Putin dice que está ‘listo’ para una posible reunión con Trump.

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó la semana pasada que está “listo” para posibles conversaciones con el presidente electo Donald Trump sobre poner fin a la guerra de casi tres años en Ucrania.

Putin, durante una conferencia de prensa de fin de año en Moscú, afirmó que no ha hablado con Trump en años y que no hay planes actuales de reunirse, pero si hablan, está listo para hacer “compromisos” para poner fin a la guerra en el antiguo estado soviético.

“Yo no sé cuándo nos encontraremos porque él no ha dicho nada al respecto”, dijo el líder ruso de 72 años sobre su eventual contraparte estadounidense. “No he hablado con él en más de cuatro años”, continuó Putin. “Por supuesto, estoy listo para hablar en cualquier momento; estaré listo para encontrarme con él si así lo desea”.

Trump, de 78 años, declaró en la campaña electoral que lideraría conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y se jactó de que podría poner fin al brutal conflicto dentro de 24 horas de asumir la presidencia.

Durante el fin de semana, el presidente electo dijo que Putin estaba ansioso por comenzar a negociar el fin de la guerra.

“El presidente Putin dijo que quiere reunirse conmigo lo antes posible”, dijo Trump durante sus declaraciones en la convención AmericaFest de Turning Point el domingo. “Así que tenemos que esperar, pero tenemos que poner fin a esa guerra. Esa guerra es horrible, horrible”.

El Washington Post informó el mes pasado que Trump tuvo su primera llamada después de las elecciones con Putin días después de derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris.

Durante la llamada, Trump habría advertido a Putin sobre intensificar la situación en Ucrania. El presidente ruso y el Kremlin han negado que haya tenido lugar una llamada con Trump.

Putin insiste en que no será el líder más débil cuando él y Trump se encuentren, pero que sigue preparado para hacer un acuerdo.

“Creo que Rusia se ha vuelto significativamente más fuerte en los últimos dos o tres años”, argumentó. “¿Por qué? Porque estamos convirtiéndonos en un país verdaderamente soberano y apenas dependemos de nadie”.

“Estamos fortaleciendo nuestra capacidad de defensa. La disposición al combate de las Fuerzas Armadas rusas es la más alta del mundo hoy en día. Le aseguro que es la más alta”, afirmó Putin, señalando los avances rusos recientes en Ucrania.

“La política es el arte del compromiso. Siempre hemos dicho que estamos listos tanto para negociaciones como para compromisos”, dijo sobre posibles conversaciones de paz con Trump. “El problema es que el bando contrario, tanto literal como figurativamente, rechazó las negociaciones. Nosotros, por el contrario, siempre hemos estado dispuestos a hablar, y hablar siempre lleva a encontrar un compromiso”.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se reunió más recientemente con Trump el 7 de diciembre en París, ha expresado disposición a ceder territorio a Rusia desde la victoria electoral de Trump si eso resultara en el fin de la guerra.

Trump, durante una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, la semana pasada, señaló que ya ha hecho “un poco de progreso” hacia la mediación de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, pero señaló que el conflicto será “más difícil” de resolver que la actual agitación en Medio Oriente.

“Es un caso difícil. Es un caso desagradable”, dijo Trump sobre la guerra en Ucrania.