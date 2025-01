Purdue y la familia Sackler acuerdan acuerdo de $7.4 mil millones por OxyContin

La oficina del Fiscal General de Nueva York dijo que el acuerdo financiará el apoyo para el tratamiento y la prevención de la adicción a los opioides en todo Estados Unidos. Estamos extremadamente contentos de que se haya alcanzado un nuevo acuerdo que entregará miles de millones de dólares para compensar a las víctimas, mitigar la crisis de los opioides y entregar tratamiento y medicamentos para salvar vidas, dijo Purdue en un comunicado. El trato aún necesita la aprobación del tribunal y algunos detalles aún deben ser solucionados, pero AP dijo que se encuentra entre los acuerdos más grandes alcanzados en una serie de demandas presentadas por gobiernos locales, estatales, tribales nativos americanos y otros que buscan responsabilizar a las empresas por la epidemia mortal. Según AP, bajo el presidente Donald Trump, no se espera que el gobierno federal se oponga al nuevo acuerdo. El Fiscal General de Connecticut, William Tong, dijo a Reuters que el acuerdo ayudaría a brindar cierre a las víctimas de la crisis de los opioides. No es solo acerca del dinero, dijo Tong. No hay suficiente dinero en el mundo para hacerlo bien.