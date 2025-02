Putin destituye a Yuri Borisov, jefe de la agencia espacial de Rusia.

Cuando compras a través de enlaces en nuestros artículos, Future y sus socios de sindicación pueden ganar una comisión.

El ex Director General de la Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos) Yuri Borisov en septiembre de 2023. | Crédito: MAXIM SHIPENKOV/POOL/AFP via Getty Images

Rusia tiene un nuevo jefe espacial.

El presidente ruso, Vladimir Putin, destituyó a Yuri Borisov después de 2.5 años al mando de la agencia espacial nacional Roscosmos, informó The Moscow Times hoy (6 de febrero).

Su reemplazo es Dmitry Bakanov, de 39 años, quien recientemente se desempeñó como viceministro de transporte de Rusia y dirigió el sistema estatal de comunicaciones satelitales Gonets de 2011 a 2019.

El nuevo jefe de Roscosmos, Dmitry Bakanov, en ese momento viceministro de transporte de la Federación Rusa, asiste a una sesión sobre “LET’S GO: El transporte integrado de carga no tripulado llega a la autopista por primera vez” en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio de 2023. | Crédito: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Borisov, de 68 años, tomó las riendas de Roscosmos del efusivo Dmitry Rogozin en julio de 2022, cinco meses después de que Rusia invadiera Ucrania. Muchos de los antiguos socios espaciales de Rusia cortaron o redujeron sus lazos con la nación a raíz de esa invasión en curso, complicando el negocio de lanzamientos y los planes de exploración de Rusia.

El breve mandato de Borisov estuvo marcado por turbulencias y decepciones, incluido el fracaso de Luna 25 en agosto de 2023, la primera misión a la luna en la historia moderna de Rusia. (El esfuerzo lunar más reciente había sido Luna 24, lanzada por la Unión Soviética en 1976.)

Roscosmos “también enfrentó escándalos de corrupción, la pérdida de satélites y otras naves espaciales, así como la falta de innovación” bajo Borisov, según The Moscow Times, que es un periódico independiente con sede en Ámsterdam.

Aún así, los funcionarios rusos presentaron la destitución de Borisov como parte de una “rotación planificada”.

“La corporación necesita un desarrollo dinámico, por eso se están llevando a cabo estos cambios de personal”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas, según The Moscow Times, que también proporcionó la traducción al inglés.

Roscosmos no fue la primera posición gubernamental de Borisov. Estuvo en el ejército soviético-ruso durante 20 años, por ejemplo, y luego se desempeñó como Viceministro de Defensa y Viceprimer Ministro de Defensa e Industria Espacial.