vino vendido en el Reino Unido, recientemente acordó unirse al Pacto de la Mesa Redonda del Vino Sostenible, siguiendo los pasos de Waitrose y The Wine Society, comprometiéndose a reducir el peso de las botellas a un promedio de 420 gramos en lugar de 550 gramos para fines de 2026. Al igual que Waitrose, Tesco publicó útilmente los pesos de las botellas para cada vino en sus folletos de cata.

El vino rosado está ganando cada vez más terreno, incluso en Francia, a expensas del vino tinto. Parece extraordinario que Tesco venda un clarete perfectamente respetable por solo £5.49. Hay un mar de rosados provenzales muy pálidos en botellas transparentes no recicladas en este momento, algunos a precios sorprendentes. Pero en esta lista me centro en vinos rosados con carácter, de los cuales The Wine Society tiene una gama particularmente buena.

Los tintos que recomiendo proceden de 13 países, ilustrando la abundancia de opciones disponibles.

Vinos rosados

Señorío de Sarría, Rosado Garnacha 2023 Navarra (14%)

Rosado de Garnacha bastante profundo que era la especialidad tradicional de esta región del norte de España. Este interesante vino seco tiene mucho carácter a fresa.

£7.95 The Wine Society

Bougrier 2023 Rosé d’Anjou (11%)

Perfumado con excelente fruta viva y un alcohol útilmente bajo. Aperitivo muy limpio. La acidez disimula adecuadamente el azúcar residual.

£8.25 The Wine Society

Kintonis, G & L Rosé 2023 PGI Peloponeso (12.5%)

Mezcla de Moschofilero afrutado con Roditis y Agiorgitiko. La fruta salta del vaso y luego el vino tiene un final seco y refrescante.

£8.95 The Wine Society

Kintonis, Agapi Greek Rosé 2023 PGI Peloponeso (12.5%)

Repleto de fruta de fresa en nariz. Casi descarado. Mucha diversión. Una mezcla de Roditis con la hojosa Malagousia y Agiorgitiko con carácter. £12.99 Majestic

Bonny Doon, Le Cigare Orange 2023 Costa Central (11.5%)

Vino naranja gracias a dos semanas de contacto con la piel. Bastante masticsble pero también divertido de probar y mirar. Equilibrio bien juzgado entre la fruta y la astringencia. Buen precio para California.

£15 Tesco

Pur Azur 2022 Côtes de Provence (13%)

¡Naranja pálido! Con mucha fruta redonda e interés, ha envejecido bien.

£17.50 Amathus

Vinos tintos

Des Tourelles Claret 2022 Burdeos (13.5%)

Ridículamente económico. Impresionante rojo profundo. La ligera y afrutada nariz da paso a un final masticable, por lo que el carácter bordelés no se ha perdido, aunque no hubo roble involucrado. El color es probablemente su principal atributo, pero si sirviera esto en un decantador antiguo, casi podría convencer a su invitado de que era un grand cru, ciertamente un cru bourgeois. Solo una pequeña falta de fruta en el paladar medio.

£5.49 Tesco

Cabernet Sauvignon Shallow Bay Cabernet Sauvignon 2022 Cabo Occidental (14%)

Hecho por Boland. No mucho en nariz pero cierto carácter varietal en el paladar. Una compra bastante buena para aquellos con un presupuesto ajustado. Bonita etiqueta.

£6.75 Tesco

Casa Santos, LB7 Red 2021 Lisboa (13.5%)

Interesante, jugoso, frutal en nariz. Poco tanino, pero frescura y carácter suficientes. Mucha entrega por el dinero, como suele suceder con los vinos portugueses.

£8.99 Majestic

Kleine Zalze, Reserve Shiraz 2021 Stellenbosch (14.5%)

Gran valor para un vino dulce con sabor a mora que pasó 20 meses en barricas de roble francés (70 por ciento nuevas). ¿Cómo ganan dinero a este precio, pagando por barricas de roble nuevas?

