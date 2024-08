Putin acusa a Ucrania de ‘provocación’ en medio de presunta incursión fronteriza.

Reuters

Una casa dañada tras lo que las autoridades rusas llamaron un ataque militar ucraniano en la ciudad de Sudzha

Se declaró el estado de emergencia en la región de Kursk, Rusia, ya que un raro ataque transfronterizo de tropas ucranianas continuó por segundo día.

El gobernador regional en funciones, Alexei Smirnov, dijo que la medida era necesaria “para eliminar las consecuencias de las fuerzas enemigas que entran en la región”.

Se evacuaron miles de personas de las zonas fronterizas, dijo anteriormente el Sr. Smirnov, añadiendo que médicos estaban siendo enviados desde otras ciudades.

Previo a esto, el presidente Vladimir Putin acusó a Ucrania de lanzar una “gran provocación” después de que Moscú dijera que cientos de tropas cruzaron la frontera cerca de la ciudad de Sudzha, a 10km de la frontera, el martes por la mañana.

Fueron apoyados por 11 tanques y más de 20 vehículos blindados de combate, añadió el Kremlin.

Las incursiones ucranianas en territorio ruso han sido extremadamente raras desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

En la noche del miércoles, el diputado ucraniano Oleksiy Honcharenko dijo que el ejército ucraniano había establecido control sobre la terminal de gas de Sudzha, una importante instalación de gas involucrada en el tránsito de gas natural de Rusia a la UE a través de Ucrania, que ha continuado a pesar de la guerra. Es el único punto de entrada de gas ruso a la UE.

Aunque esto no ha sido verificado por la BBC, el comentario del Sr. Honcharenko fue la primera confirmación de una incursión en territorio ruso por parte de un funcionario ucraniano. Kiev no había comentado previamente informes de un ataque transfronterizo.

En declaraciones televisadas emitidas el miércoles por la tarde, el Jefe de Estado Mayor General de Rusia, Valery Gerasimov, dijo al presidente Putin que el “avance” en la región de Kursk había sido detenido con las fuerzas rusas “continuando destruyendo al adversario en áreas directamente adyacentes a la frontera ruso-ucraniana”.

El Sr. Gerasimov también dijo que hasta 1.000 tropas ucranianas habían entrado en la región con el objetivo de tomar el área alrededor de la ciudad de Sudzha, y que las fuerzas rusas ya habían matado a 100 hombres e herido a otros 215.

Sin embargo, algunos populares y generalmente bien informados canales de Telegram proguerra sugirieron que la situación en el terreno no era tan estable como decía el Kremlin.

El blogger Yuri Kotenok describió las batallas que tenían lugar en Sudzha y cerca de Korenevo como “intensas”, mientras que el canal Rybar dijo que la situación en el área alrededor de Sudzha “continuaba deteriorándose” y que las formaciones ucranianas avanzaban hacia la ciudad. La BBC no puede verificar estas afirmaciones.

La Guardia Nacional rusa afirmó haber fortalecido la seguridad de la planta nuclear de Kursk, situada aproximadamente a 70km al noreste de Sudzha.

Antes de una reunión del Consejo de Seguridad en Moscú, el Sr. Putin acusó a las fuerzas ucranianas de “disparar indiscriminadamente” a edificios y residencias civiles.

Según las autoridades rusas, hubo combates en diversos pueblos en territorio ruso a lo largo del martes. Fueron seguidos por ataques aéreos ucranianos que mataron a tres civiles y continuaron durante la noche.

Veinticuatro personas, incluidos seis niños, resultaron heridas en bombardeos ucranianos en la región fronteriza, dijo Moscú.

Se emitieron varias alertas aéreas en Kursk, donde las autoridades locales instaron a los residentes a limitar sus movimientos y se cancelaron todos los eventos públicos.

Imágenes publicadas en línea, y verificadas por la BBC, mostraron aviones de combate volando bajo sobre la región el martes, con humo saliendo de áreas en tierra.

En la región vecina de Bélgorod, el gobernador Vyacheslav Gladkov también emitió advertencias de ataque con misiles durante todo el día y dijo que varias personas resultaron heridas tras los ataques aéreos ucranianos.

El miércoles, el jefe de la región ucraniana de Sumy, Volodymyr Artyukh, ordenó la evacuación de las áreas que limitan con la región de Kursk.

Un coronel del ejército ucraniano, Vladislav Seleznyov, dijo al prominente canal Nexta que el ataque era “preventivo” con un estimado de 75.000 tropas rusas continuando en concentrarse cerca de la frontera.

Tras una importante incursión transfronteriza de Rusia en la región nororiental deJárkov en mayo, había temores de que Moscú intentara lo mismo en la región de Sumy más al norte.

Con Ucrania aparentemente capturando varios asentamientos y carreteras en sentido contrario, esas ambiciones bien podrían haber sido frustradas por ahora.

Pero con las fuerzas ucranianas ya sobreextendidas y superadas en número, algunos analistas militares cuestionan la sabiduría de tales incursiones transfronterizas.

No es la primera incursión en Rusia por parte de combatientes basados en Ucrania. Algunos grupos rusos anti-Kremlin lanzaron incursiones el año pasado, que fueron repelidas.

Las fuerzas cruzaron de nuevo en las regiones de Bélgorod y Kursk en marzo, donde se enfrentaron a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad rusas.