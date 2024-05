Putin llega a la vecina Bielorrusia para una visita de dos días con un aliado clave.

El presidente ruso Vladimir Putin llegó el jueves a Bielorrusia para una visita de dos días como parte de varias giras internacionales para iniciar su quinto mandato, subrayando los estrechos vínculos con un aliado vecino que ha sido fundamental en el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania. Putin viajó a China a principios de este mes, y se espera que llegue a Uzbekistán el domingo. Temprano el jueves, el presidente ruso recibió en el Kremlin al rey Hamad bin Isa Al Khalifa de Bahréin. En Bielorrusia, Putin mantendrá conversaciones con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Lukashenko lo recibió en la pista, y luego los dos se sentaron para una “breve conversación” en el aeropuerto, informó el Kremlin. Lukashenko prometió discutir “cuestiones de seguridad en primer plano, y mañana discutiremos cuestiones económicas junto con nuestros colegas de los gobiernos”. El líder bielorruso nombró el jueves un nuevo jefe del Estado Mayor General del país en un movimiento que, según analistas, tiene como objetivo mostrar la máxima lealtad del vecino aliado al Kremlin. Rusia utilizó Bielorrusia, que depende de préstamos rusos y de energía barata, como base en la guerra en Ucrania, desplegando algunas de sus tropas allí desde territorio bielorruso. En 2023, Rusia también trasladó algunas de sus armas nucleares tácticas a Bielorrusia. El general mayor Pavel Muraveyka, quien fue nombrado jefe del Estado Mayor General de Bielorrusia y como primer viceministro de defensa, es conocido por amenazar públicamente a los miembros de la OTAN vecinos Polonia y Lituania. En octubre de 2023, dijo que Bielorrusia podría apoderarse del llamado Corredor de Suwałki, un tramo escasamente poblado de tierra que recorre unos 100 kilómetros a lo largo de la frontera polaco-lituana. Conecta Lituania, Letonia y Estonia con el resto de la alianza de la OTAN y separa Bielorrusia de Kaliningrado, un enclave ruso altamente militarizado en el Mar Báltico que no tiene conexión terrestre con Rusia. Los analistas militares en Occidente han considerado durante mucho tiempo el Corredor de Suwałki como un punto conflictivo potencial en cualquier enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Temen que Rusia pueda intentar apoderarse del corredor y aislar a los tres estados bálticos de Polonia y otras naciones de la OTAN. “El nombramiento de Muraveiko es un desafío abierto al Occidente y un deseo de mostrar a Putin la completa lealtad de Minsk y la disposición de mantener una asociación estratégica con Rusia”, dijo a The Associated Press el analista bielorruso independiente Valery Karbalevich. “El despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia no deja a Lukashenko una opción estratégica, lo convierte en un rehén del Kremlin y ata firmemente a Minsk a las políticas de Moscú”, dijo Karbalevich. Tanto Rusia como Bielorrusia comenzaron maniobras militares con armas nucleares tácticas a principios de este mes. Moscú dijo que sus ejercicios, anunciados públicamente por primera vez el 6 de mayo, eran una respuesta a declaraciones de funcionarios occidentales que indicaban una participación posiblemente más profunda en la guerra en Ucrania. Bielorrusia lanzó sus maniobras con misiles y aviones de combate capaces de llevar armas nucleares tácticas el 7 de mayo; los ejercicios de Rusia comenzaron esta semana. Moscú ha enfatizado que las armas nucleares tácticas desplegadas en Bielorrusia siguen bajo control militar ruso. A diferencia de los misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares que pueden destruir ciudades enteras, las armas nucleares tácticas destinadas a ser utilizadas contra tropas en el campo de batalla son menos potentes. Estas armas incluyen bombas aéreas, cabezas de guerra para misiles de corto alcance y municiones de artillería. El despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, que tiene una frontera de 1.084 kilómetros (673 millas) con Ucrania, permitiría a las aeronaves y misiles rusos alcanzar objetivos potenciales allí más fácil y rápidamente si Moscú decide utilizarlos. También amplía la capacidad de Rusia para atacar a varios aliados de la OTAN en Europa Oriental y Central.