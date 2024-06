¿Qué acción de semiconductores es la mejor compra?

En este artículo, evalué dos acciones de semiconductores, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) y Broadcom (NASDAQ:AVGO), utilizando la herramienta de comparación de TipRanks para ver cuál es la mejor compra. Un análisis detallado sugiere una visión alcista de TSM y una visión neutral de Broadcom.

Taiwan Semiconductor Manufacturing fabrica y vende semiconductores para varios mercados finales, incluyendo consolas de videojuegos, servidores, tabletas y computadoras, el mercado automotriz, Internet de las cosas y otros dispositivos electrónicos de consumo digital. Por otro lado, los chips de Broadcom están dirigidos a los mercados de energías renovables, automotriz, militar y aeroespacial, industrial y robótica.

Las acciones de TSM han subido un 71% en lo que va del año y un 76% en el último año. Mientras tanto, las acciones de Broadcom han aumentado un 49% en lo que va del año y más de un 100% en el último año.

Las diferentes rentabilidades de 12 meses de TSM y Broadcom sugieren las preocupaciones que algunos estadounidenses pueden tener al mantener acciones de Taiwán.

China ha considerado durante mucho tiempo a Taiwán como parte de su territorio, aunque Taiwán se rige por sí mismo. Como resultado, China ha intensificado sus amenazas y ejercicios militares alrededor de la pequeña isla. Por supuesto, esas incertidumbres son suficientes para hacer que muchos inversores se pongan nerviosos, pero hay más en la historia al comparar TSM y Broadcom.

Compararemos sus ratios precio-ganancias (P/E) para evaluar sus valoraciones mutuas y la de su industria. Para comparación, la industria de semiconductores está operando con un P/E de 68.8x frente a su promedio de tres años de 34.6x.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM)

Con un P/E de 34.4x, Taiwan Semiconductor Manufacturing cotiza con un fuerte descuento con respecto a Broadcom y muchas otras empresas de semiconductores de EE. UU. Además, sin TSM, algunas de las empresas de semiconductores más conocidas del mundo no tendrían productos. Por lo tanto, parece apropiada una visión alcista.

La mayor diferencia entre TSM y Broadcom es que TSM opera como una fundición, lo que significa que fabrica chips para otras empresas como Intel (NASDAQ:INTC). De hecho, TSM es la mayor fabricante de chips por contrato del mundo, y es la que fabrica realmente esos chips de inteligencia artificial que han impulsado el precio de las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) cada vez más en los últimos años.

El martes, las acciones de TSM subieron después de que DigiTimes informara que Intel había elegido a la empresa para fabricar sus nuevos chips de 3 nanómetros para sus nuevos ordenadores portátiles. DigiTimes informó en mayo que TSM ya tenía una tasa de utilización del 95% para su producción de 3 nanómetros, por lo que agregar los chips de Intel podría llevar a la empresa a una plena utilización o cerca de ella.

Dado lo altas que están corriendo las tasas de utilización de TSM y lo ricos en efectivo que son sus clientes, está claro que la empresa tiene el poder de fijar precios al alza, por lo que podemos esperar que el crecimiento de los ingresos siga siendo sólido. La empresa también está construyendo tres nuevas instalaciones de fabricación en Arizona para poder apoyar a aún más clientes mientras aprovecha los incentivos estadounidenses para la fabricación nacional de semiconductores.

Algunos inversores aún pueden estar preocupados por el hecho de que TSM es una empresa taiwanesa. Sin embargo, vale la pena señalar que las acciones en forma de depósito americanas (ADR) de TSM en la lista de EE. UU. se están negociando con un premium de más del 20% sobre las acciones de la empresa cotizadas en Taiwán, la brecha más amplia en más de 10 años.

A medida que esa brecha se amplía, sugiere que los inversores pueden estar preocupándose menos por esas preocupaciones geopolíticas de larga data. Además, a medida que TSM traslada parte de su fabricación fuera de Taiwán, los riesgos potenciales asociados con invertir en la empresa disminuyen.

