Putin Gana Elecciones Presidenciales de Rusia

El presidente Vladimir V. Putin extendió el dominio sobre Rusia hasta 2030 el domingo, utilizando una elección presidencial muy controlada sin competencia real para retratar un apoyo abrumador del público a su dominio nacional y su invasión de Ucrania.

Algunos rusos intentaron convertir la votación antidemocrática en una protesta, formando largas filas en los colegios electorales a una hora predeterminada – al mediodía – para expresar su descontento. Al mismo tiempo, Ucrania intentó emitir su propio voto lanzando una serie de drones explosivos hacia Moscú y otros objetivos.

Pero el Kremlin desestimó esos desafíos y publicó resultados después de que cerraran las urnas, afirmando que el Sr. Putin había ganado el 87 por ciento de los votos – un número aún mayor que en las cuatro elecciones anteriores en las que participó.

Después, el Sr. Putin hizo una larga vuelta de la victoria televisada, incluida una conferencia de prensa jactanciosa después de medianoche en la que comentó sobre la muerte del líder opositor encarcelado Alexei A. Navalny por primera vez, refiriéndose a ella como un “incidente desafortunado”.

Ahora, el Sr. Putin utilizará su nuevo mandato de seis años para consolidar aún más su control sobre la política rusa y continuar con la guerra en Ucrania. Si cumple el mandato hasta el final, se convertirá en el líder ruso más antiguo desde Catalina la Grande en el siglo XVIII.

Los gobiernos occidentales condenaron rápidamente la elección como antidemocrática. Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Biden, dijo que “las elecciones obviamente no fueron libres ni justas”.

Pero a medida que el Sr. Putin se prepara para asumir su quinto mandato como presidente, parece más audaz que nunca, profundizando su confrontación con Occidente y mostrando disposición para seguir escalando las tensiones. Preguntado en la conferencia de prensa si creía que era posible un conflicto a gran escala entre Rusia y la OTAN, el Sr. Putin respondió: “Creo que anything is possible in today’s world”.

A pesar de la condena de Occidente, el Kremlin considera estas elecciones como un ritual crucial para la representación del Sr. Putin como un líder verdaderamente popular. Los analistas ahora esperan que él eleve a partidarios radicales de la guerra dentro del gobierno ruso, apostando a que el apoyo occidental a Ucrania eventualmente colapsará y que el gobierno de Ucrania se verá obligado a negociar un acuerdo de paz en los términos de Rusia.

Cuando se le preguntó sobre sus prioridades para su próximo mandato, el Sr. Putin comenzó refiriéndose a su invasión de Ucrania. “Necesitamos llevar a cabo las tareas en el contexto de la operación militar especial”, dijo. Los resultados, dijo, han ayudado a “consolidar a la sociedad” en torno a su liderazgo, un tema que también se repitió en la televisión estatal.

No se pudo juzgar la verdadera apoyo del público ruso al Sr. Putin en las elecciones, dado que se prohibió la participación de candidatos opositores y que el fraude y el relleno de urnas eran ocurrencias comunes en elecciones pasadas en Rusia. Esta también fue la elección menos transparente en la historia reciente de Rusia, con el trabajo de observadores de encuestas independientes reducido a niveles no vistos desde la caída de la Unión Soviética.

Se reportó que más de cinco millones de votos provenían de regiones de Ucrania ocupadas por Rusia, donde en ocasiones se dirigía a las personas a emitir sus votos bajo la supervisión de soldados rusos armados; en la región ocupada de Donetsk de Ucrania, se informó que el Sr. Putin recibió el 95 por ciento de los votos.

En la última elección presidencial, en 2018, el resultado oficial del Sr. Putin fue del 78 por ciento de los votos, unos 10 puntos más bajo que este fin de semana.

Grigorii Golosov, un científico político en San Petersburgo, dijo en una entrevista telefónica que estaba sorprendido por la alta participación de votos que afirmaba el Kremlin, describiéndola como “característica de autocracias extremadamente cerradas”.

“Pueden declarar cualquier resultado que deseen, dado que el proceso no es transparente”, dijo el Sr. Golosov. “Todo lo que estos resultados revelan es el grado de control sobre el sistema electoral, el proceso electoral, que han alcanzado las autoridades rusas”.

Por primera vez en una elección presidencial rusa, la votación duró tres días, desde el viernes hasta el domingo – un período prolongado que hizo más fácil para el Kremlin aumentar la participación y más difícil para que alguien detectara el fraude.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia a gran escala en febrero de 2022, las autoridades rusas han llevado a cabo una campaña de represión no vista desde la época soviética, efectivamente criminalizando cualquier forma de discurso anti-guerra.