£9.50 Tesco

Incanta Pinot Noir 2022 Rumanía (12.5%)

Nariz ligeramente sudorosa pero dulce de Pinot de Cramele Recas. Buena frescura al final con el más mínimo atisbo de roble. Una ganga para los amantes dedicados de Pinot (pero no de Borgoña).

£9.99 Majestic

Lentsch Zweigelt 2021 Burgenland (13%)

Vino maduro, perfumado y exuberante de la variedad de uva de piel oscura más plantada de Austria. Una buena compra.

£9.99 Waitrose

Pringle Bay Pinot Noir Sudáfrica 2022 Cabo Occidental (13.5%)

No apto para guarda pero un precioso Pinot ligero del célebre enólogo sudafricano Duncan Savage. Por cada botella vendida, se destinan 25 peniques al admirable Proyecto Pebbles para los niños de los trabajadores agrícolas.

£9.99 Majestic

Rémy Ferbras 2022 Ventoux (14.5%)

Superior y joven mezcla sin roble de las uvas estándar del sur del Ródano, 70 por ciento Grenache, 20 por ciento Syrah y 10 por ciento Mourvèdre, elaborada y envejecida en hormigón. Mucha energía y potencial de envejecimiento.

£9.99 Waitrose

De Martino, Cabernet Sauvignon Orgánico 2021 Maipo (14%)

Merlot chileno equilibrado, maduro pero no excesivamente, de De Martino. Sabores realmente puros. Más de fruta que de roble, como debería ser. Gran valor.

£10.99 Waitrose Cellar (solo en línea)

Tomàs Cusiné, Vilosell 2021 Costers del Segre (14.5%)

Sui generis. Sin variedad de uva obvia, solo una mezcla catalana bien ajustada y brillante de un gran enólogo a un gran precio. Necesita comida. ¿Carne a la parrilla?

£11.95 The Wine Society

Domaine de Vallière, La Combe de Vallière 2022 Minervois (13.5%)

Es bueno ver que se reconoce el valor del Languedoc. Cálida y apetitosa nariz con dulce de Grenache enfático debajo y aún un poco de tanino para un desarrollo futuro. Mucha diversión en el campo.

£11.99 Majestic

D’Arenberg, The Innocent Weed Orgánico Grenache/Shiraz/Mourvèdre 2021 McLaren Vale (14.5%)

Esta familia del sur de Australia ha producido durante años algunas de las ofertas más confiables del país. Vino seco hecho a mano, envejecido en barricas francesas con frescura y potencial.

£12.50 Tesco

Domaine des Coteaux de Font Curé 2022 Brouilly (13%)

Un buen Beaujolais es el tinto perfecto para el verano que se puede disfrutar con o sin comida y a casi cualquier temperatura. Este es ese vino. Y aún debería ser delicioso durante algunos años más.

£12.95 The Wine Society

Peter Lehmann, Portrait Cabernet Sauvignon 2021 Barossa (14%)

Tinto suave de Australia del Sur envejecido en roble americano, ligeramente mentolado con fruta de grosella negra y un final admirablemente largo.

£14 Tesco

Zuccardi, Serie A Malbec 2023 Valle de Uco (14.5%)

Cultivado a 900-1,100m y elaborado en la nueva bodega de Sebastián Zuccardi en lo alto de los Andes. Muy seco y tensión juvenil. El final mineral se debe presumiblemente a su amado hormigón y no es nada malo.

£14 Tesco

Domaine Pardon, Cuvée Tim 2023 Régnié (13.5%)

Repleto de fruta y muy vibrante. ¡Puro Gamay! Este superior Beaujolais realmente canta.

£14.99 Waitrose

Mayu, Viñedo Titon Syrah Gran Reserva 2018 Valle de Elqui (14.5%)

Un sólido y completamente maduro ejemplo pieléreo de una uva que Chile hace bastante bien, de una región vinícola del norte desértica.

