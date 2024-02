Putin quiere crear histeria en Occidente y no renunciará a sus objetivos: Análisis de entrevista por ISWPutin quiere crear histeria en Occidente y no renunciará a sus objetivos: Análisis de entrevista por ISW

Fuentes cercanas a la administración del presidente ruso informaron al medio de oposición ruso Meduza que la entrevista del presidente ruso, Vladimir Putin, con el periodista estadounidense Tucker Carlson, no estaba destinada a la audiencia rusa, sino que el Kremlin ha querido crear efectos informativos e histeria en Occidente.

Fuente: Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW); Meduza

Detalles: Una de las fuentes de Meduza agregó que el objetivo secundario de la entrevista era mostrar a la audiencia nacional rusa que Putin aún puede influir en el discurso global basado en la popularidad de la entrevista. Sin embargo, no evaluaron el éxito de Putin en este sentido.

Las fuentes en el Kremlin se centraron en presentar la entrevista como un intento ruso extremadamente exitoso y popular para dar forma al entorno informativo en Occidente, afirmando que la entrevista demostró a Putin como un influyente líder mundial. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el interés estadounidense en la entrevista de Putin es “innegable” y que el Kremlin está interesado en la reacción internacional a la entrevista porque continúa monitoreando la respuesta nacional a la misma.

Los funcionarios de ocupación rusos señalaron que la entrevista alcanzó más de 60 millones de vistas y afirmaron que el mundo está cada vez más interesado en las opiniones y “verdades” de Putin.

Mientras tanto, la comunidad en línea rusa señaló que Putin no proporcionó nueva información en su entrevista con Carlson y simplemente repitió las conversaciones anteriores del Kremlin sobre la invasión a gran escala de Ucrania para la audiencia estadounidense.

Además, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, enfatizó que “Putin le dijo al mundo occidental de la manera más minuciosa y detallada por qué Ucrania no existía, no existe y no existirá”.

La descripción de Medvedev sobre la entrevista de Putin demostró que Rusia no ha abandonado sus objetivos maximalistas de erradicar la existencia del estado ucraniano y que Putin no tiene la intención de negociar con Ucrania en términos distintos a los alineados con sus objetivos.

Para citar las Conclusiones clave del ISW del 9 de febrero:

La comunidad en línea rusa señaló que el presidente ruso Vladimir Putin no ofreció nueva información en su entrevista con la personalidad de medios estadounidenses Tucker Carlson y simplemente repitió los puntos de vista del Kremlin sobre la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania para la audiencia estadounidense.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, señaló que Putin le dijo al mundo occidental de la manera más minuciosa y detallada por qué Ucrania no existía, no existe y no existirá.

Los retrasos en la ayuda occidental parecen estar exacerbando la escasez actual de artillería en Ucrania y podrían afectar el esfuerzo bélico a largo plazo de Ucrania.

El recién nombrado Comandante en Jefe ucraniano, General de Ejército Oleksandr Syrskyi, identificó varios de sus objetivos como comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Según informes, actores ucranianos llevaron a cabo un exitoso ataque con drones contra dos refinerías de petróleo en Krai de Krasnodar el 9 de febrero.

Los funcionarios militares ucranianos informaron que las fuerzas rusas están aumentando su uso de armas químicas ilegales en Ucrania, en una aparente violación del Convenio sobre Armas Químicas (CWC), del cual Rusia es signataria.

Bloomberg informó el 9 de febrero que Ucrania está considerando reformas económicas para asegurar financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en caso de que el Congreso de los Estados Unidos continúe bloqueando la ayuda crucial.

Las fuerzas rusas avanzaron cerca de Kreminna, Bakhmut y Avdiivka en medio de combates posicionales continuos en el frente.

El Centro de Coordinación de Ayuda de Novorossiya (KCPN), una organización paramilitar rusa, está entrenando operadores de drones en la orilla oriental del óblast de Kherson cerca de Krynky.

Las autoridades de ocupación rusas continúan preparándose para las próximas elecciones presidenciales rusas al crear la apariencia de apoyo popular para Vladimir Putin en áreas ocupadas de Ucrania.