Algunos votantes entrevistados en Moscú dijeron que estaban orgullosos de haber votado por el Sr. Putin, repitiendo una narrativa que es un pilar de la televisión estatal rusa. El presidente, según ellos, había convertido a Rusia en una potencia mundial próspera y respetada que se había visto obligada a entrar en conflicto militar con una Ucrania armada por Occidente.

“Estoy orgullosa de mi país y mi presidente”, dijo Irina, de 59 años, cerca de un colegio electoral en la avenida Kutuzovsky en el centro de Moscú, declinando dar su apellido al hablar con un reportero occidental. “Él nos ha elevado a nivel mundial al punto que no permitirá que nadie nos ofenda.”

Ucrania intentó repetidamente socavar la imagen de líder protector de Rusia de Mr. Putin lanzando ataques durante todo el período de votación.

El domingo, funcionarios rusos dijeron que Ucrania había apuntado a siete regiones del país con drones explosivos, y el ejército ruso dijo que había derribado 35 de ellos. Una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, al sur de Rusia, fue incendiada y las fuerzas de defensa aérea derribaron dos drones que volaban hacia Moscú, según funcionarios rusos.

Pero había poca evidencia de que los ataques – que en su mayoría fueron ignorados por los medios estatales – hubieran tenido éxito en socavar la aureola de Mr. Putin entre sus seguidores.

Pyotr, de 41 años, especialista en marketing en Moscú, expresó orgullo de que Mr. Putin pudiera burlar y sobrevivir a los adversarios occidentales. “Contra el fondo de estos presidentes menores, los Macron y demás”, dijo, refiriéndose al presidente Emmanuel Macron de Francia, Mr. Putin “parece un ser celestial.”

Los otros tres candidatos en la boleta presidencial eran todos miembros de la Duma Estatal, el Parlamento títere de Rusia, y habían votado a favor de la guerra en Ucrania, de un aumento en la censura y de leyes que restringen los derechos de los homosexuales.

Con los críticos más conocidos de Mr. Putin en prisión o en el exilio, un oponente poco conocido de la guerra, Boris B. Nadezhdin, logró reunir decenas de miles de firmas en un intento de figurar en la boleta. Pero el gobierno invalidó suficientes firmas el mes pasado para prohibirlo, citando lo que llamó “irregularidades”.

Aun así, la oposición rusa, asediada y en gran parte exiliada, logró utilizar las elecciones para llevar a cabo una protesta inusual: se alentó a los opositores de Putin a hacer fila en su colegio electoral al mediodía hora local del domingo. Aunque era difícil juzgar cuántos votantes eligieron esa hora para expresar su descontento, un colegio electoral cerca de la famosa Galería Tretyakov de Moscú estaba relativamente tranquilo antes de que una larga fila se formara repentinamente al mediodía.

“Esta es nuestra protesta – no tenemos otra opción”, dijo Lena, de 61 años, que llegó a un colegio electoral en el centro de Moscú antes del mediodía con la intención, dijo, de anular su voto. “Todos nosotros, buenas personas, somos rehenes aquí.”

Al igual que otros votantes entrevistados, se negó a dar su apellido, por temor a represalias.

Las filas al mediodía eran aún más largas en ciudades con grandes diásporas rusas – como Belgrado, Serbia, y Ereván, Armenia – donde la Embajada de Rusia servía como colegio electoral. Para la 1 de la tarde en Berlín, la fila para votar serpenteaba aproximadamente por una milla por las calles de la ciudad, terminando justo después del lugar donde una señal marcaba la ubicación del búnker de la Segunda Guerra Mundial de Hitler.

Yulia Navalnaya, viuda de Navalny, esperó en la fila durante aproximadamente seis horas, haciendo una de sus primeras apariciones públicas desde que declaró que continuaría el trabajo político de su esposo después de su muerte el mes pasado. Dijo después de salir de la embajada rusa que había escrito “Navalny” en su boleta.

La Sra. Navalnaya abrazó y se tomó fotografías con partidarios que se acercaron a ella, algunos de ellos llorando.

Yulia Lozovskaya, de 29 años, que se mudó de San Petersburgo a Alemania después de la invasión de Ucrania por parte de Putin, dijo que buscó a la Sra. Navalnaya después de enterarse en las redes sociales de que estaba esperando en la fila.

“Sientes que no estás solo”, dijo la Sra. Lozovskaya, refiriéndose al tamaño de la multitud. “Y eso te da una fuerza enorme.”

Contribuyeron a este reportaje Alina Lobzina, Valerie Hopkins, Anatoly Kurmanaev y Milana Mazaeva.