£14.99 Majestic

Marqués de Riscal, Reserva 2019 Rioja (14.5%)

Aún muy rojo carmesí considerando sus 21 meses en roble americano. Nariz pura, elevada, a vainilla y ya accesible, pero con mucho potencial para mayor complejidad. Ojalá hubiera probado esto antes de escribir mi artículo sobre la bodega ibérica.

£15 Tesco

Castello Colle Massari, Reserva 2019 Montecucco (14.5%)

Propiedad hermana de la famosa Grattamacco de Bolgheri. Satisfactoria mezcla orgánica certificada de Sangiovese de la Toscana con un poco de Cabernet Sauvignon y Ciliegiolo. Idealmente debería tomarse con comida pero podrías, con esfuerzo, sorberlo sin. También tiene futuro.

£9.99 Waitrose

The Smuggler’s Boot Pinot Noir 2022 Elgin (13%)

El Maestro de Vinos Richard Kershaw ha forjado una gran reputación por su Pinot de clima fresco en la costa sur de Sudáfrica. Mucha frescura del Atlántico sur en este vino, hecho especialmente para Majestic. A punto de ser esbelto pero con mucha fruta. Por cada botella vendida, 25 peniques van al Proyecto Pebbles.

£17.99 Majestic

Bonny Doon, Le Cigare Volant 2021 Costa Central (14.5%)

Famosa respuesta californiana al sur del Ródano, cosechada tan tarde como el 3 de noviembre, más de dos meses después que en Francia. Sin roble pero envejecimiento sobre lías durante 10 meses. Atractivo y suave, con notas herbales atractivas y un paladar bastante complejo.

£19 Tesco

La Magia 2021 Rosso di Montalcino (15%)

Un Brunello joven de las cepas más jóvenes de la finca. El vino pasó nueve meses en roble viejo y ánforas de terracota de moda (y locales). Un toscano agrio que es un poco más ligero de lo que sería un Brunello y no está nada mal por ello.

£19.95 Berry Bros & Rudd

Hans Rebholz, Spätburgunder Bodensee Bohlinger vom Vulkan 2020 Baden (13%)

Respuesta bien valiosa del sur de Alemania al Borgoña tinto. El roble es un poco demasiado prominente en la nariz para mi gusto, pero sin duda es una alternativa de buen valor con excelente fruta de Pinot.

£23 The Wine Society

Franz Künstler, Spätburgunder Assmannshäuser Rotschiefer 2020 Rheingau (13.5%)

Fruta más pura que el otro Pinot alemán de The Wine Society. Debería envejecer bien también.

£24 The Wine Society

Catena, Angelica Zapata Malbec 2018 Mendoza (13.5%)

De un destacado productor argentino. Sabores maduros de mora macerada. Impresionante persistencia.

£29 Tesco

Penfolds, Bin 28 Shiraz 2021 Australia del Sur (14.5%)

El vino más antiguo de la serie Bin de Penfolds con un toque medicinal del más famoso, Grange, pero sin necesidad de esperar a que madure. Aunque este continuará evolucionando durante muchos años más. Envejecido durante un año en roble americano.

£31 Tesco

Alma de Cattleya Pinot Noir 2021 Condado de Sonoma (14%)

Elaborado con mano delicada en el norte de California por la colombiana Bibiana González. Sin exceso de dulzura ni roble obvio y un poco de fino tanino también. Para California, tiene un precio brillante.

£32 The Wine Society

Kelly Washington Syrah 2022 Isla Waiheke (14%)

Excelente respuesta al Ródano norte desde la popular isla de vacaciones de Nueva Zelanda. Una vinificación realmente hermosa. Tan apetitoso, con un final seco. Tomar con una buena comida.

£35 The Wine Society

Joel Gott Cabernet Sauvignon 2017 Valle de Napa (14.5%)

¿Cómo es que el 2017 todavía está disponible? Porque Tesco lo ha listado durante dos años, pero al ser su vino más caro, no se vende rápido. Mientras que en el contexto de un Cabernet Sauvignon de Napa, y este realmente sabe tan glamoroso como un ejemplo maduro pero no excesivo, es un robo absoluto.

£37 Tesco

