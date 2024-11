Puntuaciones e impresiones del Invitacional de Maui: UConn tambaleante tras derrota ante Colorado; Tyrese Hunter coloca a Memphis en la final

Matt Norlander está proporcionando un Cuaderno del Día 2 del Maui Invitational, incluyendo entrevistas y anécdotas de los principales protagonistas del evento. Esta historia se actualizará continuamente hasta última hora del martes.

LAHAINA, Hawai — Una oportunidad en el paraíso se ha convertido en un viaje al infierno para los Huskies de UConn de Dan Hurley. El equipo número dos del país (por poco tiempo) está oficialmente tambaleándose después de perder dos juegos en dos días por un total de tres puntos ante oponentes no clasificados en el Maui Invitational.

“Simplemente creo que todos estamos impactados. Todos estamos atónitos,” dijo Hurley mientras se dirigía al autobús del equipo después de que UConn perdiera ante Colorado 73-72 en el primer juego de la fase de consolación del martes en el Maui Invitational. “Con la racha en la que hemos estado y lo bien que hemos jugado, los partidos se están desarrollando de manera muy diferente para nosotros y tenemos que ser increíblemente fuertes mentalmente en este momento.”

Al entrar en la semana, UConn tenía un récord de 47-3 en sus últimos 50 juegos. Ahora está en peligro de salirse de los rankings.

Un día después de perder una ventaja de 13 puntos contra Memphis, Colorado gradualmente volvió de un déficit de 11 puntos para vencer a los campeones de dos veces. El margen de victoria fue proporcionado por un duro corredor con la derecha de Andrej Jakimovski a falta de 8.5 segundos. El macedonio superó al novato de UConn Liam McNeeley. Jakimovski no tuvo que preocuparse por un pívot marcándolo en ese momento porque, por segundo día consecutivo, UConn tuvo a sus dos mejores jugadores grandes, Samson Johnson y Tarris Reed Jr., haciendo falta.

Aquí está la jugada ganadora. Si esto continúa, podríamos tener el mejor Maui Invitational de la historia.

Los Huskies intentaron un triple para salvar el juego, al igual que Solo Ball vs. Memphis, solo que esta vez el intento de Hassan Diarra falló. Los Buffs llegaron al día clasificados en el puesto número 82 en KenPom.com. Los Huskies no habían perdido juegos consecutivos desde enero de 2023. Ahora intentarán evitar quedar 0-3 en Maui por mandato de jugar en el juego por el séptimo lugar, el último partido que se jugará el miércoles por la noche contra el perdedor del juego de Iowa State-Dayton del martes.

Si quieres una ración de ¡eh!, ¡compruébalo!: martes fue solo la tercera vez que Colorado derrotó a un equipo del top dos en la historia del programa (No. 2 Arizona en 2022, No. 2 Oklahoma State en 1992).

“El entrenador confió en mí para hacer la última jugada y supe que tenía que ir allí abajo y terminar,” dijo Jakimovski. “Después de un mal juego ayer mostramos carácter y defendimos con fuerza. UConn es probablemente uno de los mejores equipos ofensivos contra los que he jugado en mi carrera universitaria.”

Los Buffs jugarán contra el ganador de Iowa State-Dayton el miércoles.

Crédito a Colorado, pero obviamente la historia es UConn. Por mucho que esté dispuesto a asumir la responsabilidad por la Maldición del Escritor patentada, los Huskies tienen problemas más grandes. Y no solo es el arbitraje, pero sí, Hurley se tomó el tiempo para quejarse de eso nuevamente el martes después del juego. Mientras que McNeeley recibió una falta por encima de la espalda contra Memphis que fue el punto de quiebre de Hurley, el martes fue Trevor Baskin de Colorado quien hizo un claro contacto con el brazo de McNeeley en un escenario de falta por encima de la espalda. Sin silbato. UConn lideraba por uno en ese momento.

“Simplemente habla de cómo han sido estos dos días para nosotros, que ayer la jugada más importante del juego fue una falta por encima de la espalda que fue pitada en contra nuestra, y hoy fue más flagrante porque el chico Baskin tiró del brazo de Liam,” dijo Hurley. “Vi la repetición. Obviamente es irónico, pero no es por eso — nuestra defensa ha sido simplemente tan terrible, simplemente tan terrible aquí.”

