PwC despide a 66 socios tras la prohibición de auditorías en China.

Decenas de socios de PwC China han dejado sus cargos en los últimos meses a raíz de una prohibición relacionada con su auditoría del desarrollador de propiedades fallido Evergrande.

La entidad en la China continental reveló en una base de datos del ministerio de finanzas en diciembre y enero que 66 personas ya no eran socios, aunque no está claro si han dejado la firma.

Las revelaciones se hacen cada vez que los socios se unen o se retiran de la asociación.

Un registro separado muestra que la firma en la China continental tenía 277 socios con participación de capital registrado hasta el martes, incluidos 65 de los socios que se van, lo que indica una reducción de más del 20 por ciento.

La reducción en las filas de socios de PwC China es la más grande en cinco años y llega después de que las autoridades impusieran una prohibición de seis meses en septiembre y multaran a la firma con más de $60 millones por “ocultar o incluso tolerar” el fraude durante su auditoría de Evergrande.

La revelación destaca el costo para PwC mientras navega por las secuelas de la escrutinio regulatorio. La reducción es mucho mayor que la de sus competidores de los Cuatro Grandes (Big Four) Deloitte, EY y KPMG, que reportaron salidas de socios de un solo dígito el año pasado.

En septiembre de 2023, un año antes de la prohibición, PwC China tenía 1,048 socios, tanto con participación de capital como sin ella, en la China continental y en Hong Kong, según las revelaciones.

“Durante los últimos meses, PwC China ha estado remodelando su negocio”, dijo un portavoz de la firma. “A medida que hemos pasado por este proceso, algunos socios se han jubilado de la firma”.

Entre aquellos que ya no son socios se encuentran Raymund Chao, ex presidente de PwC Asia-Pacífico y China; Gavin Chui, ex jefe de finanzas de PwC China; Jim Chen, un socio con sede en Beijing que supervisa clientes de empresas estatales; y Bur Chan, que anteriormente dirigió la división de auditoría de la firma en el norte de China.

Varios socios de la sucursal de PwC China en Guangzhou, que fue obligada a disolverse tras la multa a Evergrande, tampoco están en sus cargos.

Las regulaciones chinas prohíben efectivamente a las empresas estatales y a las empresas listadas en la China continental contratar auditores que hayan sido multados en los últimos tres años contables.

Un análisis de la base de clientes de los socios afectados sugiere que PwC ha perdido clientes del sector estatal y financiero, dijo Fan Zhongwen, profesor de contabilidad en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. “Sin clientes, muchos simplemente no pueden mantener sus puestos como socios”.

Varios ex socios de PwC se han unido a competidores, incluidos EY y RSM, después de que sus clientes cambiaran de auditores, según información pública de firmas rivales.

PwC China perdió aproximadamente dos tercios de sus ingresos de contabilidad de clientes listados en la China continental en la primera mitad de 2024, informó el Financial Times en julio. Ha estado luchando para retener su base de clientes restante, que incluye empresas de capital privado y grupos listados en Hong Kong como Alibaba y Tencent.

La multa y las demandas contra PwC, incluida una de los liquidadores de Evergrande, han incrementado los costos para la firma.

El año pasado, PwC asignó a Hemione Hudson, una socia senior del Reino Unido, para supervisar su negocio en China.

Reportaje adicional de Stephen Foley en Nueva York

