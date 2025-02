Putin alaba a Trump por trabajar para descongelar las tensiones entre EE.UU. y Rusia.

El presidente Vladimir V. Putin de Rusia alabó la administración Trump el jueves por sus esfuerzos para mejorar los lazos con el Kremlin. Hablando en Moscú en la reunión anual de la agencia de inteligencia de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad, el Sr. Putin elogió a la nueva administración estadounidense por su “pragmatismo, una visión del mundo real” y “descartando muchos estereotipos, los llamados ‘reglas’ y clichés ideológicos mesiánicos de sus predecesores”. Y culpó a Joe Biden, el ex presidente, de causar una crisis en el “sistema completo de relaciones internacionales”. “Los primeros contactos con la nueva administración estadounidense nos dan cierta esperanza”, dijo en comentarios televisados. “Existe una mutua disposición a trabajar en restablecer las relaciones y abordar gradualmente la enorme cantidad de problemas sistémicos y estratégicos en la arquitectura global que se han acumulado”. Los comentarios del Sr. Putin extendieron un patrón de elogios para el nuevo presidente estadounidense mientras Rusia busca atraer a Estados Unidos a su lado y contra Ucrania y Europa. Los comentarios siguen a un descongelamiento inesperado entre Moscú y Washington después de más de una década de conflictos desatados por la agresión del Kremlin en Ucrania que comenzó con la anexión en gran parte pacífica de Crimea en 2014. Las tensiones estallaron en una guerra total en 2022 cuando el Sr. Putin invadió Ucrania en lo que se ha convertido en el conflicto más sangriento de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La invasión generó hostilidad por parte de la administración Biden y gran parte de Occidente. A pesar de sus recientes elogios, el presidente ruso de 25 años también ha dejado en claro regularmente que ve a Estados Unidos como un adversario y buscaría formas de socavarlo, incluida la orden de una campaña en línea y ataques informáticos dirigidos a las elecciones de 2016 en Estados Unidos. En un cambio vertiginoso de relaciones que siguió una llamada telefónica entre el Sr. Putin y el presidente Trump, altos funcionarios de EE. UU. y Rusia se sentaron a hablar en Riad, la capital de Arabia Saudita, la semana pasada para sus primeras negociaciones desde antes de la invasión rusa. Como primer paso concreto para demostrar buena voluntad por ambas partes, acordaron restablecer el personal diplomático en ambos países, que ha estado en niveles esqueléticos debido a varios rondas de expulsiones mutuas y restricciones. El presidente Putin el jueves, sin embargo, se mostró cauteloso sobre el progreso en las conversaciones, diciendo que los elementos del establecimiento occidental “todavía están empeñados en fomentar la inestabilidad en el mundo e intentar sabotear o difamar el diálogo que ha comenzado”. Sus comentarios probablemente están dirigidos a los líderes europeos que parecen consternados por el cambio repentino de rumbo de la administración Trump, planteando preguntas sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, que ha estado luchando contra la agresión rusa en gran parte gracias a las armas y fondos estadounidenses durante estos últimos tres años. A primera hora del jueves, funcionarios estadounidenses y rusos no identificados se reunieron en Estambul para discutir formas de fortalecer los lazos diplomáticos. La reunión se llevó a cabo en la residencia oficial del cónsul general de EE. UU. en Estambul, una elección de ubicación rara ya que los diplomáticos rusos no han aceptado reunirse en territorio estadounidense desde antes de la invasión de Ucrania. La primera gran ronda de expulsión de diplomáticos rusos de Estados Unidos, y la respuesta de Rusia, se produjo en 2016 cuando la saliente administración de Obama buscó castigar a Moscú por intervenir en las elecciones presidenciales de EE. UU., que llevaron al poder al Sr. Trump. La administración Trump continuó la guerra diplomática y Rusia respondió de la misma manera, ordenando solo en 2017 la salida de 755 diplomáticos estadounidenses del país en una expulsión masiva, cuyo tamaño no se había visto desde la época de la Guerra Fría. Más expulsiones diplomáticas, desencadenadas por la agresión continua de Rusia en Ucrania, así como por ataques en Occidente, llevaron a una reducción aún mayor del personal. Más tarde el jueves, Valentina I. Matvienko, presidenta de la cámara alta del Parlamento de Rusia, se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía para transmitir un “mensaje verbal” del presidente Putin sobre “asuntos globales” y los lazos turco-rusos, según su oficina. Turquía, que tiene una relación de larga data con Rusia, emergió temprano en la guerra con Ucrania como un mediador importante, ayudando a negociar un acuerdo de exportación de granos y albergando una ronda de conversaciones de paz en abril de 2022. El Sr. Erdogan, que recibió al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania la semana pasada, ha dicho que su país está listo para albergar más conversaciones entre Moscú y Kiev si es necesario.