Putin, en el Foro Económico, Vuelve a Hablar Sobre la Guerra Nuclear

El Presidente Vladimir V. Putin de Rusia dijo el viernes que ni siquiera los arsenales combinados de Europa y Estados Unidos serían rival para el de Rusia en un confrontación nuclear, pero que “Espero que esto nunca vaya a suceder”. Razonó que la supremacía de Moscú en la guerra de Ucrania ha hecho ese sombrío escenario poco probable. “El uso es posible en un caso excepcional, en el evento de una amenaza a la soberanía y la integridad territorial del país”, dijo el Sr. Putin a una gran audiencia de la elite rusa y dignatarios extranjeros reunidos para la sesión principal del Foro Económico Internacional de San Petersburgo de cuatro días. “No creo que tal caso se haya presentado.” Mientras que el Sr. Putin hablaba, el Presidente Biden estaba en Europa para conmemorar el 80º aniversario del Día D, cuando las fuerzas aliadas tomaron las playas de Normandía, que eventualmente llevaron a la derrota de la Alemania nazi. El asalto ruso a Ucrania significaba que las apuestas eran igualmente altas hoy, dijo el Sr. Biden, sugiriendo que las voces de los caídos “nos están convocando” a defender los valores occidentales. En la reunión anual en San Petersburgo, el Sr. Putin presenta invariablemente una larga y brillante evaluación de los asuntos domésticos y extranjeros de Rusia, y este año no fue la excepción. La economía del país estaba creciendo a pesar de una batería de sanciones occidentales, dijo, y Rusia estaba fomentando una alternativa al orden financiero global dominado por Estados Unidos, ya que las fuerzas armadas de Moscú estaban prevaleciendo en el campo de batalla. “El Sr. Putin es un gran maestro en vender optimismo, y esta es toda una estrategia – en Rusia hoy, el optimismo es la religión oficial y la ideología estatal obligatoria”, dijo Kirill Rogov, ex asesor del gobierno ruso que ahora dirige Re: Rusia, una organización de investigación de políticas con sede en Viena. Muchos de los indicadores económicos positivos están impulsados por el gasto masivo del gobierno en las industrias de defensa, señaló. Dado el gran número de extranjeros presentes en el foro, el Sr. Putin a menudo utiliza un tono más medido que cuando se dirige a una audiencia estrictamente doméstica. El moderador belicista, Sergei Karaganov, un prominente científico político, presionó repetidamente al Sr. Putin para que estuviera de acuerdo en que la opción nuclear era la mejor manera de ganar la guerra, que Rusia debería mantener “una pistola nuclear en la sien” de Occidente. En 1993, Rusia abandonó la promesa soviética de no uso de armas nucleares en primer lugar, temiendo que sus fuerzas militares debilitadas no pudieran disuadir un ataque estadounidense, por improbable que sea. Aunque señaló que la doctrina nuclear de Rusia podría cambiar, el Sr. Putin desestimó los comentarios de Karaganov. “No tenemos esa necesidad”, dijo sobre el uso de armas nucleares como último recurso para preservar la soberanía nacional. “Porque nuestras fuerzas armadas no solo están adquiriendo experiencia, sino que están aumentando su efectividad.”