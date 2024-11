Purolator reemplazando furgonetas de carga de 70 años en Canadá con ATR72-500

KF tripulaciones cargan un Convair con paquetes entregados por Purolator. (Foto: KF Aerospace) Purolator Inc., el transportista de paquetes integrado más grande de Canadá, actualizará su red de distribución de carga en British Columbia reemplazando tres antiguos aviones de carga Convair por tres turbohélices ATR72-500 que serán operados por su socio de mucho tiempo KF Aerospace bajo un nuevo contrato de 10 años. KF Aerospace, que proporciona mantenimiento pesado, modificaciones de estructuras de aeronaves, operaciones de fletamento de pasajeros y otros servicios de aviación, ha operado exclusivamente la red aérea de Purolator en British Columbia desde 2015 a través de su división Kelowna Flightcraft. Reemplazará sus tres aviones Convair por tres aviones ATR72-500, dos configurados para aceptar contenedores y uno para carga a granel. KF Aerospace dijo que la modernización de la flota proporcionará una mayor eficiencia en el consumo de combustible y más flexibilidad para manejar las diversas necesidades de carga. También tiene el potencial de ayudar a Purolator a expandirse a otros mercados. KF Aerospace supervisará la adquisición y conversión de los ATR72-500, con una conversión ya cerca de su finalización en la principal instalación de mantenimiento de Kelowna de KF. “La incorporación de la aeronave ATR72-500F mejorará el alcance, la capacidad y la eficiencia, asegurando que la misión de Purolator de puntualidad se extienda en el futuro”, dijo la directora ejecutiva de KF Aerospace, Tracy Medve, en un comunicado de prensa. La red de Purolator en British Columbia conecta Victoria y Nanaimo en la isla de Vancouver, así como Kelowna, Kamloops y Prince George con el centro de distribución de Purolator en el Aeropuerto Internacional de Vancouver. Purolator, que es en su mayor parte propiedad de Canada Post, se asocia con Cargojet, Air Canada y otras aerolíneas comerciales y regionales para mover paquetes por aire a lo largo del país. Los tres Convair 580 operados por KF Aerospace para Purolator fueron fabricados a principios de la década de 1950, lo que los convierte en al menos 70 años de antigüedad. Haga clic aquí para más historias de FreightWaves/American Shipper por Eric Kulisch. Cargojet charter con Amazon freight skids off runway in Vancouver. El artículo Purolator reemplazando aviones de carga de 70 años en Canadá con ATR72-500 fue publicado por FreightWaves.