Hurley se ha convertido en un blanco yendo contra los árbitros después de dos derrotas cercanas. No está asumiendo total responsabilidad en sí mismo y sus jugadores como resultado. Para su punto: UConn ha perdido dos juegos en dos días a pesar de hacer 26 triples de 61 intentos. Esa es una tasa del 42.6%, que te ganará muchos juegos.

También han permitido a Memphis y Colorado anotar al menos 1,20 puntos por posesión, lo que te hará perder muchos juegos.

“A veces no estás teniendo un gran arbitraje y no creo que aquí hayamos tenido un gran arbitraje, simplemente no ha sido favorable para nosotros de esa manera,” dijo Hurley. “Nos mató tener a tantos jugadores en problemas de faltas durante el juego.”

UConn se ha acostumbrado a vencer a los oponentes que no son de la conferencia que está luchando para cerrar partidos cerrados. Con muchas caras nuevas en roles destacados, esto no es sorprendente, a pesar del estándar de Hurley. Pero considera esto: Colorado perdió a sus cinco mejores anotadores de la temporada pasada. Eso no frenó a los Buffs de Boyle, ¿sabes?

“Lidiar con el tipo de problemas de faltas que hemos tenido aquí ciertamente no ha ayudado a un equipo con tantos jóvenes reemplazando partes críticas,” dijo Hurley. “Lo ha hecho aún más desafiante y obviamente ha expuesto muchas de nuestras vulnerabilidades.”

Estamos lejos del territorio de que el cielo se está cayendo en Storrs, pero después de que UConn prosperó al alimentarse de cualquier tipo de oponente fuera de la conferencia, parece perdido en su identidad. Hurley le dijo a CBS Sports que pensaba que dos derrotas en Maui eran muy posibles, reconociéndolo con una risa, incluso.

“En particular diría que estábamos más nerviosos por la actuación de los bases al entrar, perdiendo lo que perdimos con [Tristen Newton] en esa posición,” me dijo Hurley. “Creo que estamos buscando en la posición de base en este momento.”

Hurley no tuvo al base Aidan Mahaney en el quinteto inicial de los Huskies por primera vez esta temporada, comenzando en su lugar a Hassan Diarra. Diarra tuvo 11 puntos, seis asistencias y dos pérdidas de balón. Mahaney no anotó.

“Realmente necesitábamos aguantar estos dos últimos juegos aquí mientras tratábamos de encontrarnos y definitivamente nos ha puesto en aprietos,” dijo Hurley.

Los pívots haciendo faltas también fueron notorios. Johnson y Reed Jr. han estado no disponibles en momentos críticos y han limitado a Connecticut durante los dos últimos días. Hurley ha sido humillado, no hay duda al respecto. Dijo varias veces que su equipo merecía ser el número uno en la pretemporada según lo que había hecho en los últimos dos años. Ahora eso se ha ido por completo. UConn es solo otro equipo en este momento y en esta etapa está lejos de ser un equipo del top-10. Con un juego más contra un buen equipo garantizado, los Huskies tienen la oportunidad de salvar algo de esto tarde el miércoles por la noche.

La alternativa sería un desastre para el currículum de los Huskies y marcaría la primera vez que el programa pierde tres juegos seguidos fuera de casa desde 2020.

Hunter de Memphis es el mejor traspaso a través de tres semanas

Este torneo siempre ofrece grandes oportunidades para equipos y jugadores para reescribir las expectativas de sus temporadas. Piensa en: UConn 2010-11 y Kemba Walker; Dayton 2018-19 y Obi Toppin; y Gonzaga 2005-06 y Adam Morrison, solo por nombrar algunos.

A través de dos días, Memphis y Tyrese Hunter encajan en esa descripción

La victoria de los Tigers 71-63 sobre Michigan State el martes catapultó al programa al juego por el título del Maui por primera vez en la historia de la escuela. Es obvio que Memphis fue pasado por alto al entrar en el año sin estar clasificado. Después de romper la racha de 17 victorias de UConn el lunes y superar con facilidad a Michigan State hoy, el equipo de Penny Hardaway tiene cinco victorias en el top-100 de KenPom. Ningún otro equipo puede igualar eso.