Por lo tanto, este podría ser un buen momento para comprar esta acción profundamente descontada antes de que comience a acercarse a valoraciones en línea de los principales fabricantes de chips de EE. UU. como Broadcom y Nvidia.

¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de TSM?

Taiwan Semiconductor Manufacturing tiene una calificación de consenso de Compra Fuerte basada en 11 Compras, cero Retenciones y cero Ventas asignadas en los últimos tres meses. A $170.33, el precio promedio de las acciones de TSM implica un potencial de baja del 2.1%.

Broadcom (NASDAQ:AVGO)

Con un P/E de 74.6x, Broadcom cotiza a prima con su industria pero en línea con los principales fabricantes de chips de IA como Nvidia, que está a un P/E de 76.5x. Con la valoración actual, Broadcom está cotizando aproximadamente en línea con sus dos últimos picos en diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando estaba operando con un P/E justo por debajo de 80x. Por lo tanto, parece apropiada una visión neutral – a la espera de un precio de entrada más atractivo.

Broadcom es en gran medida una empresa fabless de semiconductores, lo que significa que externaliza la fabricación de sus chips a operadores de fundición como TSM. De hecho, TSM fabricó el 90% de los semiconductores de Broadcom hasta 2022, aunque Broadcom opera tres pequeñas fábricas que representan una parte minúscula de su negocio, según su informe anual de 2022.

Las acciones de Broadcom recibieron un impulso significativo tras el último informe de ganancias el 12 de junio, que fue acompañado por un anuncio sobre un split de acciones de 10 a 1. Las acciones de AVGO han retrocedido desde entonces, cayendo aproximadamente $100. Sin embargo, eventualmente es probable que ocurra una caída más pronunciada, especialmente considerando que su Índice de Fuerza Relativa estaba por encima de 70 esta semana (aunque finalmente bajó hoy), lo que sugiere territorio de sobrecompra. La desventaja es que puede que tengamos que esperar un tiempo para ver un mejor precio.

Broadcom llevará a cabo su split de acciones de 10 a 1 el 12 de julio, y las acciones comenzarán a negociarse a su precio ajustado por el split el 15 de julio. Para los inversores que buscan gangas, el problema con los splits de acciones como este es que tienden a inflar temporalmente el precio de las acciones de una empresa a medida que más inversores se unen al stock.

Un split de acciones en realidad no cambia el valor de la empresa. Simplemente hace que las acciones sean más accesibles para los inversores minoristas que no tienen una gran cartera y no pueden realmente pagar $1,660 por una sola acción. A $166 por acción, las acciones de Broadcom parecen mucho más razonables, pero la valoración general es la misma porque hay diez veces más acciones cuando el precio se reduce a una décima parte del precio actual.

Una vez que superemos el split de acciones y su ruido asociado, es probable que aparezca un precio de entrada más atractivo.

¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de AVGO?

Broadcom tiene una calificación de consenso de Compra Fuerte basada en 21 Compras, dos Retenciones y cero Ventas asignadas en los últimos tres meses. A $1,886.43, el precio promedio de las acciones de Broadcom implica un potencial al alza del 13.7%.

Conclusión: Alcista en TSM, Neutral en AVGO

Taiwan Semiconductor Manufacturing y Broadcom son ambas excelentes empresas de semiconductores con un largo historial de éxito y un futuro prometedor. Sin embargo, TSM no está recibiendo su parte de la gloria por ser la empresa que fabrica tantos de los chips que han convertido a Broadcom y a muchos otros en favoritos de la IA.

En algún momento, TSM podría obtener un múltiplo P/E en línea con Broadcom, Nvidia y otros, por lo que este parece ser un buen momento para comprar. Por otro lado, la valoración de Broadcom ya parece completa, por lo que se necesita paciencia para obtener un mejor precio de entrada.

Divulgación