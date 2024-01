Putin asegura que Ucrania derribó avión de prisioneros de guerra, Ucrania dice que Rusia no tiene pruebas.

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el viernes que un avión de transporte militar que llevaba prisioneros de guerra ucranianos fue derribado por Ucrania. Pero los funcionarios ucranianos dicen que no hay evidencia que respalde la historia de Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que un avión que transportaba a 65 prisioneros ucranianos se estrelló en la región de Belgorod cercana a Ucrania el miércoles. Según el ministerio, también iban a bordo seis miembros de la tripulación y tres militares rusos.

“Sabiendo (que los prisioneros de guerra estaban a bordo), atacaron este avión. No sé si lo hicieron a propósito o por error, por descuido”, dijo Putin sobre Ucrania en una reunión con estudiantes en San Petersburgo. No proporcionó más detalles para respaldar la acusación.

No fue hasta el viernes que Rusia proporcionó a la agencia ucraniana que se ocupa de los intercambios de prisioneros una lista de los prisioneros de guerra que Moscú dijo que murieron en el accidente.

El personal de coordinación de Ucrania para el tratamiento de prisioneros de guerra dijo que los familiares de los prisioneros nombrados no pudieron identificar a sus seres queridos en las fotos del lugar del accidente proporcionadas por las autoridades rusas. La actualización de la agencia citó al jefe de inteligencia militar de Ucrania, teniente coronel Kyrylo Budanov, diciendo que Kiev no tenía información verificable sobre quién había estado en el avión.

Rusia afirma que misiles disparados desde Ucrania derribaron el avión de transporte. Las autoridades locales de Belgorod dijeron que las 74 personas a bordo murieron en el accidente.

En la foto de un video publicado por el Comité de Investigación ruso el viernes 26 de enero de 2024, los autobuses con prisioneros de guerra ucranianos estacionados para embarcar a los militares ucranianos en un avión militar Il-76 ruso, que luego se estrelló cerca de Yablonovo, región de Belgorod de Rusia, el 25 de enero de 2024. La vulnerabilidad de Rusia a los ataques transfronterizos se destacó nuevamente el miércoles cuando el Ministerio de Defensa dijo que un avión de transporte militar había sido derribado en la región de Belgorod mientras transportaba prisioneros de guerra ucranianos. Ucrania no disputó que el avión se estrelló, pero argumentó que Moscú no había informado con antelación que transportaba prisioneros de guerra.

“Actualmente no tenemos evidencia de que hubiera tantas personas a bordo de la aeronave. La afirmación de la propaganda rusa de que el avión IL-76 transportaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos (rumbo) a un intercambio de prisioneros sigue planteando muchas preguntas”, dijo Budanov.

Se publicó un video del accidente en las redes sociales y fue verificado por Associated Press y otras agencias de noticias. Mostraba un avión cayendo del cielo en un área rural nevada y una explosión donde parecía haber golpeado el suelo.

En esta foto tomada de un video publicado por el Comité de Investigación ruso el jueves 25 de enero de 2024, se ve los restos del Il-76 cerca de Yablonovo, región de Belgorod de Rusia, el jueves 25 de enero de 2024.

Ucrania no ha confirmado ni negado que sus fuerzas derribaron un avión de transporte militar ruso ese día. La afirmación de Rusia de que el accidente mató a prisioneros de guerra ucranianos no pudo ser verificada, según AP.

Funcionarios ucranianos confirmaron a principios de esta semana que se había programado un intercambio de prisioneros para el miércoles, pero dijeron que se había cancelado. Los funcionarios agregaron que Moscú no había solicitado que se mantuviera un espacio aéreo seguro durante un cierto tiempo, como lo había hecho en intercambios de prisioneros anteriores.

Las autoridades rusas dijeron que están investigando el accidente.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha pedido una investigación internacional sobre el accidente, aunque Rusia sigue teniendo el control exclusivo del lugar del accidente.