La mayor razón: la explosión de Hunter desde la línea de tres. El base senior es más que el jugador revelación en el baloncesto universitario en las primeras tres semanas de la temporada. Es un candidato a All-American, impulsado por su increíble carrera de dos juegos en Lahaina.

“¡Soy él! ¡Siempre he sido él!” Hunter gritó a sus compañeros de equipo después de una hermosa parábola desde más de 23 pies que cayó en la segunda mitad de la victoria de Memphis contra UConn. El martes, ofreció un vibrante bis.

“Hacer que todos sepan. Ponerlos en aviso,” me dijo Hunter el martes. “Déjales saber que todavía estoy aquí. No se ha ido a ninguna parte.”

Hunter está promediando 24.5 puntos, solo 1.5 pérdidas de balón y disparando un 60% desde detrás del arco (12 de 20) aquí en Maui. En la temporada, está en un cómodo récord personal de 17.3 puntos. Lo está haciendo junto a PJ Haggerty, dándole a los Tigers uno de los mejores backcourts del país y fácilmente el mejor dúo que fue adquirido en el portal esta pasada temporada baja (Hunter llegó de Texas, Haggerty por Tulsa).

¿Qué le ha pasado a Hunter? Fue un volcán contra UConn y el martes, Tom Izzo describió su lluvia de 5 de 10 desde detrás del arco como “atroz.”

“Hizo algunos tiros que… no sé si Penny hizo esos tiros cuando jugaba, y lo digo en serio,” dijo Izzo. “Estaba cayendo hacia la derecha, cayendo hacia la izquierda, final del reloj de posesión, y los clavaba. Hay que darles crédito. Hay una razón por la que vencieron a UConn.”

Es el claro favorito para ser el MVP de Maui camino al miércoles. Entonces, ¿qué ha cambiado desde sus periodos de crecimiento prometedores pero inconsistentes en Iowa State y Texas?

“Empiezas por tomar los tiros correctos,” dijo Hunter acerca de cuándo lanzar triples. “Al venir como freshman, creo que disparé un 27%, estaba disparando tiros que tomaba en la secundaria y que no puedes tomar en el siguiente nivel. … Era un poco inmaduro en los tiros que estaba tomando.”

Hunter desarrolló una reputación como uno de los mejores guardias defensivos freshman en el deporte en ISU. Dijo que en Texas, hubo algunos buenos momentos, pero también algunas cosas “titubeantes.”

“Creo que sacrifiqué mucho como jugador,” me dijo.

Ha encontrado su camino, algo que él llama un nicho, pero es más impactante que eso. El personal de Memphis me dijo que la madurez y el liderazgo de Hunter es la principal razón por la que este equipo es tan bueno como lo es. Está mentorando a Haggerty en el camino. Algo genuino se está construyendo entre los dos y ha convertido a los Tigers en un equipo potencialmente top-10.

Siéndolo un poco más “egoísta,” Memphis tiene su mejor ataque y ataque de tres bajo Hardaway. El 45.4% de triples de los Tigers es el tercero nacional, impulsado por el caliente como el sol 52.6% de precisión de Hunter desde detrás del arco. Hubo mucho drama en la temporada baja con este programa, incluyendo despidos extraños y un posible caso de la NCAA que aún está pendiente.

“Todo lo que alguna vez sacrifiqué fue por ganar y estoy orgulloso de eso,” me dijo Hunter.

Ahora su bolsa es profunda. Puede moverse con destreza con el balón, tiene un gran lanzamiento de retroceso, puede acertar con precisión en los concursos desde la esquina, es puro en los desbloqueos de pantalla. No sé si hay un jugador más disfrutable de ver en esta joven temporada que él.

“Estoy libre allí, no mirando por encima de mi hombro,” dijo Hunter. “Sé que si me equivoco, el entrenador me respalda, haga lo que tenga que hacer. Estoy libre de mente.”

