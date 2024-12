Putin se disculpa por el accidente de avión, sin mencionar que Rusia tiene la culpa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se disculpó con el presidente de Azerbaiyán por el derribo de un avión comercial en el espacio aéreo ruso, en el que murieron 38 personas, pero no llegó a decir que Rusia era responsable. En sus primeros comentarios sobre el accidente del día de Navidad, Putin dijo que el “trágico incidente” ocurrió cuando los sistemas de defensa aérea rusos estaban repeliendo activamente drones ucranianos. Se había informado que el avión fue atacado por los sistemas de defensa aérea rusos cuando intentaba aterrizar en Chechenia, lo que lo obligó a desviarse a través del mar Caspio. Se estrelló en Kazajstán, matando a 38 de los 67 a bordo. El Kremlin emitió un comunicado el sábado señalando que Putin había hablado con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, por teléfono. “(Presidente) Vladimir Putin se disculpó por el trágico incidente que ocurrió en el espacio aéreo ruso y una vez más expresó sus profundas y sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos,” dijo el comunicado. Antes del sábado, el Kremlin aún no había comentado sobre el accidente. Pero las autoridades de aviación rusas habían dicho que la situación en la región era “muy complicada” debido a los ataques de drones ucranianos en Chechenia. Expertos en aviación y otros en Azerbaiyán creen que los sistemas de GPS del avión fueron afectados por interferencias electrónicas y luego fue dañado por metralla de explosiones de misiles de defensa aérea rusos. Los sobrevivientes habían informado anteriormente que escucharon fuertes explosiones antes de que el avión se estrellara, lo que sugiere que había sido objetivo. Azerbaiyán no acusó oficialmente a Rusia esta semana, pero el ministro de transporte del país dijo que el avión fue objeto de “interferencia externa” y fue dañado por dentro y por fuera al intentar aterrizar. Esta noticia de última hora se está actualizando y se publicarán más detalles en breve. Por favor, actualice la página para obtener la versión más completa. Puede recibir Noticias de Última Hora en un teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación de Noticias de la BBC. También puede seguir @BBCBreaking en X para recibir las últimas alertas.